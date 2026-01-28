Nedves és száraz porszívó KWD 1 W V-12/2/18
A Kärcher KWD 1 W V-12/2/18 nedves-száraz porszívó kompakt és energiatakarékos, erős szívóerővel. 12 literes műanyag tartállyal, fúvófunkcióval, 2 méteres kábellel és 1,8 méteres szívótömlővel rendelkezik, négy kerekének köszönhetően pedig könnyedén mozgatható.
A Kärcher KWD 1 W V-12/2/18 nedves-száraz porszívó fekete készülékfejjel kitűnik kompakt kialakításával, szívóerejével és energiahatékonyságával, mindössze 1000 W-os fogyasztás mellett. Ez a nedves-száraz porszívó kiváló tisztítási eredményt nyújt minden típusú szennyeződés esetén. A gép legfőbb előnye a rendkívül praktikus fúvó funkció, amellyel a nehezen hozzáférhető helyek is könnyedén tisztíthatók. A robusztus, 12 literes műanyag tartály, a habszűrő és a készülék tetején lévő tárolóhely a szerszámoknak teszik ezt a modellt egy egyszerű, de nagyszerű segítőtárssá.
Jellemzők és előnyök
Kompakt felépítés
Praktikus fúvófunkció
Fleece porzsák
Tárolórekesz
A fogantyú közbenső parkolása a készülékfejen
A készülék, a szívótömlő és a padlófúvóka optimálisan össze vannak hangolva.
„Pull & Push“ zárrendszer
Ergonomikus hordozófogantyú
Specifikációk
Műszaki adatok
|mért felvett teljesítményt (W)
|1000
|Szívóteljesítmény (W)
|220
|Vákuum (mbar)
|max. 220
|Légáramlás (l / s)
|max. 43
|Tartály űrtartalma (l)
|12
|Tartály anyaga
|Műanyag
|Színes összetevő
|Készülékfej fekete Tartály sárga
|Tápkábel (m)
|2
|Standard tartozék ID (mm)
|35
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Zajszint (dB (A))
|74
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|3,6
|Csomagolási súly (kg)
|5,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|349 x 328 x 378
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 1.8 m
- Szívótömlő típusa: egyenes nyéllel
- Szívótömlő anyaga: Műanyag
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 0.5 m
- Szívócsövek névleges szélessége: 35 mm
- Szívócsövek anyaga: Műanyag
- Nedves-száraz padlótisztító fej: csatos rögzítők
- Réstisztító fej
- Fleece porzsák: 1 Darab(ok), 3 rétegű
- Habanyag szűrő: 1 Darab(ok)
Felszereltség
- Forgó kapcsoló (be/ki)
- Fújó funkció
- A fogantyú közbenső parkolási pozíciója a készülék tetején
- Kiegészítő tartozékok tárolása a készülék tetején
- Tárolórekesz kis tartozékoknak
- Összecsukható hordozófogantyú
- Tartozéktárolás a készüléken
- Fék nélküli görgők: 4 Darab(ok)
Alkalmazási területek
- Teraszok
- A jármű belseje
- Garázs
- Pince
- Folyadékok
- Bejárat
- Hobbihelyiség
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.