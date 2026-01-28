Nedves és száraz porszívó KWD 1 W V-12/2/18

A Kärcher KWD 1 W V-12/2/18 nedves-száraz porszívó kompakt és energiatakarékos, erős szívóerővel. 12 literes műanyag tartállyal, fúvófunkcióval, 2 méteres kábellel és 1,8 méteres szívótömlővel rendelkezik, négy kerekének köszönhetően pedig könnyedén mozgatható.

A Kärcher KWD 1 W V-12/2/18 nedves-száraz porszívó fekete készülékfejjel kitűnik kompakt kialakításával, szívóerejével és energiahatékonyságával, mindössze 1000 W-os fogyasztás mellett. Ez a nedves-száraz porszívó kiváló tisztítási eredményt nyújt minden típusú szennyeződés esetén. A gép legfőbb előnye a rendkívül praktikus fúvó funkció, amellyel a nehezen hozzáférhető helyek is könnyedén tisztíthatók. A robusztus, 12 literes műanyag tartály, a habszűrő és a készülék tetején lévő tárolóhely a szerszámoknak teszik ezt a modellt egy egyszerű, de nagyszerű segítőtárssá.

Jellemzők és előnyök
Nedves és száraz porszívó KWD 1 W V-12/2/18: Kompakt felépítés
Kompakt felépítés
Nedves és száraz porszívó KWD 1 W V-12/2/18: Praktikus fúvófunkció
Praktikus fúvófunkció
Nedves és száraz porszívó KWD 1 W V-12/2/18: Fleece porzsák
Fleece porzsák
Tárolórekesz
A fogantyú közbenső parkolása a készülékfejen
A készülék, a szívótömlő és a padlófúvóka optimálisan össze vannak hangolva.
„Pull & Push“ zárrendszer
Ergonomikus hordozófogantyú
Specifikációk

Műszaki adatok

mért felvett teljesítményt (W) 1000
Szívóteljesítmény (W) 220
Vákuum (mbar) max. 220
Légáramlás (l / s) max. 43
Tartály űrtartalma (l) 12
Tartály anyaga Műanyag
Színes összetevő Készülékfej fekete Tartály sárga
Tápkábel (m) 2
Standard tartozék ID (mm) 35
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Zajszint (dB (A)) 74
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 3,6
Csomagolási súly (kg) 5,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 349 x 328 x 378

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 1.8 m
  • Szívótömlő típusa: egyenes nyéllel
  • Szívótömlő anyaga: Műanyag
  • Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 0.5 m
  • Szívócsövek névleges szélessége: 35 mm
  • Szívócsövek anyaga: Műanyag
  • Nedves-száraz padlótisztító fej: csatos rögzítők
  • Réstisztító fej
  • Fleece porzsák: 1 Darab(ok), 3 rétegű
  • Habanyag szűrő: 1 Darab(ok)

Felszereltség

  • Forgó kapcsoló (be/ki)
  • Fújó funkció
  • A fogantyú közbenső parkolási pozíciója a készülék tetején
  • Kiegészítő tartozékok tárolása a készülék tetején
  • Tárolórekesz kis tartozékoknak
  • Összecsukható hordozófogantyú
  • Tartozéktárolás a készüléken
  • Fék nélküli görgők: 4 Darab(ok)
Nedves és száraz porszívó KWD 1 W V-12/2/18
Alkalmazási területek
  • Teraszok
  • A jármű belseje
  • Garázs
  • Pince
  • Folyadékok
  • Bejárat
  • Hobbihelyiség
Tartozékok
