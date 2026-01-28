A Kärcher KWD 1 W V-12/2/18 nedves-száraz porszívó fekete készülékfejjel kitűnik kompakt kialakításával, szívóerejével és energiahatékonyságával, mindössze 1000 W-os fogyasztás mellett. Ez a nedves-száraz porszívó kiváló tisztítási eredményt nyújt minden típusú szennyeződés esetén. A gép legfőbb előnye a rendkívül praktikus fúvó funkció, amellyel a nehezen hozzáférhető helyek is könnyedén tisztíthatók. A robusztus, 12 literes műanyag tartály, a habszűrő és a készülék tetején lévő tárolóhely a szerszámoknak teszik ezt a modellt egy egyszerű, de nagyszerű segítőtárssá.