Nedves és száraz porszívó KWD 6 P S V-30/8/22/T

A Kärcher KWD 6 P S V-30/8/22/T nedves-száraz porszívó fekete készüléktetővel 30 literes rozsdamentes acél tartállyal és rozsdamentes acél csövekkel rendelkezik.

A Kärcher KWD 6 P S V-30/8/22/T egy ultraerős és energiahatékony, 1300 W-os nedves-száraz porszívó rejlik. A készülék legfőbb technikai előnye a beépített dugaszolóaljzat automata ki/be kapcsolóval és a praktikus leeresztő csavar a 30 literes rozsdamentes acél tartályon. Ez a kombináció ideálissá teszi műhelymunkákhoz és nagy mennyiségű folyadék felszívásához. A gombnyomásos szűrőtisztítás és a szívóerő-szabályozás a professzionális felhasználást támogatja.

Jellemzők és előnyök
Hálózati aljzat automatikus be-/kikapcsolóval az elektromos szerszámok csatlakoztatásához
  • Forgács, fűrészelés vagy csiszolás során, a készülék azonnal felszívja
  • A porszívó automatikusan - az elektromos kéziszerszámok által - be- illetve lekapcsol
Kiemelkedő szűrőteljesítmény
  • Az erőteljes impulzus-légáramlatok gombnyomásra a tartályba továbbítják a szennyeződést.
  • A szívásteljesítmény gyorsan visszaáll
Szabadalmaztatott szűrőkivételi technika
  • A szűrő másodperceken belül kivehető - a szennyeződéssel való érintkezés nélkül.
  • A szűrőcsere nélküli nedves-száraz porszívózáshoz.
Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
  • A szívótömlő helytakarékosan tárolható a készülék tetejére akasztva.
  • Intuitív rögzítő mechanizmusok bal- és jobbkezes felhasználók számára is.
Leeresztő csavar
  • Nagyobb vízmennyiségek idő-, és erőkímélő ürítése
Fleece porzsák
  • Háromrétegű, rendkívül szakadásálló flíz anyag.
  • A hosszabb ideig tartó szívóerő és a kiváló porvisszatartás érdekében.
Praktikus kábel- és tartozéktárolás
  • Helytakarékos, biztonságos és könnyedén hozzáférhető tartozéktárolás.
  • A tápkábel biztonságosan tárolható a beépített kábelhorgok segítségével.
Praktikus parkolóállás
  • A munka megszakításakor a szívócső és a padlófej gyors és könnyű ideiglenes tárolása.
Levehető markolat
  • A különféle padlófejek közvetlenül a gégecsőre csatlakoztathatók.
  • Egyszerű felszívás szűk helyeken is.
Praktikus fúvófunkció
  • Mindenütt, ahol a porszívózás nem lehetséges, segít a praktikus fúvó funkció.
Specifikációk

Műszaki adatok

mért felvett teljesítményt (W) 1300
Névleges bemeneti teljesítmény Beépített csatlakozóaljzat (W) min. 100 - max. 2100
Szívóteljesítmény (W) 300
Vákuum (mbar) max. 280
Légáramlás (l / s) max. 75
Tartály űrtartalma (l) 30
Tartály anyaga Rozsdamentes acél
Színes összetevő Készülékfej fekete Tartály Rozsdamentes acél Készülék lökhárítója sárga
Tápkábel (m) 8
Standard tartozék ID (mm) 35
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Zajszint (dB (A)) 73
Szín fekete
Súly kiegészítők nélkül (kg) 9,6
Csomagolási súly (kg) 13,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 418 x 382 x 693

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 2.2 m
  • Szívótömlő típusa: ívelt markolattal
  • Szívótömlő anyaga: Műanyag
  • Levehető markolat antisztatikus védelemmel
  • Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 0.5 m
  • Szívócsövek névleges szélessége: 35 m
  • Szívócsövek anyaga: Rozsdamentes acél
  • Nedves-száraz padlótisztító fej: Átkapcsolható
  • Réstisztító fej
  • Flexibilis gégecső: 1 m, 35 mm
  • Adapter elektromos szerszámok csatlakoztatásához
  • Harmonikaszűrő: 1 Darab(ok), Cellulóz
  • Fleece porzsák: 1 Darab(ok), 3 rétegű

Felszereltség

  • Tápkapcsoló automatikus be,- és kikapcsoló
  • Szűrőtisztító funkció
  • Forgó kapcsoló (be/ki)
  • Állítható szívóteljesítmény
  • Fújó funkció
  • A fogantyú közbenső parkolási pozíciója a készülék tetején
  • Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
  • Tárolórekesz kis tartozékoknak
  • Komfortos 3 az 1-ben markolat
  • Kábelakasztó
  • Parkolóállás
  • Tartozéktárolás a készüléken
  • Leeresztő csavar
  • Stabil ütköző
  • Fék nélküli görgők: 5 Darab(ok)
Nedves és száraz porszívó KWD 6 P S V-30/8/22/T
Alkalmazási területek
  • Műhely
  • Felújítás
  • A jármű belseje
  • Garázs
  • Folyadékok
  • Pince
  • Hobbihelyiség
  • Bejárat
  • A ház és a kert körüli területek
Tartozékok
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.