A Kärcher KWD 6 P S V-30/8/22/T egy ultraerős és energiahatékony, 1300 W-os nedves-száraz porszívó rejlik. A készülék legfőbb technikai előnye a beépített dugaszolóaljzat automata ki/be kapcsolóval és a praktikus leeresztő csavar a 30 literes rozsdamentes acél tartályon. Ez a kombináció ideálissá teszi műhelymunkákhoz és nagy mennyiségű folyadék felszívásához. A gombnyomásos szűrőtisztítás és a szívóerő-szabályozás a professzionális felhasználást támogatja.