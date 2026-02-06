Nedves és száraz porszívó KWD 6 P S V-30/8/22/T
A Kärcher KWD 6 P S V-30/8/22/T nedves-száraz porszívó fekete készüléktetővel 30 literes rozsdamentes acél tartállyal és rozsdamentes acél csövekkel rendelkezik.
A Kärcher KWD 6 P S V-30/8/22/T egy ultraerős és energiahatékony, 1300 W-os nedves-száraz porszívó rejlik. A készülék legfőbb technikai előnye a beépített dugaszolóaljzat automata ki/be kapcsolóval és a praktikus leeresztő csavar a 30 literes rozsdamentes acél tartályon. Ez a kombináció ideálissá teszi műhelymunkákhoz és nagy mennyiségű folyadék felszívásához. A gombnyomásos szűrőtisztítás és a szívóerő-szabályozás a professzionális felhasználást támogatja.
Jellemzők és előnyök
Hálózati aljzat automatikus be-/kikapcsolóval az elektromos szerszámok csatlakoztatásához
- Forgács, fűrészelés vagy csiszolás során, a készülék azonnal felszívja
- A porszívó automatikusan - az elektromos kéziszerszámok által - be- illetve lekapcsol
Kiemelkedő szűrőteljesítmény
- Az erőteljes impulzus-légáramlatok gombnyomásra a tartályba továbbítják a szennyeződést.
- A szívásteljesítmény gyorsan visszaáll
Szabadalmaztatott szűrőkivételi technika
- A szűrő másodperceken belül kivehető - a szennyeződéssel való érintkezés nélkül.
- A szűrőcsere nélküli nedves-száraz porszívózáshoz.
Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
- A szívótömlő helytakarékosan tárolható a készülék tetejére akasztva.
- Intuitív rögzítő mechanizmusok bal- és jobbkezes felhasználók számára is.
Leeresztő csavar
- Nagyobb vízmennyiségek idő-, és erőkímélő ürítése
Fleece porzsák
- Háromrétegű, rendkívül szakadásálló flíz anyag.
- A hosszabb ideig tartó szívóerő és a kiváló porvisszatartás érdekében.
Praktikus kábel- és tartozéktárolás
- Helytakarékos, biztonságos és könnyedén hozzáférhető tartozéktárolás.
- A tápkábel biztonságosan tárolható a beépített kábelhorgok segítségével.
Praktikus parkolóállás
- A munka megszakításakor a szívócső és a padlófej gyors és könnyű ideiglenes tárolása.
Levehető markolat
- A különféle padlófejek közvetlenül a gégecsőre csatlakoztathatók.
- Egyszerű felszívás szűk helyeken is.
Praktikus fúvófunkció
- Mindenütt, ahol a porszívózás nem lehetséges, segít a praktikus fúvó funkció.
Specifikációk
Műszaki adatok
|mért felvett teljesítményt (W)
|1300
|Névleges bemeneti teljesítmény Beépített csatlakozóaljzat (W)
|min. 100 - max. 2100
|Szívóteljesítmény (W)
|300
|Vákuum (mbar)
|max. 280
|Légáramlás (l / s)
|max. 75
|Tartály űrtartalma (l)
|30
|Tartály anyaga
|Rozsdamentes acél
|Színes összetevő
|Készülékfej fekete Tartály Rozsdamentes acél Készülék lökhárítója sárga
|Tápkábel (m)
|8
|Standard tartozék ID (mm)
|35
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Zajszint (dB (A))
|73
|Szín
|fekete
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|9,6
|Csomagolási súly (kg)
|13,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|418 x 382 x 693
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 2.2 m
- Szívótömlő típusa: ívelt markolattal
- Szívótömlő anyaga: Műanyag
- Levehető markolat antisztatikus védelemmel
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 0.5 m
- Szívócsövek névleges szélessége: 35 m
- Szívócsövek anyaga: Rozsdamentes acél
- Nedves-száraz padlótisztító fej: Átkapcsolható
- Réstisztító fej
- Flexibilis gégecső: 1 m, 35 mm
- Adapter elektromos szerszámok csatlakoztatásához
- Harmonikaszűrő: 1 Darab(ok), Cellulóz
- Fleece porzsák: 1 Darab(ok), 3 rétegű
Felszereltség
- Tápkapcsoló automatikus be,- és kikapcsoló
- Szűrőtisztító funkció
- Forgó kapcsoló (be/ki)
- Állítható szívóteljesítmény
- Fújó funkció
- A fogantyú közbenső parkolási pozíciója a készülék tetején
- Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
- Tárolórekesz kis tartozékoknak
- Komfortos 3 az 1-ben markolat
- Kábelakasztó
- Parkolóállás
- Tartozéktárolás a készüléken
- Leeresztő csavar
- Stabil ütköző
- Fék nélküli görgők: 5 Darab(ok)
Alkalmazási területek
- Műhely
- Felújítás
- A jármű belseje
- Garázs
- Folyadékok
- Pince
- Hobbihelyiség
- Bejárat
- A ház és a kert körüli területek
Tartozékok
