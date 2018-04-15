Nedves és száraz porszívó WD 2 Plus S V-15/4/18
A Kärcher WD 2 Plus S V-15/4/18 nedves-száraz porszívó rozsdamentes acél tartállyal és fúvófunkcióval rendelkezik, így erőteljes és hatékony megoldást kínál minden takarítási feladathoz. 5 l-es rozsdamentes acéltartállyal, 4 m kábellel, 1,8 m szívótömlővel és fúvófunkcióval felszerelve.
A Kärcher WD 2 Plus S V-15/4/18 egy kompakt, energiahatékony és erős szívóhatású nedves-száraz porszívó 1000 W-os motorral. Kiválóan megbirkózik a nedves, száraz, finom és durva szennyeződésekkel egyaránt. A modellt a robusztus, 15 literes rozsdamentes acéltartály teszi különlegessé, amely hosszú élettartamot és strapabíró használatot garantál. A praktikus fúvó funkció, a készülék tetején kialakított tárolóhely a szerszámoknak, valamint a parkolóállás a csöveknek és a padlófejnek mind a kényelmes és hatékony munkavégzést támogatják. A "Pull & Push" zárrendszer megkönnyíti a tartály ürítését.
Jellemzők és előnyök
praktikus tartozéktároló
Praktikus fúvófunkció
Fleece porzsák
Tárolórekesz
Praktikus parkolóállás
A fogantyú közbenső parkolása a készülékfejen
A készülék, a szívótömlő és a padlófúvóka optimálisan össze vannak hangolva.
„Pull & Push“ zárrendszer
Ergonomikus hordozófogantyú
Specifikációk
Műszaki adatok
|mért felvett teljesítményt (W)
|1000
|Szívóteljesítmény (W)
|220
|Vákuum (mbar)
|max. 220
|Légáramlás (l / s)
|max. 43
|Tartály űrtartalma (l)
|15
|Tartály anyaga
|Rozsdamentes acél
|Színes összetevő
|Készülékfej sárga Tartály Rozsdamentes acél Készülék lökhárítója sárga
|Tápkábel (m)
|4
|Standard tartozék ID (mm)
|35
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Zajszint (dB (A))
|74
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|4,5
|Csomagolási súly (kg)
|6,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|353 x 328 x 431
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 1.8 m
- Szívótömlő típusa: egyenes nyéllel
- Szívótömlő anyaga: Műanyag
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 0.5 m
- Szívócsövek névleges szélessége: 35 mm
- Szívócsövek anyaga: Műanyag
- Nedves-száraz padlótisztító fej: csatos rögzítők
- Réstisztító fej
- Fleece porzsák: 1 Darab(ok), 3 rétegű
- Habanyag szűrő: 1 Darab(ok)
Felszereltség
- Forgó kapcsoló (be/ki)
- Fújó funkció
- A fogantyú közbenső parkolási pozíciója a készülék tetején
- Kiegészítő tartozékok tárolása a készülék tetején
- Tárolórekesz kis tartozékoknak
- Összecsukható hordozófogantyú
- Parkolóállás
- Tartozéktárolás a készüléken
- Stabil ütköző
- Fék nélküli görgők: 4 Darab(ok)
Videók
Alkalmazási területek
- Teraszok
- A jármű belseje
- Garázs
- Pince
- Folyadékok
- Bejárat
- Hobbihelyiség
