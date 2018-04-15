Nedves és száraz porszívó WD 2 Plus S V-15/4/18

A Kärcher WD 2 Plus S V-15/4/18 nedves-száraz porszívó rozsdamentes acél tartállyal és fúvófunkcióval rendelkezik, így erőteljes és hatékony megoldást kínál minden takarítási feladathoz. 5 l-es rozsdamentes acéltartállyal, 4 m kábellel, 1,8 m szívótömlővel és fúvófunkcióval felszerelve.

A Kärcher WD 2 Plus S V-15/4/18 egy kompakt, energiahatékony és erős szívóhatású nedves-száraz porszívó 1000 W-os motorral. Kiválóan megbirkózik a nedves, száraz, finom és durva szennyeződésekkel egyaránt. A modellt a robusztus, 15 literes rozsdamentes acéltartály teszi különlegessé, amely hosszú élettartamot és strapabíró használatot garantál. A praktikus fúvó funkció, a készülék tetején kialakított tárolóhely a szerszámoknak, valamint a parkolóállás a csöveknek és a padlófejnek mind a kényelmes és hatékony munkavégzést támogatják. A "Pull & Push" zárrendszer megkönnyíti a tartály ürítését.

Specifikációk

Műszaki adatok

mért felvett teljesítményt (W) 1000
Szívóteljesítmény (W) 220
Vákuum (mbar) max. 220
Légáramlás (l / s) max. 43
Tartály űrtartalma (l) 15
Tartály anyaga Rozsdamentes acél
Színes összetevő Készülékfej sárga Tartály Rozsdamentes acél Készülék lökhárítója sárga
Tápkábel (m) 4
Standard tartozék ID (mm) 35
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Zajszint (dB (A)) 74
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 4,5
Csomagolási súly (kg) 6,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 353 x 328 x 431

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 1.8 m
  • Szívótömlő típusa: egyenes nyéllel
  • Szívótömlő anyaga: Műanyag
  • Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 0.5 m
  • Szívócsövek névleges szélessége: 35 mm
  • Szívócsövek anyaga: Műanyag
  • Nedves-száraz padlótisztító fej: csatos rögzítők
  • Réstisztító fej
  • Fleece porzsák: 1 Darab(ok), 3 rétegű
  • Habanyag szűrő: 1 Darab(ok)

Felszereltség

  • Forgó kapcsoló (be/ki)
  • Fújó funkció
  • A fogantyú közbenső parkolási pozíciója a készülék tetején
  • Kiegészítő tartozékok tárolása a készülék tetején
  • Tárolórekesz kis tartozékoknak
  • Összecsukható hordozófogantyú
  • Parkolóállás
  • Tartozéktárolás a készüléken
  • Stabil ütköző
  • Fék nélküli görgők: 4 Darab(ok)
Alkalmazási területek
  • Teraszok
  • A jármű belseje
  • Garázs
  • Pince
  • Folyadékok
  • Bejárat
  • Hobbihelyiség
Tartozékok
