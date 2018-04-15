A Kärcher WD 2 Plus S V-15/4/18 egy kompakt, energiahatékony és erős szívóhatású nedves-száraz porszívó 1000 W-os motorral. Kiválóan megbirkózik a nedves, száraz, finom és durva szennyeződésekkel egyaránt. A modellt a robusztus, 15 literes rozsdamentes acéltartály teszi különlegessé, amely hosszú élettartamot és strapabíró használatot garantál. A praktikus fúvó funkció, a készülék tetején kialakított tárolóhely a szerszámoknak, valamint a parkolóállás a csöveknek és a padlófejnek mind a kényelmes és hatékony munkavégzést támogatják. A "Pull & Push" zárrendszer megkönnyíti a tartály ürítését.