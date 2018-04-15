A Kärcher WD 2 Plus S V-15/4/18/C nedves-száraz porszívó kompakt kialakítást, nagy szívóerőt és energiahatékonyságot kínál, mindössze 1000 W-os fogyasztás mellett. Nedves és száraz szennyeződések takarítására egyaránt alkalmas. A gép két fő technikai előnnyel is bír: a nagy, 15 literes rozsdamentes acéltartállyal és az egyrészes patronszűrővel, amely lehetővé teszi a porszívózást a szűrő cseréje nélkül. A praktikus fúvó funkció és a készüléken kialakított tárolóhelyek növelik a felhasználói élményt. A "Pull & Push" zárrendszer és a helytakarékos kialakítás a kényelmes használat záloga.