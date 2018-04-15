Nedves és száraz porszívó WD 2 Plus S V-15/4/18/C
A Kärcher WD 2 Plus S V-15/4/18/C tökéletes belépő szintű nedves-száraz porszívó, 15 l-es rozsdamentes acéltartállyal, egy darabból álló patronszűrővel, fúvófunkcióval, 4 m hosszú kábellel és 1,8 m szívótömlővel.
A Kärcher WD 2 Plus S V-15/4/18/C nedves-száraz porszívó kompakt kialakítást, nagy szívóerőt és energiahatékonyságot kínál, mindössze 1000 W-os fogyasztás mellett. Nedves és száraz szennyeződések takarítására egyaránt alkalmas. A gép két fő technikai előnnyel is bír: a nagy, 15 literes rozsdamentes acéltartállyal és az egyrészes patronszűrővel, amely lehetővé teszi a porszívózást a szűrő cseréje nélkül. A praktikus fúvó funkció és a készüléken kialakított tárolóhelyek növelik a felhasználói élményt. A "Pull & Push" zárrendszer és a helytakarékos kialakítás a kényelmes használat záloga.
Jellemzők és előnyök
PatronszűrőA szűrőcsere nélküli nedves és száraz porszívózás érdekében. A szűrő egyszerű beszerelése és eltávolítása elforgatással, további rögzítő részek nélkül.
praktikus tartozéktárolóHelytakarékos, biztonságos és könnyedén hozzáférhető tartozéktárolás. Kompakt eszköztárolás.
Praktikus fúvófunkcióMindenütt, ahol a porszívózás nem lehetséges, segít a praktikus fúvó funkció. Szennyeződés gond nélküli eltávolítása, pl. kavicságyból.
Fleece porzsák
- Háromrétegű, rendkívül szakadásálló flíz anyag.
- Hosszabb ideig tartó szívóteljesítmény és nagy porvisszatartó képesség.
Tárolórekesz
- Szerszámok és apró alkatrészek, például csavarok vagy szögek biztonságos tárolására.
Praktikus parkolóállás
- A munka megszakításakor a szívócső és a padlófej gyors és könnyű ideiglenes tárolása.
A fogantyú közbenső parkolása a készülékfejen
- Egy mozdulattal rakja parkolóállásba fogantyút a készülék fején, amikor szünetet tart a munkában.
A készülék, a szívótömlő és a padlófúvóka optimálisan össze vannak hangolva.
- A legjobb tisztítási eredményért – legyen szó akár száraz, nedves, apró vagy durvább szennyeződésről.
- A legmagasabb komfort és rugalmasság porszívózás közben
„Pull & Push“ zárrendszer
- A tartály gyorsan, könnyen és biztonságosan nyitható és zárható.
Ergonomikus hordozófogantyú
- A készülék könnyen és kényelmesen szállítható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|mért felvett teljesítményt (W)
|1000
|Szívóteljesítmény (W)
|220
|Vákuum (mbar)
|max. 220
|Légáramlás (l / s)
|max. 43
|Tartály űrtartalma (l)
|15
|Tartály anyaga
|Rozsdamentes acél
|Színes összetevő
|Készülékfej sárga Tartály Rozsdamentes acél Készülék lökhárítója sárga
|Tápkábel (m)
|4
|Standard tartozék ID (mm)
|35
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Zajszint (dB (A))
|74
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|4,6
|Csomagolási súly (kg)
|6,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|353 x 328 x 431
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 1.8 m
- Szívótömlő típusa: egyenes nyéllel
- Szívótömlő anyaga: Műanyag
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 0.5 m
- Szívócsövek névleges szélessége: 35 mm
- Szívócsövek anyaga: Műanyag
- Nedves-száraz padlótisztító fej: csatos rögzítők
- Réstisztító fej
- Patronszűrő: 1 Darab(ok), Cellulóz
- Fleece porzsák: 1 Darab(ok), 3 rétegű
Felszereltség
- Forgó kapcsoló (be/ki)
- Fújó funkció
- A fogantyú közbenső parkolási pozíciója a készülék tetején
- Kiegészítő tartozékok tárolása a készülék tetején
- Tárolórekesz kis tartozékoknak
- Összecsukható hordozófogantyú
- Parkolóállás
- Tartozéktárolás a készüléken
- Stabil ütköző
- Fék nélküli görgők: 4 Darab(ok)
Alkalmazási területek
- Teraszok
- A jármű belseje
- Garázs
- Pince
- Folyadékok
- Bejárat
- Hobbihelyiség
Tartozékok
