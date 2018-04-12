A Kärcher WD 2 Plus V-12/4/18 egy kompakt, mégis kimagasló szívóerejű és energiahatékony nedves-száraz porszívó, mindössze 1000 W-os fogyasztással. Kiváló tisztítási eredményt nyújt száraz, nedves, finom vagy durva szennyeződések esetén is. A porszívó legfőbb különlegessége az egyrészes patronszűrő, amely lehetővé teszi a nedves és száraz szennyeződések kényelmes felszívását a szűrő cseréje nélkül. A készülék praktikus fúvó funkcióval, 12 literes ütésálló műanyag tartállyal, valamint a tartozékok és a gégecső helytakarékos tárolási lehetőségével is rendelkezik. Az ergonomikus fogantyú és a "Pull & Push" zárrendszer a kényelmes használatot biztosítja.