A Kärcher WD 2 Plus V-12/4/18/C egy kompakt kialakítású, nagy szívóerejű és rendkívül energiahatékony nedves-száraz porszívó, mindössze 1000 W-os fogyasztással. Megbirkózik a száraz, nedves, finom és durva szennyeződésekkel is. A kategóriájában egyedülálló előnye az egyrészes patronszűrő, amelynek köszönhetően a nedves és száraz porszívózás a szűrő cseréje nélkül, megszakítás nélkül végezhető. A készülék 12 literes, ütésálló műanyag tartállyal, praktikus fúvó funkcióval és a tartozékok számára kialakított parkolóállással rendelkezik. A helytakarékos tárolás és az ergonomikus hordozófogantyú tovább növeli a komfortot.