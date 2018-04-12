Nedves és száraz porszívó WD 2 Plus V-12/4/18/C (YYY)

A Kärcher WD 2 Plus V-12/4/18/C száraz-nedves porszívó praktikus választás a gyors és alapos takarításhoz ház körül vagy akár műhelyben is. 12 l-es műanyag tartállyal, 4 m kábellel és 1,8 m szívótömlővel rendelkezik.

A Kärcher WD 2 Plus V-12/4/18/C egy kompakt kialakítású, nagy szívóerejű és rendkívül energiahatékony nedves-száraz porszívó, mindössze 1000 W-os fogyasztással. Megbirkózik a száraz, nedves, finom és durva szennyeződésekkel is. A kategóriájában egyedülálló előnye az egyrészes patronszűrő, amelynek köszönhetően a nedves és száraz porszívózás a szűrő cseréje nélkül, megszakítás nélkül végezhető. A készülék 12 literes, ütésálló műanyag tartállyal, praktikus fúvó funkcióval és a tartozékok számára kialakított parkolóállással rendelkezik. A helytakarékos tárolás és az ergonomikus hordozófogantyú tovább növeli a komfortot.

Specifikációk

Műszaki adatok

mért felvett teljesítményt (W) 1000
Szívóteljesítmény (W) 220
Vákuum (mbar) max. 220
Légáramlás (l / s) max. 43
Tartály űrtartalma (l) 12
Tartály anyaga Műanyag
Színes összetevő Készülékfej sárga Tartály sárga Készülék lökhárítója sárga
Tápkábel (m) 4
Standard tartozék ID (mm) 35
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Zajszint (dB (A)) 74
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 4,3
Csomagolási súly (kg) 6,1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 349 x 328 x 378

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 1.8 m
  • Szívótömlő típusa: egyenes nyéllel
  • Szívótömlő anyaga: Műanyag
  • Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 0.5 m
  • Szívócsövek névleges szélessége: 35 mm
  • Szívócsövek anyaga: Műanyag
  • Nedves-száraz padlótisztító fej: csatos rögzítők
  • Réstisztító fej
  • Patronszűrő: Cellulóz
  • Fleece porzsák: 1 Darab(ok), 3 rétegű

Felszereltség

  • Forgó kapcsoló (be/ki)
  • Fújó funkció
  • A fogantyú közbenső parkolási pozíciója a készülék tetején
  • Kiegészítő tartozékok tárolása a készülék tetején
  • Tárolórekesz kis tartozékoknak
  • Összecsukható hordozófogantyú
  • Parkolóállás
  • Tartozéktárolás a készüléken
  • Stabil ütköző
  • Fék nélküli görgők: 4 Darab(ok)
Alkalmazási területek
  • Teraszok
  • A jármű belseje
  • Garázs
  • Pince
  • Folyadékok
  • Bejárat
  • Hobbihelyiség
Tartozékok
