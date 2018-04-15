Nedves és száraz porszívó WD 2 Plus V-15/4/18
A Kärcher WD 2 Plus V-15/4/18 száraz-nedves porszívó sokoldalú megoldást kínál a különböző típusú szennyeződések hatékony eltávolítására 5 l-es műanyag tartállyal, 4 m kábellel, 1,8 m szívótömlővel és fúvófunkcióval.
A Kärcher WD 2 Plus V-15/4/18 kompakt méretben kínál kiváló szívóerőt és energiahatékonyságot, csupán 1000 W teljesítményfelvétel mellett. Ez a multifunkciós porszívó tökéletes tisztítási eredményt garantál, legyen szó nedves, száraz, finom vagy durva koszról. Kiemelkedő tulajdonsága a praktikus fúvó funkció, amely olyan helyeken is lehetővé teszi a tisztítást, ahol a porszívózás nehézkes. A készülék robusztus, 15 literes műanyag tartállyal, habszűrővel és a készülék tetején kialakított biztonságos tárolóhellyel van felszerelve szerszámok és apró alkatrészek számára. A "Pull & Push" zárrendszer és a kompakt tárolás egyszerűvé teszi a mindennapi használatot.
Jellemzők és előnyök
praktikus tartozéktárolóHelytakarékos, biztonságos és könnyedén hozzáférhető tartozéktárolás. Kompakt eszköztárolás.
Praktikus fúvófunkcióMindenütt, ahol a porszívózás nem lehetséges, segít a praktikus fúvó funkció. Szennyeződés gond nélküli eltávolítása, pl. kavicságyból.
Fleece porzsákHáromrétegű, rendkívül szakadásálló flíz anyag. Hosszabb ideig tartó szívóteljesítmény és nagy porvisszatartó képesség.
Tárolórekesz
- Szerszámok és apró alkatrészek, például csavarok vagy szögek biztonságos tárolására.
Praktikus parkolóállás
- A munka megszakításakor a szívócső és a padlófej gyors és könnyű ideiglenes tárolása.
A fogantyú közbenső parkolása a készülékfejen
- Egy mozdulattal rakja parkolóállásba fogantyút a készülék fején, amikor szünetet tart a munkában.
A készülék, a szívótömlő és a padlófúvóka optimálisan össze vannak hangolva.
- A legjobb tisztítási eredményért – legyen szó akár száraz, nedves, apró vagy durvább szennyeződésről.
- A legmagasabb komfort és rugalmasság porszívózás közben
„Pull & Push“ zárrendszer
- A tartály gyorsan, könnyen és biztonságosan nyitható és zárható.
Ergonomikus hordozófogantyú
- A gép könnyen és kényelmesen szállítható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|mért felvett teljesítményt (W)
|1000
|Szívóteljesítmény (W)
|220
|Vákuum (mbar)
|max. 220
|Légáramlás (l / s)
|max. 43
|Tartály űrtartalma (l)
|15
|Tartály anyaga
|Műanyag
|Színes összetevő
|Készülékfej sárga Tartály sárga Készülék lökhárítója sárga
|Tápkábel (m)
|4
|Standard tartozék ID (mm)
|35
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Zajszint (dB (A))
|74
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|4,3
|Csomagolási súly (kg)
|6,3
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|349 x 328 x 430
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 1.8 m
- Szívótömlő típusa: egyenes nyéllel
- Szívótömlő anyaga: Műanyag
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 0.5 m
- Szívócsövek névleges szélessége: 35 mm
- Szívócsövek anyaga: Műanyag
- Nedves-száraz padlótisztító fej: csatos rögzítők
- Réstisztító fej
- Fleece porzsák: 1 Darab(ok), 3 rétegű
- Habanyag szűrő: 1 Darab(ok)
Felszereltség
- Forgó kapcsoló (be/ki)
- Fújó funkció
- A fogantyú közbenső parkolási pozíciója a készülék tetején
- Kiegészítő tartozékok tárolása a készülék tetején
- Tárolórekesz kis tartozékoknak
- Összecsukható hordozófogantyú
- Parkolóállás
- Tartozéktárolás a készüléken
- Stabil ütköző
- Fék nélküli görgők: 4 Darab(ok)
Alkalmazási területek
- Teraszok
- A jármű belseje
- Garázs
- Pince
- Folyadékok
- Bejárat
- Hobbihelyiség
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.