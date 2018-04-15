Nedves és száraz porszívó WD 2 Plus V-15/4/18

A Kärcher WD 2 Plus V-15/4/18 száraz-nedves porszívó sokoldalú megoldást kínál a különböző típusú szennyeződések hatékony eltávolítására 5 l-es műanyag tartállyal, 4 m kábellel, 1,8 m szívótömlővel és fúvófunkcióval.

A Kärcher WD 2 Plus V-15/4/18 kompakt méretben kínál kiváló szívóerőt és energiahatékonyságot, csupán 1000 W teljesítményfelvétel mellett. Ez a multifunkciós porszívó tökéletes tisztítási eredményt garantál, legyen szó nedves, száraz, finom vagy durva koszról. Kiemelkedő tulajdonsága a praktikus fúvó funkció, amely olyan helyeken is lehetővé teszi a tisztítást, ahol a porszívózás nehézkes. A készülék robusztus, 15 literes műanyag tartállyal, habszűrővel és a készülék tetején kialakított biztonságos tárolóhellyel van felszerelve szerszámok és apró alkatrészek számára. A "Pull & Push" zárrendszer és a kompakt tárolás egyszerűvé teszi a mindennapi használatot.

Jellemzők és előnyök
Nedves és száraz porszívó WD 2 Plus V-15/4/18: praktikus tartozéktároló
praktikus tartozéktároló
Helytakarékos, biztonságos és könnyedén hozzáférhető tartozéktárolás. Kompakt eszköztárolás.
Nedves és száraz porszívó WD 2 Plus V-15/4/18: Praktikus fúvófunkció
Praktikus fúvófunkció
Mindenütt, ahol a porszívózás nem lehetséges, segít a praktikus fúvó funkció. Szennyeződés gond nélküli eltávolítása, pl. kavicságyból.
Nedves és száraz porszívó WD 2 Plus V-15/4/18: Fleece porzsák
Fleece porzsák
Háromrétegű, rendkívül szakadásálló flíz anyag. Hosszabb ideig tartó szívóteljesítmény és nagy porvisszatartó képesség.
Tárolórekesz
  • Szerszámok és apró alkatrészek, például csavarok vagy szögek biztonságos tárolására.
Praktikus parkolóállás
  • A munka megszakításakor a szívócső és a padlófej gyors és könnyű ideiglenes tárolása.
A fogantyú közbenső parkolása a készülékfejen
  • Egy mozdulattal rakja parkolóállásba fogantyút a készülék fején, amikor szünetet tart a munkában.
A készülék, a szívótömlő és a padlófúvóka optimálisan össze vannak hangolva.
  • A legjobb tisztítási eredményért – legyen szó akár száraz, nedves, apró vagy durvább szennyeződésről.
  • A legmagasabb komfort és rugalmasság porszívózás közben
„Pull & Push“ zárrendszer
  • A tartály gyorsan, könnyen és biztonságosan nyitható és zárható.
Ergonomikus hordozófogantyú
  • A gép könnyen és kényelmesen szállítható.
Specifikációk

Műszaki adatok

mért felvett teljesítményt (W) 1000
Szívóteljesítmény (W) 220
Vákuum (mbar) max. 220
Légáramlás (l / s) max. 43
Tartály űrtartalma (l) 15
Tartály anyaga Műanyag
Színes összetevő Készülékfej sárga Tartály sárga Készülék lökhárítója sárga
Tápkábel (m) 4
Standard tartozék ID (mm) 35
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Zajszint (dB (A)) 74
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 4,3
Csomagolási súly (kg) 6,3
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 349 x 328 x 430

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 1.8 m
  • Szívótömlő típusa: egyenes nyéllel
  • Szívótömlő anyaga: Műanyag
  • Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 0.5 m
  • Szívócsövek névleges szélessége: 35 mm
  • Szívócsövek anyaga: Műanyag
  • Nedves-száraz padlótisztító fej: csatos rögzítők
  • Réstisztító fej
  • Fleece porzsák: 1 Darab(ok), 3 rétegű
  • Habanyag szűrő: 1 Darab(ok)

Felszereltség

  • Forgó kapcsoló (be/ki)
  • Fújó funkció
  • A fogantyú közbenső parkolási pozíciója a készülék tetején
  • Kiegészítő tartozékok tárolása a készülék tetején
  • Tárolórekesz kis tartozékoknak
  • Összecsukható hordozófogantyú
  • Parkolóállás
  • Tartozéktárolás a készüléken
  • Stabil ütköző
  • Fék nélküli görgők: 4 Darab(ok)
Alkalmazási területek
  • Teraszok
  • A jármű belseje
  • Garázs
  • Pince
  • Folyadékok
  • Bejárat
  • Hobbihelyiség
