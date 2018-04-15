A Kärcher WD 2 Plus V-15/4/18 kompakt méretben kínál kiváló szívóerőt és energiahatékonyságot, csupán 1000 W teljesítményfelvétel mellett. Ez a multifunkciós porszívó tökéletes tisztítási eredményt garantál, legyen szó nedves, száraz, finom vagy durva koszról. Kiemelkedő tulajdonsága a praktikus fúvó funkció, amely olyan helyeken is lehetővé teszi a tisztítást, ahol a porszívózás nehézkes. A készülék robusztus, 15 literes műanyag tartállyal, habszűrővel és a készülék tetején kialakított biztonságos tárolóhellyel van felszerelve szerszámok és apró alkatrészek számára. A "Pull & Push" zárrendszer és a kompakt tárolás egyszerűvé teszi a mindennapi használatot.