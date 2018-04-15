A Kärcher WD 2 Plus V-15/4/18/C kompakt méretével, kiváló szívóerejével és 1000 W-os energiahatékony motorjával hódít. Ez a nedves-száraz porszívó csúcsteljesítményt nyújt minden típusú – száraz, nedves, finom vagy durva – szennyeződés felszívásában. A porszívó legfőbb technikai előnye az egyrészes patronszűrő, ami feleslegessé teszi a szűrő cseréjét a nedves és száraz porszívózás között. A készülék egy robusztus, 15 literes műanyag tartállyal, fúvó funkcióval, valamint a készülékfejen és a lökhárítón kialakított praktikus tárolási lehetőségekkel rendelkezik a csövek és szívófejek számára.