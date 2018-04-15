Nedves és száraz porszívó WD 2 Plus V-15/4/18/C

A Kärcher WD 2 Plus V-15/4/18/C nedves-száraz porszívó kompakt és erőteljes, amely hatékonyan távolítja el a száraz és nedves szennyeződéseket. Egy darabból álló patronszűrővel, 4 m kábellel és 1,8 m szívótömlővel szupererős teljesítményt garantál.

A Kärcher WD 2 Plus V-15/4/18/C kompakt méretével, kiváló szívóerejével és 1000 W-os energiahatékony motorjával hódít. Ez a nedves-száraz porszívó csúcsteljesítményt nyújt minden típusú – száraz, nedves, finom vagy durva – szennyeződés felszívásában. A porszívó legfőbb technikai előnye az egyrészes patronszűrő, ami feleslegessé teszi a szűrő cseréjét a nedves és száraz porszívózás között. A készülék egy robusztus, 15 literes műanyag tartállyal, fúvó funkcióval, valamint a készülékfejen és a lökhárítón kialakított praktikus tárolási lehetőségekkel rendelkezik a csövek és szívófejek számára.

Jellemzők és előnyök
Specifikációk

Műszaki adatok

mért felvett teljesítményt (W) 1000
Szívóteljesítmény (W) 220
Vákuum (mbar) max. 220
Légáramlás (l / s) max. 43
Tartály űrtartalma (l) 15
Tartály anyaga Műanyag
Színes összetevő Készülékfej sárga Tartály sárga Készülék lökhárítója sárga
Tápkábel (m) 4
Standard tartozék ID (mm) 35
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Zajszint (dB (A)) 74
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 4,4
Csomagolási súly (kg) 6,3
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 349 x 328 x 430

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 1.8 m
  • Szívótömlő típusa: egyenes nyéllel
  • Szívótömlő anyaga: Műanyag
  • Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 0.5 m
  • Szívócsövek névleges szélessége: 35 mm
  • Szívócsövek anyaga: Műanyag
  • Nedves-száraz padlótisztító fej: csatos rögzítők
  • Réstisztító fej
  • Patronszűrő: Cellulóz
  • Fleece porzsák: 1 Darab(ok), 3 rétegű

Felszereltség

  • Forgó kapcsoló (be/ki)
  • Fújó funkció
  • A fogantyú közbenső parkolási pozíciója a készülék tetején
  • Kiegészítő tartozékok tárolása a készülék tetején
  • Tárolórekesz kis tartozékoknak
  • Összecsukható hordozófogantyú
  • Parkolóállás
  • Tartozéktárolás a készüléken
  • Stabil ütköző
  • Fék nélküli görgők: 4 Darab(ok)
Nedves és száraz porszívó WD 2 Plus V-15/4/18/C

Alkalmazási területek
  • Teraszok
  • A jármű belseje
  • Garázs
  • Pince
  • Folyadékok
  • Bejárat
  • Hobbihelyiség
Tartozékok
