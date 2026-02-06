►ÚJ TERMÉK BEVEZETŐ AJÁNLATTAL – 10% KEDVEZMÉNY A NEW10 KUPUNKÓDDAL

Akkumulátoros nedves és száraz porszívó WD 3 Battery

Porszívózás korlátok nélkül: a 36 V-os WD 3 Battery száraz-nedves porszívó sokoldalú tartozékokat tartalmaz a padló tisztításához és kézi használatra. Az akkumulátor külön kapható.

A WD 3 Battery ugyanolyan működőképes, mint egy vezetékes száraz-nedves porszívó, de nem kell csatlakoztatni a hálózathoz. Akkumulátortól függően az üzemidő akár 15-30 perc (az akkumulátort a csomag nem tartalmazza). Az akkumulátoros száraz-nedves porszívó robusztus és ütésálló, 17 literes műanyag tartállyal, valamint patronszűrővel a száraz és nedves szennyeződések egyszerű felszívásához anélkül, hogy szűrőt kellene cserélni. Az áramlás-optimalizált szívótömlő és a kevert betéttel ellátott smart clips padlófúvóka segít a szennyeződés felszívásában, és garantálja a tökéletes tisztaságot. A levehető fogantyú lehetővé teszi a tartozékok közvetlen rögzítését a szívótömlőre. A praktikus parkolási helyzet lehetővé teszi a szívócső és a padlófúvóka kényelmes parkolását, amikor szünetet tart a munkában. A WD 3 Battery élvezetessé teszi a tisztítást az olyan további funkcióknak köszönhetően, mint a fúvó funkció, a Pull & Push rendszer, az ergonomikus hordozófogantyú és a tartozékok tárolására szolgáló megoldás. A 36 V-os akkumulátorplatformmal való kompatibilitásnak köszönhetően pedig más 36 V-os Kärcher Battery Power eszközök is használhatók a WD 3 akkumulátorával.

Jellemzők és előnyök
36 V Battery Power cserélhető akkumulátor
Speciális patronszűrő
Praktikus fúvófunkció
padlófej és szívótömlő
Levehető markolat
Praktikus parkolóállás
praktikus tartozéktároló
„Pull & Push“ zárrendszer
Ergonomikus hordozófogantyú
Nagy közlekedő kerekek
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátoros készülék
Akkumulátorplatform 36 V-os akkumulátor-platform
mért felvett teljesítményt (W) 300
Szívóteljesítmény (W) 80
Vákuum (mbar) max. 110
Légáramlás (l / s) max. 40
Tartály űrtartalma (l) 17
Tartály anyaga Műanyag
Színes összetevő Készülékfej sárga Tartály sárga Készülék lökhárítója sárga
Standard tartozék ID (mm) 35
Akkumulátor típusa Lítium-ion pótakkumulátor
Tápfeszültség (V) 36
Teljesítmény akkumulátortöltésenként (m²) kb. 70 (2,5 Ah) / kb. 140 (5,0 Ah)
Üzemidő akkumulátortöltésenként (min) kb. 15 (2,5 Ah) / kb. 30 (5,0 Ah)
Zajszint (dB (A)) 67
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 5,2
Csomagolási súly (kg) 8,1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 388 x 340 x 503

A csomag tartalma

  • Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
  • Szívótömlő hossza: 2 m
  • Szívótömlő típusa: ívelt markolattal
  • Szívótömlő anyaga: Műanyag
  • Levehető markolat
  • Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 0.5 m
  • Szívócsövek névleges szélessége: 35 mm
  • Szívócsövek anyaga: Műanyag
  • Nedves-száraz padlótisztító fej: csatos rögzítők
  • Réstisztító fej
  • Patronszűrő: 1 Darab(ok), Cellulóz
  • Fleece porzsák: 1 Darab(ok), 3 rétegű

Felszereltség

  • Fújó funkció
  • Parkolóállás
  • Tartozéktárolás a készüléken
  • Stabil ütköző
  • Fék nélküli görgők: 4 Darab(ok)
Videók

Alkalmazási területek
  • Teraszok
  • A ház és a kert körüli területek
  • Kerti fészer
  • A jármű belseje
  • Folyadékok
  • Műhely
  • Garázs
  • Pince
  • Bejárat
  • Hobbihelyiség
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.