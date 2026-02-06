A WD 3 Battery ugyanolyan működőképes, mint egy vezetékes száraz-nedves porszívó, de nem kell csatlakoztatni a hálózathoz. Akkumulátortól függően az üzemidő akár 15-30 perc (az akkumulátort a csomag nem tartalmazza). Az akkumulátoros száraz-nedves porszívó robusztus és ütésálló, 17 literes műanyag tartállyal, valamint patronszűrővel a száraz és nedves szennyeződések egyszerű felszívásához anélkül, hogy szűrőt kellene cserélni. Az áramlás-optimalizált szívótömlő és a kevert betéttel ellátott smart clips padlófúvóka segít a szennyeződés felszívásában, és garantálja a tökéletes tisztaságot. A levehető fogantyú lehetővé teszi a tartozékok közvetlen rögzítését a szívótömlőre. A praktikus parkolási helyzet lehetővé teszi a szívócső és a padlófúvóka kényelmes parkolását, amikor szünetet tart a munkában. A WD 3 Battery élvezetessé teszi a tisztítást az olyan további funkcióknak köszönhetően, mint a fúvó funkció, a Pull & Push rendszer, az ergonomikus hordozófogantyú és a tartozékok tárolására szolgáló megoldás. A 36 V-os akkumulátorplatformmal való kompatibilitásnak köszönhetően pedig más 36 V-os Kärcher Battery Power eszközök is használhatók a WD 3 akkumulátorával.