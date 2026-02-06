►ÚJ TERMÉK BEVEZETŐ AJÁNLATTAL – 10% KEDVEZMÉNY A NEW10 KUPUNKÓDDAL
Akkumulátoros nedves és száraz porszívó WD 3 Battery
Porszívózás korlátok nélkül: a 36 V-os WD 3 Battery száraz-nedves porszívó sokoldalú tartozékokat tartalmaz a padló tisztításához és kézi használatra. Az akkumulátor külön kapható.
A WD 3 Battery ugyanolyan működőképes, mint egy vezetékes száraz-nedves porszívó, de nem kell csatlakoztatni a hálózathoz. Akkumulátortól függően az üzemidő akár 15-30 perc (az akkumulátort a csomag nem tartalmazza). Az akkumulátoros száraz-nedves porszívó robusztus és ütésálló, 17 literes műanyag tartállyal, valamint patronszűrővel a száraz és nedves szennyeződések egyszerű felszívásához anélkül, hogy szűrőt kellene cserélni. Az áramlás-optimalizált szívótömlő és a kevert betéttel ellátott smart clips padlófúvóka segít a szennyeződés felszívásában, és garantálja a tökéletes tisztaságot. A levehető fogantyú lehetővé teszi a tartozékok közvetlen rögzítését a szívótömlőre. A praktikus parkolási helyzet lehetővé teszi a szívócső és a padlófúvóka kényelmes parkolását, amikor szünetet tart a munkában. A WD 3 Battery élvezetessé teszi a tisztítást az olyan további funkcióknak köszönhetően, mint a fúvó funkció, a Pull & Push rendszer, az ergonomikus hordozófogantyú és a tartozékok tárolására szolgáló megoldás. A 36 V-os akkumulátorplatformmal való kompatibilitásnak köszönhetően pedig más 36 V-os Kärcher Battery Power eszközök is használhatók a WD 3 akkumulátorával.
Jellemzők és előnyök
36 V Battery Power cserélhető akkumulátor
Speciális patronszűrő
Praktikus fúvófunkció
padlófej és szívótömlő
Levehető markolat
Praktikus parkolóállás
praktikus tartozéktároló
„Pull & Push“ zárrendszer
Ergonomikus hordozófogantyú
Nagy közlekedő kerekek
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátoros készülék
|Akkumulátorplatform
|36 V-os akkumulátor-platform
|mért felvett teljesítményt (W)
|300
|Szívóteljesítmény (W)
|80
|Vákuum (mbar)
|max. 110
|Légáramlás (l / s)
|max. 40
|Tartály űrtartalma (l)
|17
|Tartály anyaga
|Műanyag
|Színes összetevő
|Készülékfej sárga Tartály sárga Készülék lökhárítója sárga
|Standard tartozék ID (mm)
|35
|Akkumulátor típusa
|Lítium-ion pótakkumulátor
|Tápfeszültség (V)
|36
|Teljesítmény akkumulátortöltésenként (m²)
|kb. 70 (2,5 Ah) / kb. 140 (5,0 Ah)
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (min)
|kb. 15 (2,5 Ah) / kb. 30 (5,0 Ah)
|Zajszint (dB (A))
|67
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|5,2
|Csomagolási súly (kg)
|8,1
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|388 x 340 x 503
A csomag tartalma
- Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
- Szívótömlő hossza: 2 m
- Szívótömlő típusa: ívelt markolattal
- Szívótömlő anyaga: Műanyag
- Levehető markolat
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 0.5 m
- Szívócsövek névleges szélessége: 35 mm
- Szívócsövek anyaga: Műanyag
- Nedves-száraz padlótisztító fej: csatos rögzítők
- Réstisztító fej
- Patronszűrő: 1 Darab(ok), Cellulóz
- Fleece porzsák: 1 Darab(ok), 3 rétegű
Felszereltség
- Fújó funkció
- Parkolóállás
- Tartozéktárolás a készüléken
- Stabil ütköző
- Fék nélküli görgők: 4 Darab(ok)
Videók
Alkalmazási területek
- Teraszok
- A ház és a kert körüli területek
- Kerti fészer
- A jármű belseje
- Folyadékok
- Műhely
- Garázs
- Pince
- Bejárat
- Hobbihelyiség
