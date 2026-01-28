Akkumulátoros nedves és száraz porszívó WD 3 Battery készlet

Azonnal használatra kész: a WD 3 Battery Set (akkumulátorral). Akkumulátoros száraz-nedves porszívó sokoldalú megoldást nyújt a 36 V-os Kärcher Battery Power akkumulátorplatformból.

Az akkumulátoros WD 3 Battery Set lehetővé teszi, hogy áramellátás nélkül dolgozzon, miközben továbbra is élvezheti a száraz-nedves porszívók teljes funkcionalitását. A készletben található akkumulátor üzemideje akár 15 perc. A Real Time Technológiának köszönhetően az LCD kijelző folyamatosan mutatja az állapotot. Robusztus és ütésálló, 17 literes műanyag tartály. A patronszűrő lehetővé teszi a nedves és száraz szennyeződések kényelmes felszívását szűrőcsere nélkül. Az áramlás-optimalizált szívótömlő és a kevert betéttel ellátott smart clips padlófúvóka optimális szennyeződésfelvételt és tökéletes tisztaságot biztosít. A könnyen levehető fogantyúnak köszönhetően a tartozékok közvetlenül a szívótömlőre rögzíthetők. A praktikus parkolási helyzet lehetővé teszi a szívócső és a padlófúvóka kényelmes parkolását, amikor szünetet tart a munkában. A felszerelés további jellemzői: fúvó funkció, Pull & Push rendszer, ergonomikus hordozófogantyú és rendkívül praktikus tartozéktároló. A 36 V-os platformmal való kompatibilitásnak köszönhetően pedig az akkumulátor a 36 V-os Kärcher Battery Power akkumulátorplatform egyéb készülékeiben is használható – a korlátlan mozgásszabadság érdekében.

Jellemzők és előnyök
Akkumulátoros nedves és száraz porszívó WD 3 Battery készlet: 36 V Battery Power cserélhető akkumulátor
36 V Battery Power cserélhető akkumulátor
Akkumulátoros nedves és száraz porszívó WD 3 Battery készlet: Speciális patronszűrő
Speciális patronszűrő
Akkumulátoros nedves és száraz porszívó WD 3 Battery készlet: Praktikus fúvófunkció
Praktikus fúvófunkció
padlófej és szívótömlő
Levehető markolat
Praktikus parkolóállás
praktikus tartozéktároló
„Pull & Push“ zárrendszer
Ergonomikus hordozófogantyú
Nagy közlekedő kerekek
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátoros készülék
Akkumulátorplatform 36 V-os akkumulátor-platform
mért felvett teljesítményt (W) 300
Szívóteljesítmény (W) 80
Vákuum (mbar) max. 110
Légáramlás (l / s) max. 40
Tartály űrtartalma (l) 17
Tartály anyaga Műanyag
Színes összetevő Készülékfej sárga Tartály sárga Készülék lökhárítója sárga
Standard tartozék ID (mm) 35
Akkumulátor típusa Lítium-ion pótakkumulátor
Tápfeszültség (V) 36
Kapacitás (Ah) 2,5
Teljesítmény akkumulátortöltésenként (m²) kb. 70 (2,5 Ah) / kb. 140 (5,0 Ah)
Üzemidő akkumulátortöltésenként (min) kb. 15 (2,5 Ah)
Akkumulátor töltési ideje standard töltővel (min) 315
Töltőáram (A) 0,5
Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Zajszint (dB (A)) 67
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 5,2
Csomagolási súly (kg) 9,4
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 388 x 340 x 503

A csomag tartalma

  • Változat: Akkumulátorral és töltőkészülékkel
  • Akkumulátor: 36 V / 2.5 Ah Battery Power battery (1 pc.)
  • Akkumulátortöltő: 36 V Battery Power standard töltő (1 pc.)
  • Szívótömlő hossza: 2 m
  • Szívótömlő típusa: ívelt markolattal
  • Szívótömlő anyaga: Műanyag
  • Levehető markolat
  • Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 0.5 m
  • Szívócsövek névleges szélessége: 35 mm
  • Szívócsövek anyaga: Műanyag
  • Nedves-száraz padlótisztító fej: csatos rögzítők
  • Réstisztító fej
  • Patronszűrő: 1 Darab(ok), Cellulóz
  • Fleece porzsák: 1 Darab(ok), 3 rétegű

Felszereltség

  • Intelligens kijelző: az akkumulátorba építve
  • Fújó funkció
  • Parkolóállás
  • Tartozéktárolás a készüléken
  • Stabil ütköző
  • Fék nélküli görgők: 4 Darab(ok)
Akkumulátoros nedves és száraz porszívó WD 3 Battery készlet
Akkumulátoros nedves és száraz porszívó WD 3 Battery készlet
Akkumulátoros nedves és száraz porszívó WD 3 Battery készlet

Videók

Alkalmazási területek
  • Teraszok
  • A ház és a kert körüli területek
  • Kerti fészer
  • A jármű belseje
  • Folyadékok
  • Műhely
  • Garázs
  • Pince
  • Bejárat
  • Hobbihelyiség
Tartozékok
Tisztítószerek
Az akkuval kompatibilis összes termék
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.