Az akkumulátoros WD 3 Battery Set lehetővé teszi, hogy áramellátás nélkül dolgozzon, miközben továbbra is élvezheti a száraz-nedves porszívók teljes funkcionalitását. A készletben található akkumulátor üzemideje akár 15 perc. A Real Time Technológiának köszönhetően az LCD kijelző folyamatosan mutatja az állapotot. Robusztus és ütésálló, 17 literes műanyag tartály. A patronszűrő lehetővé teszi a nedves és száraz szennyeződések kényelmes felszívását szűrőcsere nélkül. Az áramlás-optimalizált szívótömlő és a kevert betéttel ellátott smart clips padlófúvóka optimális szennyeződésfelvételt és tökéletes tisztaságot biztosít. A könnyen levehető fogantyúnak köszönhetően a tartozékok közvetlenül a szívótömlőre rögzíthetők. A praktikus parkolási helyzet lehetővé teszi a szívócső és a padlófúvóka kényelmes parkolását, amikor szünetet tart a munkában. A felszerelés további jellemzői: fúvó funkció, Pull & Push rendszer, ergonomikus hordozófogantyú és rendkívül praktikus tartozéktároló. A 36 V-os platformmal való kompatibilitásnak köszönhetően pedig az akkumulátor a 36 V-os Kärcher Battery Power akkumulátorplatform egyéb készülékeiben is használható – a korlátlan mozgásszabadság érdekében.