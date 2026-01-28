Akkumulátoros nedves és száraz porszívó WD 3 Battery készlet
Azonnal használatra kész: a WD 3 Battery Set (akkumulátorral). Akkumulátoros száraz-nedves porszívó sokoldalú megoldást nyújt a 36 V-os Kärcher Battery Power akkumulátorplatformból.
Az akkumulátoros WD 3 Battery Set lehetővé teszi, hogy áramellátás nélkül dolgozzon, miközben továbbra is élvezheti a száraz-nedves porszívók teljes funkcionalitását. A készletben található akkumulátor üzemideje akár 15 perc. A Real Time Technológiának köszönhetően az LCD kijelző folyamatosan mutatja az állapotot. Robusztus és ütésálló, 17 literes műanyag tartály. A patronszűrő lehetővé teszi a nedves és száraz szennyeződések kényelmes felszívását szűrőcsere nélkül. Az áramlás-optimalizált szívótömlő és a kevert betéttel ellátott smart clips padlófúvóka optimális szennyeződésfelvételt és tökéletes tisztaságot biztosít. A könnyen levehető fogantyúnak köszönhetően a tartozékok közvetlenül a szívótömlőre rögzíthetők. A praktikus parkolási helyzet lehetővé teszi a szívócső és a padlófúvóka kényelmes parkolását, amikor szünetet tart a munkában. A felszerelés további jellemzői: fúvó funkció, Pull & Push rendszer, ergonomikus hordozófogantyú és rendkívül praktikus tartozéktároló. A 36 V-os platformmal való kompatibilitásnak köszönhetően pedig az akkumulátor a 36 V-os Kärcher Battery Power akkumulátorplatform egyéb készülékeiben is használható – a korlátlan mozgásszabadság érdekében.
Jellemzők és előnyök
36 V Battery Power cserélhető akkumulátor
Speciális patronszűrő
Praktikus fúvófunkció
padlófej és szívótömlő
Levehető markolat
Praktikus parkolóállás
praktikus tartozéktároló
„Pull & Push“ zárrendszer
Ergonomikus hordozófogantyú
Nagy közlekedő kerekek
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátoros készülék
|Akkumulátorplatform
|36 V-os akkumulátor-platform
|mért felvett teljesítményt (W)
|300
|Szívóteljesítmény (W)
|80
|Vákuum (mbar)
|max. 110
|Légáramlás (l / s)
|max. 40
|Tartály űrtartalma (l)
|17
|Tartály anyaga
|Műanyag
|Színes összetevő
|Készülékfej sárga Tartály sárga Készülék lökhárítója sárga
|Standard tartozék ID (mm)
|35
|Akkumulátor típusa
|Lítium-ion pótakkumulátor
|Tápfeszültség (V)
|36
|Kapacitás (Ah)
|2,5
|Teljesítmény akkumulátortöltésenként (m²)
|kb. 70 (2,5 Ah) / kb. 140 (5,0 Ah)
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (min)
|kb. 15 (2,5 Ah)
|Akkumulátor töltési ideje standard töltővel (min)
|315
|Töltőáram (A)
|0,5
|Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Zajszint (dB (A))
|67
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|5,2
|Csomagolási súly (kg)
|9,4
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|388 x 340 x 503
A csomag tartalma
- Változat: Akkumulátorral és töltőkészülékkel
- Akkumulátor: 36 V / 2.5 Ah Battery Power battery (1 pc.)
- Akkumulátortöltő: 36 V Battery Power standard töltő (1 pc.)
- Szívótömlő hossza: 2 m
- Szívótömlő típusa: ívelt markolattal
- Szívótömlő anyaga: Műanyag
- Levehető markolat
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 0.5 m
- Szívócsövek névleges szélessége: 35 mm
- Szívócsövek anyaga: Műanyag
- Nedves-száraz padlótisztító fej: csatos rögzítők
- Réstisztító fej
- Patronszűrő: 1 Darab(ok), Cellulóz
- Fleece porzsák: 1 Darab(ok), 3 rétegű
Felszereltség
- Intelligens kijelző: az akkumulátorba építve
- Fújó funkció
- Parkolóállás
- Tartozéktárolás a készüléken
- Stabil ütköző
- Fék nélküli görgők: 4 Darab(ok)
Videók
Alkalmazási területek
- Teraszok
- A ház és a kert körüli területek
- Kerti fészer
- A jármű belseje
- Folyadékok
- Műhely
- Garázs
- Pince
- Bejárat
- Hobbihelyiség
