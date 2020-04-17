A Kärcher WD 3 S V-17/4/20 egy erőteljes és energiahatékony multifunkciós nedves-száraz porszívó, mindössze 1000 W-os fogyasztással. A gép és tartozékai optimális összhangban működnek a tökéletes tisztításért. A porszívó két fő előnyt kombinál: a strapabíró, 17 literes rozsdamentes acéltartályt az egyrészes patronszűrővel, amely lehetővé teszi a szűrőcsere nélküli nedves-száraz porszívózást. A praktikus fúvó funkció, a helytakarékos tárolási lehetőségek és a levehető fogantyú a tartozékok közvetlen csatlakoztatásához teszik ezt a modellt rendkívül sokoldalúvá és felhasználóbaráttá.