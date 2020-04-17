Nedves és száraz porszívó WD 3 S V-17/4/20

A Kärcher WD 3 S V-17/4/20 erőteljes nedves-száraz porszívó 17 l-es rozsdamentes acéltartállyal, egy darabból álló patronszűrővel, 4 m kábellel, 2 m szívótömlővel és kompakt tárolással a hatékony tisztítási eredményekért.

A Kärcher WD 3 S V-17/4/20 egy erőteljes és energiahatékony multifunkciós nedves-száraz porszívó, mindössze 1000 W-os fogyasztással. A gép és tartozékai optimális összhangban működnek a tökéletes tisztításért. A porszívó két fő előnyt kombinál: a strapabíró, 17 literes rozsdamentes acéltartályt az egyrészes patronszűrővel, amely lehetővé teszi a szűrőcsere nélküli nedves-száraz porszívózást. A praktikus fúvó funkció, a helytakarékos tárolási lehetőségek és a levehető fogantyú a tartozékok közvetlen csatlakoztatásához teszik ezt a modellt rendkívül sokoldalúvá és felhasználóbaráttá.

Jellemzők és előnyök
Nedves és száraz porszívó WD 3 S V-17/4/20: Patronszűrő
Patronszűrő
A szűrőcsere nélküli nedves és száraz porszívózás érdekében. A szűrő egyszerű beszerelése és eltávolítása elforgatással, további rögzítő részek nélkül.
Nedves és száraz porszívó WD 3 S V-17/4/20: Praktikus kábel- és tartozéktárolás
Praktikus kábel- és tartozéktárolás
Helytakarékos, biztonságos és könnyedén hozzáférhető tartozéktárolás. A tápkábel biztonságosan tárolható a beépített kábelhorgok segítségével.
Nedves és száraz porszívó WD 3 S V-17/4/20: Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
A szívótömlő helytakarékosan tárolható a készülék fejére akasztva. Intuitív rögzítő mechanizmusok bal- és jobbkezes felhasználók számára is.
Tárolórekesz
  • A szerszámok és az apró alkatrészek, például csavarok és szögek biztonságos tárolására.
Praktikus fúvófunkció
  • Mindenütt, ahol a porszívózás nem lehetséges, segít a praktikus fúvó funkció.
  • Szennyeződés gond nélküli eltávolítása, pl. kavicságyból.
Fleece porzsák
  • Háromrétegű, rendkívül szakadásálló flíz anyag.
  • Hosszabb ideig tartó szívóteljesítmény és nagy porvisszatartó képesség.
A fogantyú közbenső parkolása a készülékfejen
  • Egy mozdulattal rakja parkolóállásba fogantyút a készülék fején, amikor szünetet tart a munkában.
A készülék, a szívótömlő és a padlófúvóka optimálisan össze vannak hangolva.
  • A legjobb tisztítási eredményért – legyen szó akár száraz, nedves, apró vagy durvább szennyeződésről.
  • A legmagasabb komfort és rugalmasság porszívózás közben
„Pull & Push“ zárrendszer
  • A tartály gyorsan, könnyen és biztonságosan nyitható és zárható.
Ergonomikus hordozófogantyú
  • A készülék könnyen és kényelmesen szállítható.
Specifikációk

Műszaki adatok

mért felvett teljesítményt (W) 1000
Szívóteljesítmény (W) 230
Vákuum (mbar) max. 230
Légáramlás (l / s) max. 45
Tartály űrtartalma (l) 17
Tartály anyaga Rozsdamentes acél
Színes összetevő Készülékfej sárga Tartály Rozsdamentes acél Készülék lökhárítója sárga
Tápkábel (m) 4
Standard tartozék ID (mm) 35
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Zajszint (dB (A)) 74
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 4,8
Csomagolási súly (kg) 6,9
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 353 x 328 x 493

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 2 m
  • Szívótömlő típusa: ívelt markolattal
  • Szívótömlő anyaga: Műanyag
  • Levehető markolat
  • Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 0.5 m
  • Szívócsövek névleges szélessége: 35 mm
  • Szívócsövek anyaga: Műanyag
  • Nedves-száraz padlótisztító fej: csatos rögzítők
  • Réstisztító fej
  • Patronszűrő: Cellulóz
  • Fleece porzsák: 1 Darab(ok), 3 rétegű

Felszereltség

  • Forgó kapcsoló (be/ki)
  • Fújó funkció
  • A fogantyú közbenső parkolási pozíciója a készülék tetején
  • Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
  • Kiegészítő tartozékok tárolása a készülék tetején
  • Tárolórekesz kis tartozékoknak
  • Összecsukható hordozófogantyú
  • Kábelakasztó
  • Parkolóállás
  • Tartozéktárolás a készüléken
  • Stabil ütköző
  • Fék nélküli görgők: 4 Darab(ok)
Alkalmazási területek
  • Teraszok
  • A jármű belseje
  • Garázs
  • Műhely
  • Pince
  • Folyadékok
  • Bejárat
  • Hobbihelyiség
