A Kärcher WD 3 S V-17/6/20 Car egy energiahatékony és rendkívül erős nedves-száraz porszívó, kifejezetten az autó belső terének tisztítására. A készülék legfőbb vonzereje a kombinált felszereltség: a speciális autós fúvókák és kefék, valamint a robusztus, 17 literes rozsdamentes acéltartály. Az egyrészes patronszűrő lehetővé teszi a nedves és száraz szennyeződések szűrőcsere nélküli eltávolítását. A levehető fogantyú, a 6 méteres kábel és a fúvó funkció maximális rugalmasságot és alapos tisztítást garantál a jármű minden szegletében.