A Kärcher WD 3 S V-17/6/20 Car szupererős nedves-száraz porszívó, amelyet kifejezetten járműbelsők alapos tisztítására terveztek. 17 l-es rozsdamentes acéltartállyal, 6 m kábellel, 2 m szívótömlővel és speciális autós fejekkel rendelkezik.

A Kärcher WD 3 S V-17/6/20 Car egy energiahatékony és rendkívül erős nedves-száraz porszívó, kifejezetten az autó belső terének tisztítására. A készülék legfőbb vonzereje a kombinált felszereltség: a speciális autós fúvókák és kefék, valamint a robusztus, 17 literes rozsdamentes acéltartály. Az egyrészes patronszűrő lehetővé teszi a nedves és száraz szennyeződések szűrőcsere nélküli eltávolítását. A levehető fogantyú, a 6 méteres kábel és a fúvó funkció maximális rugalmasságot és alapos tisztítást garantál a jármű minden szegletében.

Jellemzők és előnyök
A legjobb tisztítási eredmény érzékeny felületeken, nagy felületeken és keskeny résekben. A finom és makacs szennyeződések optimális eltávolításához.
A különféle padlófejek közvetlenül a gégecsőre csatlakoztathatók. Egyszerű felszívás szűk helyeken is.
A szűrőcsere nélküli nedves és száraz porszívózás érdekében. A szűrő egyszerű beszerelése és eltávolítása elforgatással, további rögzítő részek nélkül.
Praktikus kábel- és tartozéktárolás
  • Helytakarékos, biztonságos és könnyedén hozzáférhető tartozéktárolás.
  • A tápkábel biztonságosan tárolható a beépített kábelhorgok segítségével.
Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
  • A szívótömlő helytakarékosan tárolható a készülék fejére akasztva.
  • Intuitív rögzítő mechanizmusok bal- és jobbkezes felhasználók számára is.
Tárolórekesz
  • Szerszámok és apró alkatrészek, például csavarok vagy szögek biztonságos tárolására.
Praktikus fúvófunkció
  • Mindenütt, ahol a porszívózás nem lehetséges, segít a praktikus fúvó funkció.
  • Szennyeződés gond nélküli eltávolítása, pl. kavicságyból.
Fleece porzsák
  • Háromrétegű, rendkívül szakadásálló flíz anyag.
  • A hosszabb ideig tartó szívóerő és a kiváló porvisszatartás érdekében.
A fogantyú közbenső parkolása a készülékfejen
  • Egy mozdulattal rakja parkolóállásba fogantyút a készülék fején, amikor szünetet tart a munkában.
A készülék, a szívótömlő és a padlófúvóka optimálisan össze vannak hangolva.
  • A legjobb tisztítási eredményért – legyen szó akár száraz, nedves, apró vagy durvább szennyeződésről.
  • A legmagasabb komfort és rugalmasság porszívózás közben
Specifikációk

Műszaki adatok

mért felvett teljesítményt (W) 1000
Szívóteljesítmény (W) 230
Vákuum (mbar) max. 230
Légáramlás (l / s) max. 45
Tartály űrtartalma (l) 17
Tartály anyaga Rozsdamentes acél
Színes összetevő Készülékfej sárga Tartály Rozsdamentes acél Készülék lökhárítója sárga
Tápkábel (m) 6
Standard tartozék ID (mm) 35
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Zajszint (dB (A)) 74
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 4,9
Csomagolási súly (kg) 7,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 353 x 328 x 493

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 2 m
  • Szívótömlő típusa: ívelt markolattal
  • Szívótömlő anyaga: Műanyag
  • Levehető markolat
  • Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 0.5 m
  • Szívócsövek névleges szélessége: 35 mm
  • Szívócsövek anyaga: Műanyag
  • Nedves-száraz padlótisztító fej: csatos rögzítők
  • Réstisztító fej
  • Extra hosszú réstisztító fej (350 mm)
  • Autós szívófej
  • Szívóecset puha sörtével
  • Szívóecset kemény sörtével
  • Patronszűrő: 1 Darab(ok), Cellulóz
  • Fleece porzsák: 1 Darab(ok), 3 rétegű

Felszereltség

  • Forgó kapcsoló (be/ki)
  • Fújó funkció
  • A fogantyú közbenső parkolási pozíciója a készülék tetején
  • Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
  • Kiegészítő tartozékok tárolása a készülék tetején
  • Tárolórekesz kis tartozékoknak
  • Összecsukható hordozófogantyú
  • Kábelakasztó
  • Parkolóállás
  • Tartozéktárolás a készüléken
  • Stabil ütköző
  • Fék nélküli görgők: 4 Darab(ok)
Alkalmazási területek
  • Csomagtér
  • Autósülés
  • Hátsó ülés
  • Lábtér
  • Nehezen elérhető helyek (sarkok, fugák, rések stb. )
  • Műszerfal
  • Középkonzol
  • Teraszok
  • Pince
  • Folyadékok
