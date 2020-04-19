Nedves és száraz porszívó WD 3 S V-19/4/20
A Kärcher WD 3 S V-19/4/20 erőteljes és hatékony nedves-száraz porszívó 19 l rozsdamentes acéltartállyal, 4 m kábellel, 2 m szívótömlővel és egy darabból álló patronszűrővel, kiváló ár-érték aránnyal.
A Kärcher WD 3 S V-19/4/20 egy erőteljes, mégis energiahatékony nedves-száraz porszívó, 1000 W-os teljesítményfelvétellel. A tökéletesen összehangolt alkatrészek kimagasló tisztítási eredményt biztosítanak. A porszívó különlegessége a nagyméretű, 19 literes rozsdamentes acél tartály és az egyrészes patronszűrő, ami lehetővé teszi a szűrőcsere nélküli váltást a nedves és száraz porszívózás között. A fúvó funkció, a helytakarékos gégecső-tárolás a készülékfejen, valamint a levehető fogantyú a tartozékok közvetlen csatlakoztatásához teszik ezt a modellt egy rendkívül sokoldalú és praktikus segítőtárssá
Jellemzők és előnyök
Patronszűrő
Praktikus kábel- és tartozéktárolás
Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
Tárolórekesz
Praktikus fúvófunkció
Fleece porzsák
A fogantyú közbenső parkolása a készülékfejen
A készülék, a szívótömlő és a padlófúvóka optimálisan össze vannak hangolva.
„Pull & Push“ zárrendszer
Ergonomikus hordozófogantyú
Specifikációk
Műszaki adatok
|mért felvett teljesítményt (W)
|1000
|Szívóteljesítmény (W)
|230
|Vákuum (mbar)
|max. 230
|Légáramlás (l / s)
|max. 45
|Tartály űrtartalma (l)
|19
|Tartály anyaga
|Rozsdamentes acél
|Színes összetevő
|Készülékfej sárga Tartály Rozsdamentes acél Készülék lökhárítója sárga
|Tápkábel (m)
|4
|Standard tartozék ID (mm)
|35
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Zajszint (dB (A))
|74
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|4,9
|Csomagolási súly (kg)
|7,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|353 x 328 x 523
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 2 m
- Szívótömlő típusa: ívelt markolattal
- Szívótömlő anyaga: Műanyag
- Levehető markolat
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 0.5 m
- Szívócsövek névleges szélessége: 35 mm
- Szívócsövek anyaga: Műanyag
- Nedves-száraz padlótisztító fej: csatos rögzítők
- Réstisztító fej
- Patronszűrő: Cellulóz
- Fleece porzsák: 1 Darab(ok), 3 rétegű
Felszereltség
- Forgó kapcsoló (be/ki)
- Fújó funkció
- A fogantyú közbenső parkolási pozíciója a készülék tetején
- Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
- Kiegészítő tartozékok tárolása a készülék tetején
- Tárolórekesz kis tartozékoknak
- Összecsukható hordozófogantyú
- Kábelakasztó
- Parkolóállás
- Tartozéktárolás a készüléken
- Stabil ütköző
- Fék nélküli görgők: 4 Darab(ok)
Alkalmazási területek
- Teraszok
- A jármű belseje
- Garázs
- Műhely
- Pince
- Folyadékok
- Bejárat
- Hobbihelyiség
