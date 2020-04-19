A Kärcher WD 3 S V-19/4/20 egy erőteljes, mégis energiahatékony nedves-száraz porszívó, 1000 W-os teljesítményfelvétellel. A tökéletesen összehangolt alkatrészek kimagasló tisztítási eredményt biztosítanak. A porszívó különlegessége a nagyméretű, 19 literes rozsdamentes acél tartály és az egyrészes patronszűrő, ami lehetővé teszi a szűrőcsere nélküli váltást a nedves és száraz porszívózás között. A fúvó funkció, a helytakarékos gégecső-tárolás a készülékfejen, valamint a levehető fogantyú a tartozékok közvetlen csatlakoztatásához teszik ezt a modellt egy rendkívül sokoldalú és praktikus segítőtárssá