Nedves és száraz porszívó WD 3 S V-19/4/20

A Kärcher WD 3 S V-19/4/20 erőteljes és hatékony nedves-száraz porszívó 19 l rozsdamentes acéltartállyal, 4 m kábellel, 2 m szívótömlővel és egy darabból álló patronszűrővel, kiváló ár-érték aránnyal.

A Kärcher WD 3 S V-19/4/20 egy erőteljes, mégis energiahatékony nedves-száraz porszívó, 1000 W-os teljesítményfelvétellel. A tökéletesen összehangolt alkatrészek kimagasló tisztítási eredményt biztosítanak. A porszívó különlegessége a nagyméretű, 19 literes rozsdamentes acél tartály és az egyrészes patronszűrő, ami lehetővé teszi a szűrőcsere nélküli váltást a nedves és száraz porszívózás között. A fúvó funkció, a helytakarékos gégecső-tárolás a készülékfejen, valamint a levehető fogantyú a tartozékok közvetlen csatlakoztatásához teszik ezt a modellt egy rendkívül sokoldalú és praktikus segítőtárssá

Jellemzők és előnyök
Nedves és száraz porszívó WD 3 S V-19/4/20: Patronszűrő
Patronszűrő
Nedves és száraz porszívó WD 3 S V-19/4/20: Praktikus kábel- és tartozéktárolás
Praktikus kábel- és tartozéktárolás
Nedves és száraz porszívó WD 3 S V-19/4/20: Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
Tárolórekesz
Praktikus fúvófunkció
Fleece porzsák
A fogantyú közbenső parkolása a készülékfejen
A készülék, a szívótömlő és a padlófúvóka optimálisan össze vannak hangolva.
„Pull & Push“ zárrendszer
Ergonomikus hordozófogantyú
Specifikációk

Műszaki adatok

mért felvett teljesítményt (W) 1000
Szívóteljesítmény (W) 230
Vákuum (mbar) max. 230
Légáramlás (l / s) max. 45
Tartály űrtartalma (l) 19
Tartály anyaga Rozsdamentes acél
Színes összetevő Készülékfej sárga Tartály Rozsdamentes acél Készülék lökhárítója sárga
Tápkábel (m) 4
Standard tartozék ID (mm) 35
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Zajszint (dB (A)) 74
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 4,9
Csomagolási súly (kg) 7,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 353 x 328 x 523

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 2 m
  • Szívótömlő típusa: ívelt markolattal
  • Szívótömlő anyaga: Műanyag
  • Levehető markolat
  • Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 0.5 m
  • Szívócsövek névleges szélessége: 35 mm
  • Szívócsövek anyaga: Műanyag
  • Nedves-száraz padlótisztító fej: csatos rögzítők
  • Réstisztító fej
  • Patronszűrő: Cellulóz
  • Fleece porzsák: 1 Darab(ok), 3 rétegű

Felszereltség

  • Forgó kapcsoló (be/ki)
  • Fújó funkció
  • A fogantyú közbenső parkolási pozíciója a készülék tetején
  • Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
  • Kiegészítő tartozékok tárolása a készülék tetején
  • Tárolórekesz kis tartozékoknak
  • Összecsukható hordozófogantyú
  • Kábelakasztó
  • Parkolóállás
  • Tartozéktárolás a készüléken
  • Stabil ütköző
  • Fék nélküli görgők: 4 Darab(ok)
Videók

Alkalmazási területek
  • Teraszok
  • A jármű belseje
  • Garázs
  • Műhely
  • Pince
  • Folyadékok
  • Bejárat
  • Hobbihelyiség
Tartozékok
