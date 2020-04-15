Nedves és száraz porszívó WD 3 V-15/4/20

A Kärcher WD 3 V-15/4/20 nedves-száraz porszívó: egy gép, számos előny. A készülék különlegessége a kiemelkedő teljesítmény, melyet a 15 literes műanyag tartály, az egyrészes patronszűrő, a 4 méteres kábel és a 2 méteres szívótömlő kombinációja biztosít.

A Kärcher WD 3 V-15/4/20 nedves-száraz porszívó erőteljes és energiahatékony, mindössze 1000 wattos fogyasztással. A készülék, a szívótömlő és a Clips padlószívófej tökéletesen összehangoltak a kiváló tisztítási eredményekért, legyen szó száraz, nedves, finom vagy durva szennyeződésről. Különlegessége az egyrészes patronszűrő, amely lehetővé teszi a nedves és száraz porszívózást a szűrő cseréje nélkül. A porszívó lenyűgöző a kompakt kialakításával és a robusztus, 15 literes műanyag tartályával. A praktikus fúvó funkció hasznos a nehezen hozzáférhető területek tisztításához. A "Pull & Push" zárrendszer, a készüléken történő tartozéktárolás és a levehető markolat mind a kényelmes használatot szolgálják.

Jellemzők és előnyök
Specifikációk

Műszaki adatok

mért felvett teljesítményt (W) 1000
Szívóteljesítmény (W) 230
Vákuum (mbar) max. 230
Légáramlás (l / s) max. 45
Tartály űrtartalma (l) 15
Tartály anyaga Műanyag
Színes összetevő Készülékfej sárga Tartály sárga Készülék lökhárítója sárga
Tápkábel (m) 4
Standard tartozék ID (mm) 35
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Zajszint (dB (A)) 74
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 4,5
Csomagolási súly (kg) 6,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 349 x 328 x 457

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 2 m
  • Szívótömlő típusa: ívelt markolattal
  • Szívótömlő anyaga: Műanyag
  • Levehető markolat
  • Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 0.5 m
  • Szívócsövek névleges szélessége: 35 mm
  • Szívócsövek anyaga: Műanyag
  • Nedves-száraz padlótisztító fej: csatos rögzítők
  • Réstisztító fej
  • Patronszűrő: Cellulóz
  • Fleece porzsák: 1 Darab(ok), 3 rétegű

Felszereltség

  • Forgó kapcsoló (be/ki)
  • Fújó funkció
  • A fogantyú közbenső parkolási pozíciója a készülék tetején
  • Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
  • Kiegészítő tartozékok tárolása a készülék tetején
  • Tárolórekesz kis tartozékoknak
  • Összecsukható hordozófogantyú
  • Kábelakasztó
  • Parkolóállás
  • Tartozéktárolás a készüléken
  • Stabil ütköző
  • Fék nélküli görgők: 4 Darab(ok)
Alkalmazási területek
  • Teraszok
  • A jármű belseje
  • Garázs
  • Műhely
  • Pince
  • Folyadékok
  • Bejárat
  • Hobbihelyiség
Tartozékok
