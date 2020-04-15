A Kärcher WD 3 V-15/4/20 nedves-száraz porszívó erőteljes és energiahatékony, mindössze 1000 wattos fogyasztással. A készülék, a szívótömlő és a Clips padlószívófej tökéletesen összehangoltak a kiváló tisztítási eredményekért, legyen szó száraz, nedves, finom vagy durva szennyeződésről. Különlegessége az egyrészes patronszűrő, amely lehetővé teszi a nedves és száraz porszívózást a szűrő cseréje nélkül. A porszívó lenyűgöző a kompakt kialakításával és a robusztus, 15 literes műanyag tartályával. A praktikus fúvó funkció hasznos a nehezen hozzáférhető területek tisztításához. A "Pull & Push" zárrendszer, a készüléken történő tartozéktárolás és a levehető markolat mind a kényelmes használatot szolgálják.