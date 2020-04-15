Nedves és száraz porszívó WD 3 V-15/4/20
A Kärcher WD 3 V-15/4/20 nedves-száraz porszívó: egy gép, számos előny. A készülék különlegessége a kiemelkedő teljesítmény, melyet a 15 literes műanyag tartály, az egyrészes patronszűrő, a 4 méteres kábel és a 2 méteres szívótömlő kombinációja biztosít.
A Kärcher WD 3 V-15/4/20 nedves-száraz porszívó erőteljes és energiahatékony, mindössze 1000 wattos fogyasztással. A készülék, a szívótömlő és a Clips padlószívófej tökéletesen összehangoltak a kiváló tisztítási eredményekért, legyen szó száraz, nedves, finom vagy durva szennyeződésről. Különlegessége az egyrészes patronszűrő, amely lehetővé teszi a nedves és száraz porszívózást a szűrő cseréje nélkül. A porszívó lenyűgöző a kompakt kialakításával és a robusztus, 15 literes műanyag tartályával. A praktikus fúvó funkció hasznos a nehezen hozzáférhető területek tisztításához. A "Pull & Push" zárrendszer, a készüléken történő tartozéktárolás és a levehető markolat mind a kényelmes használatot szolgálják.
Jellemzők és előnyök
Patronszűrő
Praktikus kábel- és tartozéktárolás
Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
Tárolórekesz
Praktikus fúvófunkció
Fleece porzsák
A fogantyú közbenső parkolása a készülékfejen
A készülék, a szívótömlő és a padlófúvóka optimálisan össze vannak hangolva.
„Pull & Push“ zárrendszer
Ergonomikus hordozófogantyú
Specifikációk
Műszaki adatok
|mért felvett teljesítményt (W)
|1000
|Szívóteljesítmény (W)
|230
|Vákuum (mbar)
|max. 230
|Légáramlás (l / s)
|max. 45
|Tartály űrtartalma (l)
|15
|Tartály anyaga
|Műanyag
|Színes összetevő
|Készülékfej sárga Tartály sárga Készülék lökhárítója sárga
|Tápkábel (m)
|4
|Standard tartozék ID (mm)
|35
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Zajszint (dB (A))
|74
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|4,5
|Csomagolási súly (kg)
|6,6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|349 x 328 x 457
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 2 m
- Szívótömlő típusa: ívelt markolattal
- Szívótömlő anyaga: Műanyag
- Levehető markolat
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 0.5 m
- Szívócsövek névleges szélessége: 35 mm
- Szívócsövek anyaga: Műanyag
- Nedves-száraz padlótisztító fej: csatos rögzítők
- Réstisztító fej
- Patronszűrő: Cellulóz
- Fleece porzsák: 1 Darab(ok), 3 rétegű
Felszereltség
- Forgó kapcsoló (be/ki)
- Fújó funkció
- A fogantyú közbenső parkolási pozíciója a készülék tetején
- Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
- Kiegészítő tartozékok tárolása a készülék tetején
- Tárolórekesz kis tartozékoknak
- Összecsukható hordozófogantyú
- Kábelakasztó
- Parkolóállás
- Tartozéktárolás a készüléken
- Stabil ütköző
- Fék nélküli görgők: 4 Darab(ok)
Alkalmazási területek
- Teraszok
- A jármű belseje
- Garázs
- Műhely
- Pince
- Folyadékok
- Bejárat
- Hobbihelyiség
