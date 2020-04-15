Nedves és száraz porszívó WD 3 V-15/4/20 Car (YYY)

Kärcher WD 3 V-15/4/20 Car nedves-száraz porszívó mélytisztítást biztosít járműbelsők számára speciális fejekkel, 15 l-es műanyag tartállyal, 4 m hosszú kábellel és 2 m szívótömlővel.

A Kärcher WD 3 V-15/4/20 Car egy kompakt és energiahatékony nedves-száraz porszívó, melyet autók belső terének alapos tisztítására terveztek. A porszívó kiemelkedő előnye a célzott autós tartozékkészlet, amely autós szívófejet, extra hosszú résszívófejet és speciális szívókefét tartalmaz a kényes és erősen szennyezett felületekhez. A levehető fogantyú lehetővé teszi a tartozékok közvetlen csatlakoztatását a gégecsőre, megkönnyítve a munkát a szűk helyeken, például az ülések között. Az egyrészes patronszűrővel a szűrő cseréje nélkül válthat a nedves és száraz porszívózás között.

Jellemzők és előnyök
Nedves és száraz porszívó WD 3 V-15/4/20 Car (YYY): Speciális tartozékok a gépkocsi belső tisztításához
Speciális tartozékok a gépkocsi belső tisztításához
A legjobb tisztítási eredmény érzékeny felületeken, nagy felületeken és keskeny résekben. A finom és makacs szennyeződések optimális eltávolításához.
Nedves és száraz porszívó WD 3 V-15/4/20 Car (YYY): Levehető markolat
Levehető markolat
A különféle padlófejek közvetlenül a gégecsőre csatlakoztathatók. Egyszerű felszívás szűk helyeken is.
Nedves és száraz porszívó WD 3 V-15/4/20 Car (YYY): Patronszűrő
Patronszűrő
A szűrőcsere nélküli nedves és száraz porszívózás érdekében. A szűrő egyszerű beszerelése és eltávolítása elforgatással, további rögzítő részek nélkül.
Praktikus kábel- és tartozéktárolás
  • Helytakarékos, biztonságos és könnyedén hozzáférhető tartozéktárolás.
  • A tápkábel biztonságosan tárolható a beépített kábelhorgok segítségével.
Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
  • A szívótömlő helytakarékosan tárolható a készülék tetejére akasztva.
  • Intuitív rögzítő mechanizmusok bal- és jobbkezes felhasználók számára is.
Tárolórekesz
  • A szerszámok és a kis alkatrészek, például csavarok és szögek biztonságos tárolására.
Praktikus fúvófunkció
  • Mindenütt, ahol a porszívózás nem lehetséges, segít a praktikus fúvó funkció.
  • A szennyeződés fáradságmentes eltávolítása például kavicságyból.
Fleece porzsák
  • Háromrétegű, rendkívül szakadásálló flíz anyag.
  • A hosszabb ideig tartó szívóerő és a kiváló porvisszatartás érdekében.
A fogantyú közbenső parkolása a készülékfejen
  • Egy mozdulattal rakja parkolóállásba fogantyút a készülék fején, amikor szünetet tart a munkában.
A készülék, a szívótömlő és a padlófúvóka optimálisan össze vannak hangolva.
  • A legjobb tisztítási eredményért – legyen szó akár száraz, nedves, apró vagy durvább szennyeződésről.
  • A legmagasabb komfort és rugalmasság porszívózás közben
Specifikációk

Műszaki adatok

mért felvett teljesítményt (W) 1000
Szívóteljesítmény (W) 230
Vákuum (mbar) max. 230
Légáramlás (l / s) max. 45
Tartály űrtartalma (l) 15
Tartály anyaga Műanyag
Színes összetevő Készülékfej sárga Tartály sárga Készülék lökhárítója sárga
Tápkábel (m) 4
Standard tartozék ID (mm) 35
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Zajszint (dB (A)) 74
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 4,5
Csomagolási súly (kg) 6,8
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 349 x 328 x 457

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 2 m
  • Szívótömlő típusa: ívelt markolattal
  • Szívótömlő anyaga: Műanyag
  • Levehető markolat
  • Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 0.5 m
  • Szívócsövek névleges szélessége: 35 mm
  • Szívócsövek anyaga: Műanyag
  • Nedves-száraz padlótisztító fej: csatos rögzítők
  • Extra hosszú réstisztító fej (350 mm)
  • Autós szívófej
  • Szívóecset puha sörtével
  • Szívóecset kemény sörtével
  • Patronszűrő: 1 Darab(ok), Cellulóz
  • Fleece porzsák: 1 Darab(ok), 3 rétegű

Felszereltség

  • Forgó kapcsoló (be/ki)
  • Fújó funkció
  • A fogantyú közbenső parkolási pozíciója a készülék tetején
  • Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
  • Kiegészítő tartozékok tárolása a készülék tetején
  • Tárolórekesz kis tartozékoknak
  • Összecsukható hordozófogantyú
  • Kábelakasztó
  • Parkolóállás
  • Tartozéktárolás a készüléken
  • Stabil ütköző
  • Fék nélküli görgők: 4 Darab(ok)
Nedves és száraz porszívó WD 3 V-15/4/20 Car (YYY)

Videók

Alkalmazási területek
  • Csomagtér
  • Autósülés
  • Hátsó ülés
  • Lábtér
  • Nehezen elérhető helyek (sarkok, fugák, rések stb. )
  • Műszerfal
  • Középkonzol
  • Teraszok
  • Pince
  • Folyadékok
Tartozékok
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.