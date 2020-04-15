Nedves és száraz porszívó WD 3 V-15/4/20 Car (YYY)
Kärcher WD 3 V-15/4/20 Car nedves-száraz porszívó mélytisztítást biztosít járműbelsők számára speciális fejekkel, 15 l-es műanyag tartállyal, 4 m hosszú kábellel és 2 m szívótömlővel.
A Kärcher WD 3 V-15/4/20 Car egy kompakt és energiahatékony nedves-száraz porszívó, melyet autók belső terének alapos tisztítására terveztek. A porszívó kiemelkedő előnye a célzott autós tartozékkészlet, amely autós szívófejet, extra hosszú résszívófejet és speciális szívókefét tartalmaz a kényes és erősen szennyezett felületekhez. A levehető fogantyú lehetővé teszi a tartozékok közvetlen csatlakoztatását a gégecsőre, megkönnyítve a munkát a szűk helyeken, például az ülések között. Az egyrészes patronszűrővel a szűrő cseréje nélkül válthat a nedves és száraz porszívózás között.
Jellemzők és előnyök
Speciális tartozékok a gépkocsi belső tisztításáhozA legjobb tisztítási eredmény érzékeny felületeken, nagy felületeken és keskeny résekben. A finom és makacs szennyeződések optimális eltávolításához.
Levehető markolatA különféle padlófejek közvetlenül a gégecsőre csatlakoztathatók. Egyszerű felszívás szűk helyeken is.
PatronszűrőA szűrőcsere nélküli nedves és száraz porszívózás érdekében. A szűrő egyszerű beszerelése és eltávolítása elforgatással, további rögzítő részek nélkül.
Praktikus kábel- és tartozéktárolás
- Helytakarékos, biztonságos és könnyedén hozzáférhető tartozéktárolás.
- A tápkábel biztonságosan tárolható a beépített kábelhorgok segítségével.
Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
- A szívótömlő helytakarékosan tárolható a készülék tetejére akasztva.
- Intuitív rögzítő mechanizmusok bal- és jobbkezes felhasználók számára is.
Tárolórekesz
- A szerszámok és a kis alkatrészek, például csavarok és szögek biztonságos tárolására.
Praktikus fúvófunkció
- Mindenütt, ahol a porszívózás nem lehetséges, segít a praktikus fúvó funkció.
- A szennyeződés fáradságmentes eltávolítása például kavicságyból.
Fleece porzsák
- Háromrétegű, rendkívül szakadásálló flíz anyag.
- A hosszabb ideig tartó szívóerő és a kiváló porvisszatartás érdekében.
A fogantyú közbenső parkolása a készülékfejen
- Egy mozdulattal rakja parkolóállásba fogantyút a készülék fején, amikor szünetet tart a munkában.
A készülék, a szívótömlő és a padlófúvóka optimálisan össze vannak hangolva.
- A legjobb tisztítási eredményért – legyen szó akár száraz, nedves, apró vagy durvább szennyeződésről.
- A legmagasabb komfort és rugalmasság porszívózás közben
Specifikációk
Műszaki adatok
|mért felvett teljesítményt (W)
|1000
|Szívóteljesítmény (W)
|230
|Vákuum (mbar)
|max. 230
|Légáramlás (l / s)
|max. 45
|Tartály űrtartalma (l)
|15
|Tartály anyaga
|Műanyag
|Színes összetevő
|Készülékfej sárga Tartály sárga Készülék lökhárítója sárga
|Tápkábel (m)
|4
|Standard tartozék ID (mm)
|35
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Zajszint (dB (A))
|74
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|4,5
|Csomagolási súly (kg)
|6,8
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|349 x 328 x 457
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 2 m
- Szívótömlő típusa: ívelt markolattal
- Szívótömlő anyaga: Műanyag
- Levehető markolat
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 0.5 m
- Szívócsövek névleges szélessége: 35 mm
- Szívócsövek anyaga: Műanyag
- Nedves-száraz padlótisztító fej: csatos rögzítők
- Extra hosszú réstisztító fej (350 mm)
- Autós szívófej
- Szívóecset puha sörtével
- Szívóecset kemény sörtével
- Patronszűrő: 1 Darab(ok), Cellulóz
- Fleece porzsák: 1 Darab(ok), 3 rétegű
Felszereltség
- Forgó kapcsoló (be/ki)
- Fújó funkció
- A fogantyú közbenső parkolási pozíciója a készülék tetején
- Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
- Kiegészítő tartozékok tárolása a készülék tetején
- Tárolórekesz kis tartozékoknak
- Összecsukható hordozófogantyú
- Kábelakasztó
- Parkolóállás
- Tartozéktárolás a készüléken
- Stabil ütköző
- Fék nélküli görgők: 4 Darab(ok)
Videók
Alkalmazási területek
- Csomagtér
- Autósülés
- Hátsó ülés
- Lábtér
- Nehezen elérhető helyek (sarkok, fugák, rések stb. )
- Műszerfal
- Középkonzol
- Teraszok
- Pince
- Folyadékok
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.