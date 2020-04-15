A Kärcher WD 3 V-15/4/20 Car egy kompakt és energiahatékony nedves-száraz porszívó, melyet autók belső terének alapos tisztítására terveztek. A porszívó kiemelkedő előnye a célzott autós tartozékkészlet, amely autós szívófejet, extra hosszú résszívófejet és speciális szívókefét tartalmaz a kényes és erősen szennyezett felületekhez. A levehető fogantyú lehetővé teszi a tartozékok közvetlen csatlakoztatását a gégecsőre, megkönnyítve a munkát a szűk helyeken, például az ülések között. Az egyrészes patronszűrővel a szűrő cseréje nélkül válthat a nedves és száraz porszívózás között.