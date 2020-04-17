►ÚJ TERMÉK BEVEZETŐ AJÁNLATTAL – 10% KEDVEZMÉNY A NEW10 KUPUNKÓDDAL
Nedves és száraz porszívó WD 3 V-17/4/20
A Kärcher WD 3 V-17/4/20 száraz-nedves porszívó erőteljes és kiváló ár-érték arányú készülék. 17 literes műanyag tartállyal, 4 méteres kábellel, 2 méteres szívótömlővel és hatékony, egyrészes patronszűrővel felszerelve biztosítja a hatékony munkavégzést.
A Kärcher WD 3 V-17/4/20 száraz-nedves porszívó erőteljes és energiahatékony, mindössze 1000 wattos fogyasztás mellett nyújt kiváló tisztítási eredményt száraz, nedves, finom vagy durva szennyeződéseknél. A készülék robusztus, 17 literes műanyag tartállyal, 4 méteres kábellel és 2 méteres szívótömlővel rendelkezik. Az egyrészes patronszűrő lehetővé teszi a nedves és száraz porszívózást szűrőcsere nélkül, a fúvó funkció pedig praktikus a nehezen elérhető helyeken. A helytakarékos tárolás érdekében a tömlő a készülékfejre akasztható, a tartozékok és a kábel pedig közvetlenül a házon tárolhatók. A Pull & Push zárrendszer megkönnyíti a tartály nyitását és zárását, míg a levehető fogantyú lehetővé teszi a tartozékok közvetlen csatlakoztatását a tömlőhöz. Az ergonomikus hordozófogantyú és a készülék tetején kialakított apróalkatrész-tároló még kényelmesebbé teszi a használatát.
Jellemzők és előnyök
PatronszűrőA szűrőcsere nélküli nedves és száraz porszívózás érdekében. A szűrő egyszerű beszerelése és eltávolítása elforgatással, további rögzítő részek nélkül.
Praktikus kábel- és tartozéktárolásHelytakarékos, biztonságos és könnyedén hozzáférhető tartozéktárolás. A tápkábel biztonságosan tárolható a beépített kábelhorgok segítségével.
Szívótömlő-tárolás a készülék tetejénA szívótömlő helytakarékosan tárolható a készülék fejére akasztva. Intuitív rögzítő mechanizmusok bal- és jobbkezes felhasználók számára is.
Tárolórekesz
- A szerszámok és az apró alkatrészek, például csavarok és szögek biztonságos tárolására.
Praktikus fúvófunkció
- Mindenütt, ahol a porszívózás nem lehetséges, segít a praktikus fúvó funkció.
- Szennyeződés gond nélküli eltávolítása, pl. kavicságyból.
Fleece porzsák
- Háromrétegű, rendkívül szakadásálló flíz anyag.
- Hosszabb ideig tartó szívóteljesítmény és nagy porvisszatartó képesség.
A fogantyú közbenső parkolása a készülékfejen
- Egy mozdulattal rakja parkolóállásba fogantyút a készülék fején, amikor szünetet tart a munkában.
A készülék, a szívótömlő és a padlófúvóka optimálisan össze vannak hangolva.
- A legjobb tisztítási eredményért – legyen szó akár száraz, nedves, apró vagy durvább szennyeződésről.
- A legmagasabb komfort és rugalmasság porszívózás közben
„Pull & Push“ zárrendszer
- A tartály gyorsan, könnyen és biztonságosan nyitható és zárható.
Ergonomikus hordozófogantyú
- A készülék könnyen és kényelmesen szállítható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|mért felvett teljesítményt (W)
|1000
|Szívóteljesítmény (W)
|230
|Vákuum (mbar)
|max. 230
|Légáramlás (l / s)
|max. 45
|Tartály űrtartalma (l)
|17
|Tartály anyaga
|Műanyag
|Színes összetevő
|Készülékfej sárga Tartály sárga Készülék lökhárítója sárga
|Tápkábel (m)
|4
|Standard tartozék ID (mm)
|35
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Zajszint (dB (A))
|74
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|4,5
|Csomagolási súly (kg)
|6,6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|349 x 328 x 492
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 2 m
- Szívótömlő típusa: ívelt markolattal
- Szívótömlő anyaga: Műanyag
- Levehető markolat
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 0.5 m
- Szívócsövek névleges szélessége: 35 mm
- Szívócsövek anyaga: Műanyag
- Nedves-száraz padlótisztító fej: csatos rögzítők
- Réstisztító fej
- Patronszűrő: Cellulóz
- Fleece porzsák: 1 Darab(ok), 3 rétegű
Felszereltség
- Forgó kapcsoló (be/ki)
- Fújó funkció
- A fogantyú közbenső parkolási pozíciója a készülék tetején
- Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
- Kiegészítő tartozékok tárolása a készülék tetején
- Tárolórekesz kis tartozékoknak
- Összecsukható hordozófogantyú
- Kábelakasztó
- Parkolóállás
- Tartozéktárolás a készüléken
- Stabil ütköző
- Fék nélküli görgők: 4 Darab(ok)
Alkalmazási területek
- Teraszok
- A jármű belseje
- Garázs
- Műhely
- Pince
- Folyadékok
- Bejárat
- Hobbihelyiség
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.