A Kärcher WD 3 V-17/4/20 száraz-nedves porszívó erőteljes és energiahatékony, mindössze 1000 wattos fogyasztás mellett nyújt kiváló tisztítási eredményt száraz, nedves, finom vagy durva szennyeződéseknél. A készülék robusztus, 17 literes műanyag tartállyal, 4 méteres kábellel és 2 méteres szívótömlővel rendelkezik. Az egyrészes patronszűrő lehetővé teszi a nedves és száraz porszívózást szűrőcsere nélkül, a fúvó funkció pedig praktikus a nehezen elérhető helyeken. A helytakarékos tárolás érdekében a tömlő a készülékfejre akasztható, a tartozékok és a kábel pedig közvetlenül a házon tárolhatók. A Pull & Push zárrendszer megkönnyíti a tartály nyitását és zárását, míg a levehető fogantyú lehetővé teszi a tartozékok közvetlen csatlakoztatását a tömlőhöz. Az ergonomikus hordozófogantyú és a készülék tetején kialakított apróalkatrész-tároló még kényelmesebbé teszi a használatát.