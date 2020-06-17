A Kärcher WD 3 V-17/6/20 Car egy kiváló szívóerejű, energiahatékony és kompakt nedves-száraz porszívó, kifejezetten autótakarításhoz. A gép legfőbb különlegessége a speciális autós tartozékkészlet: extra hosszú résszívófej, puha és kemény sörtéjű szívókefe, amelyekkel a műszerfaltól a csomagtartóig az autó minden pontja könnyedén tisztítható. Az egyrészes patronszűrő lehetővé teszi a nedves és száraz szennyeződések szűrőcsere nélküli felszívását. A 17 literes tartály, a 6 méteres kábel és a levehető fogantyú maximális rugalmasságot biztosít.