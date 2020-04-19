A Kärcher WD 3 V-19/4/20 egy erőteljes és energiahatékony nedves-száraz porszívó, 1000 W-os motorral és optimálisan összehangolt tartozékokkal a tökéletes tisztítási eredményért. A készülék egyedi előnye az egyrészes patronszűrő, amely lehetővé teszi a nedves és száraz szennyeződések megszakítás nélküli felszívását. A 19 literes műanyag tartály, a praktikus fúvó funkció és a helytakarékos tárolási megoldások, mint a gégecső-akasztó és a kábelkampó, rendkívül praktikussá teszik. A levehető fogantyúnak köszönhetően a tartozékok közvetlenül a gégecsőre csatlakoztathatók a szűk helyeken végzett munkához.