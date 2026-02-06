►ÚJ TERMÉK BEVEZETŐ AJÁNLATTAL – 10% KEDVEZMÉNY A NEW10 KUPUNKÓDDAL

Akkumulátoros nedves és száraz porszívó WD 4-18 S Dual

A Kärcher WD 4-18 S Dual akkumulátoros száraz-nedves porszívó 36 V-os motorral, 20 literes rozsdamentes acél tartállyal és fúvó funkcióval biztosít nagy teljesítményű, rugalmas tisztítást.

A Kärcher WD 4-18 S Dual akkumulátoros száraz-nedves porszívó két 18 V-os akkumulátorral táplált 36 V-os motorja kiemelkedő szívóerőt és maximális mozgásszabadságot biztosít a takarítás során. A 18 V-os Kärcher Battery Power platformhoz tartozó készülék pillanatok alatt eltávolítja a nedves, finom vagy durva szennyeződéseket. A robusztus, 20 literes rozsdamentes acél tartállyal szerelt porszívó praktikus lapos redős szűrője lehetővé teszi a folyamatos nedves és száraz porszívózást szűrőcsere nélkül. A szabadalmaztatott kivételi technológiának köszönhetően a szűrő másodpercek alatt, a kosszal való érintkezés nélkül eltávolítható és tisztítható, a fúvó funkció pedig ott is segít, ahol a porszívózás nem lehetséges. A helytakarékos tárolást a készülékfejre akasztható szívótömlő és az ütközőn rögzíthető padlófej biztosítja, míg az ergonomikus hordozófogantyú és a „Pull & Push” zárrendszer még kényelmesebbé teszi a tartály kezelését.

Jellemzők és előnyök
Akkumulátoros nedves és száraz porszívó WD 4-18 S Dual: 18 V + 18 V = 36 V teljesítmény
18 V + 18 V = 36 V teljesítmény
Erőteljes 36 V-os motor, amelyet két 18 V-os Li-Ion akkumulátor táplál. Valós idejű, real-time technológia LCD akkukijelzővel: a hátralévő üzemidő, a hátralévő töltési idő és az akkumulátor kapacitása is egy helyen látható. A Kärcher Home & Garden termékcsalád legnagyobb szívóerejű akkumulátoros nedves-száraz porszívója.
Akkumulátoros nedves és száraz porszívó WD 4-18 S Dual: Szabadalmaztatott szűrőkivételi technika
Szabadalmaztatott szűrőkivételi technika
A szűrő másodperceken belül kivehető - a szennyeződéssel való érintkezés nélkül. A szűrőcsere nélküli nedves és száraz porszívózás érdekében.
Akkumulátoros nedves és száraz porszívó WD 4-18 S Dual: Praktikus fúvófunkció
Praktikus fúvófunkció
Mindenütt, ahol a porszívózás nem lehetséges, segít a praktikus fúvó funkció. Szennyeződés gond nélküli eltávolítása, pl. kavicságyból.
praktikus tartozéktároló
  • Helytakarékos, biztonságos és könnyedén hozzáférhető tartozéktárolás.
  • Kompakt eszköztárolás.
Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
  • A szívótömlő helytakarékosan tárolható a készülék tetejére akasztva.
  • Intuitív rögzítő mechanizmusok bal- és jobbkezes felhasználók számára is.
Fleece porzsák
  • Háromrétegű, rendkívül szakadásálló flíz anyag.
  • A hosszabb ideig tartó szívóerő és a kiváló porvisszatartás érdekében.
A fogantyú közbenső parkolása a készülékfejen
  • Egy mozdulattal rakja parkolóállásba fogantyút a készülék fején, amikor szünetet tart a munkában.
A készülék, a szívótömlő és a padlófúvóka optimálisan össze vannak hangolva.
  • A legjobb tisztítási eredményért – legyen szó akár száraz, nedves, apró vagy durvább szennyeződésről.
  • A legmagasabb komfort és rugalmasság porszívózás közben
„Pull & Push“ zárrendszer
  • A tartály gyorsan, könnyen és biztonságosan nyitható és zárható.
Ergonomikus hordozófogantyú
  • A készülék könnyen és kényelmesen szállítható.
Specifikációk

Műszaki adatok

Elektromos motor feszültsége (V) 36
Akkumulátoros készülék
Akkumulátorplatform 18 V-os akkumulátor platform
mért felvett teljesítményt (W) 380
Szívóteljesítmény (W) 100
Vákuum (mbar) max. 150
Légáramlás (l / s) max. 32
Tartály űrtartalma (l) 20
Tartály anyaga Rozsdamentes acél
Színes összetevő Készülékfej sárga Tartály Rozsdamentes acél Készülék lökhárítója sárga
Standard tartozék ID (mm) 35
Akkumulátor típusa Lítium-ion pótakkumulátor
Tápfeszültség (V) 18
Szükséges akkumulátorok száma (Darab(ok)) 2
Üzemidő akkumulátortöltésenként (min) kb. 14 (2,5 Ah) / kb. 28 (5,0 Ah)
Zajszint (dB (A)) 66
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 6,8
Csomagolási súly (kg) 9,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 385 x 356 x 524

A csomag tartalma

  • Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
  • Szívótömlő hossza: 2.2 m
  • Szívótömlő típusa: ívelt markolattal
  • Szívótömlő anyaga: Műanyag
  • Levehető markolat
  • Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 0.5 m
  • Szívócsövek névleges szélessége: 35 mm
  • Szívócsövek anyaga: Műanyag
  • Nedves-száraz padlótisztító fej: csatos rögzítők
  • Réstisztító fej
  • Harmonikaszűrő: 1 Darab(ok), Cellulóz
  • Fleece porzsák: 1 Darab(ok), 3 rétegű

Felszereltség

  • Fújó funkció
  • Parkolóállás
  • A fogantyú közbenső parkolási pozíciója a készülék tetején
  • Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
  • Kiegészítő tartozékok tárolása a készülék tetején
  • Tartozéktárolás a készüléken
  • Stabil ütköző
  • Fék nélküli görgők: 4 Darab(ok)
Videók

Alkalmazási területek
  • Műhely
  • Teraszok
  • A ház és a kert körüli területek
  • Kerti fészer
  • A jármű belseje
  • Folyadékok
  • Garázs
  • Pince
  • Bejárat
  • Hobbihelyiség
