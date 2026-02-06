A Kärcher WD 4-18 S Dual akkumulátoros száraz-nedves porszívó két 18 V-os akkumulátorral táplált 36 V-os motorja kiemelkedő szívóerőt és maximális mozgásszabadságot biztosít a takarítás során. A 18 V-os Kärcher Battery Power platformhoz tartozó készülék pillanatok alatt eltávolítja a nedves, finom vagy durva szennyeződéseket. A robusztus, 20 literes rozsdamentes acél tartállyal szerelt porszívó praktikus lapos redős szűrője lehetővé teszi a folyamatos nedves és száraz porszívózást szűrőcsere nélkül. A szabadalmaztatott kivételi technológiának köszönhetően a szűrő másodpercek alatt, a kosszal való érintkezés nélkül eltávolítható és tisztítható, a fúvó funkció pedig ott is segít, ahol a porszívózás nem lehetséges. A helytakarékos tárolást a készülékfejre akasztható szívótömlő és az ütközőn rögzíthető padlófej biztosítja, míg az ergonomikus hordozófogantyú és a „Pull & Push” zárrendszer még kényelmesebbé teszi a tartály kezelését.