Akkumulátoros nedves és száraz porszívó WD 4-18 S Dual Battery Set V-20/22
A Kärcher WD 4-18 S Dual Battery Set akkumulátoros nedves-száraz porszívó 20 literes rozsdamentes acél tartállyal, 2,2 méteres szívótömlővel, fúvófunkcióval és lapos pliszírozott szűrővel felszerelt, hogy hatékony és kényelmes takarítást nyújtson.
A Kärcher WD 4-18 S Dual Battery Set akkumulátoros nedves-száraz porszívó a maximális mobilitást és erős szívóerőt ötvözi. A készülék különlegessége a két 18 voltos akkumulátorral működő 36 voltos motor, amely kompromisszumok nélküli teljesítményt nyújt kábelek nélkül. A szabadalmaztatott szűrőeltávolítási technológia lehetővé teszi a lapos redős szűrő gyors és higiénikus cseréjét. A robusztus, 20 literes rozsdamentes acél tartály és a fúvó funkció teszi ezt a gépet a tökéletes társsá ott, ahol nincs áramforrás.
Jellemzők és előnyök
18 V + 18 V = 36 V teljesítményErőteljes 36 V-os motor, amelyet két 18 V-os Li-Ion akkumulátor táplál. Valós idejű, real-time technológia LCD akkukijelzővel: a hátralévő üzemidő, a hátralévő töltési idő és az akkumulátor kapacitása is egy helyen látható. Az akkumulátoros nedves és száraz porszívó a legnagyobb szívóerővel a Kärcher Home & Garden termékcsaládjában.
Szabadalmaztatott szűrőkivételi technikaA szűrő másodperceken belül kivehető - a szennyeződéssel való érintkezés nélkül. A szűrőcsere nélküli nedves és száraz porszívózás érdekében.
Praktikus fúvófunkcióMindenütt, ahol a porszívózás nem lehetséges, segít a praktikus fúvó funkció. A szennyeződések könnyed eltávolítása, pl. kavicságyból is.
praktikus tartozéktároló
- Helytakarékos, biztonságos és könnyedén hozzáférhető tartozéktárolás.
- Kompakt eszköztárolás.
Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
- A szívótömlő helytakarékosan tárolható a készülék tetejére akasztva.
- Intuitív rögzítő mechanizmusok bal- és jobbkezes felhasználók számára is.
Fleece porzsák
- Háromrétegű, rendkívül szakadásálló flíz anyag.
- A hosszabb ideig tartó szívóerő és a kiváló porvisszatartás érdekében.
A fogantyú közbenső parkolása a készülékfejen
- Egy mozdulattal rakja parkolóállásba fogantyút a készülék fején, amikor szünetet tart a munkában.
A készülék, a szívótömlő és a padlófúvóka optimálisan össze vannak hangolva.
- A legjobb tisztítási eredményért – legyen szó akár száraz, nedves, apró vagy durvább szennyeződésről.
- A legmagasabb komfort és rugalmasság porszívózás közben
„Pull & Push“ zárrendszer
- A tartály gyorsan, könnyen és biztonságosan nyitható és zárható.
Ergonomikus hordozófogantyú
- A készülék könnyen és kényelmesen szállítható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Elektromos motor feszültsége (V)
|36
|Akkumulátoros készülék
|Akkumulátorplatform
|18 V-os akkumulátor platform
|mért felvett teljesítményt (W)
|380
|Szívóteljesítmény (W)
|100
|Vákuum (mbar)
|max. 150
|Légáramlás (l / s)
|max. 32
|Tartály űrtartalma (l)
|20
|Tartály anyaga
|Rozsdamentes acél
|Színes összetevő
|Készülékfej sárga Tartály Rozsdamentes acél Készülék lökhárítója sárga
|Standard tartozék ID (mm)
|35
|Akkumulátor típusa
|Lítium-ion pótakkumulátor
|Tápfeszültség (V)
|18
|Kapacitás (Ah)
|5
|Szükséges akkumulátorok száma (Darab(ok))
|2
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (min)
|kb. 28 (5,0 Ah)
|Akkumulátor töltési ideje gyorstöltővel 80% / 100% (min)
|143
|Töltőáram (A)
|2,5
|Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Zajszint (dB (A))
|66
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|6,8
|Csomagolási súly (kg)
|13,4
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|385 x 411 x 524
A csomag tartalma
- Változat: Akkumulátorral és töltőkészülékkel
- Akkumulátor: 18 V / 5,0 Ah akkumulátor Teljesítmény akkumulátor (2 db)
- Akkumulátortöltő: 18 V-os Battery Power gyorstöltő (2 db)
- Szívótömlő hossza: 2.2 m
- Szívótömlő típusa: ívelt markolattal
- Szívótömlő anyaga: Műanyag
- Levehető markolat
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 0.5 m
- Szívócsövek névleges szélessége: 35 mm
- Szívócsövek anyaga: Műanyag
- Nedves-száraz padlótisztító fej: csatos rögzítők
- Réstisztító fej
- Harmonikaszűrő: 1 Darab(ok), Cellulóz
- Fleece porzsák: 1 Darab(ok), 3 rétegű
Felszereltség
- Intelligens kijelző: az akkumulátorba építve
- Fújó funkció
- Parkolóállás
- A fogantyú közbenső parkolási pozíciója a készülék tetején
- Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
- Kiegészítő tartozékok tárolása a készülék tetején
- Tartozéktárolás a készüléken
- Stabil ütköző
- Fék nélküli görgők: 4 Darab(ok)
Videók
Alkalmazási területek
- Műhely
- Teraszok
- A ház és a kert körüli területek
- Kerti fészer
- A jármű belseje
- Folyadékok
- Garázs
- Pince
- Bejárat
- Hobbihelyiség
