A Kärcher WD 4-18 S Dual Battery Set akkumulátoros nedves-száraz porszívó a maximális mobilitást és erős szívóerőt ötvözi. A készülék különlegessége a két 18 voltos akkumulátorral működő 36 voltos motor, amely kompromisszumok nélküli teljesítményt nyújt kábelek nélkül. A szabadalmaztatott szűrőeltávolítási technológia lehetővé teszi a lapos redős szűrő gyors és higiénikus cseréjét. A robusztus, 20 literes rozsdamentes acél tartály és a fúvó funkció teszi ezt a gépet a tökéletes társsá ott, ahol nincs áramforrás.