A Kärcher WD 4 P S V-20/5/22 egy szupererős és energiahatékony nedves-száraz porszívó, amely a műhelymunkák elengedhetetlen kelléke. A készülék kiemelkedő technikai előnye a beépített dugaljzat automata start-stop funkcióval elektromos kéziszerszámokhoz, kombinálva a 20 literes, robusztus rozsdamentes acél tartállyal. A szabadalmaztatott, érintésmentes szűrőcsere-technológia biztosítja a kényelmes és higiénikus használatot. A fúvó funkció és az intelligens tárolási megoldások tovább növelik a gép sokoldalúságát.