Nedves és száraz porszívó WD 4 P V-20/5/22

A Kärcher WD 4 P V-20/5/22 erőteljes és energiatakarékos nedves-száraz porszívó 20 l műanyag tartállyal, elektromos szerszámokhoz csatlakoztatható aljzattal, 5 m kábellel, 2,2 m szívótömlővel és praktikus fúvófunkcióval, ideális műhelybe és háztartásba.

A Kärcher WD 4 P V-20/5/22 egy rendkívül erős, 1000 W-os, energiahatékony nedves-száraz porszívó, amely műhelyekbe és felújításokhoz is ideális. A modell legfőbb különlegessége a beépített dugaszolóaljzat automata ki- és bekapcsoló funkcióval, amely leegyszerűsíti az elektromos szerszámokkal való munkát. A fűrészelésből vagy csiszolásból származó por azonnal elszívásra kerül. A szabadalmaztatott, érintésmentes szűrőcsere technológia és a 20 literes műanyag tartály teszi ezt a gépet a barkácsolók tökéletes partnerévé.

Jellemzők és előnyök
Nedves és száraz porszívó WD 4 P V-20/5/22: Dugalj be- és kikapcsoló automatikával elektromos szerszámokkal történő munkavégzéshez
Dugalj be- és kikapcsoló automatikával elektromos szerszámokkal történő munkavégzéshez
Forgács, fűrészelés vagy csiszolás során, a készülék azonnal felszívja A porszívó automatikusan - az elektromos kéziszerszámok által - be- illetve lekapcsol
Nedves és száraz porszívó WD 4 P V-20/5/22: Szabadalmaztatott szűrőkivételi technika
Szabadalmaztatott szűrőkivételi technika
A szűrő másodperceken belül kivehető - a szennyeződéssel való érintkezés nélkül. A szűrőcsere nélküli nedves és száraz porszívózás érdekében.
Nedves és száraz porszívó WD 4 P V-20/5/22: Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
A szívótömlő helytakarékosan tárolható a készülék tetejére akasztva. Intuitív rögzítő mechanizmusok bal- és jobbkezes felhasználók számára is.
Praktikus kábel- és tartozéktárolás
  • Helytakarékos, biztonságos és könnyedén hozzáférhető tartozéktárolás.
  • A tápkábel biztonságosan tárolható a beépített kábelhorgok segítségével.
Fleece porzsák
  • Háromrétegű, rendkívül szakadásálló flíz anyag.
  • A hosszabb ideig tartó szívóerő és a kiváló porvisszatartás érdekében.
Praktikus fúvófunkció
  • Mindenütt, ahol a porszívózás nem lehetséges, segít a praktikus fúvó funkció.
  • A szennyeződések könnyed eltávolítása, pl. kavicságyból is.
Praktikus parkolóállás
  • A munka megszakításakor a szívócső és a padlófej gyors és könnyű ideiglenes tárolása.
Tárolórekesz
  • A szerszámok és a kis alkatrészek, például csavarok és szögek biztonságos tárolására.
A fogantyú közbenső parkolása a készülékfejen
  • Egy mozdulattal rakja parkolóállásba fogantyút a készülék fején, amikor szünetet tart a munkában.
Levehető markolat
  • A különféle padlófejek közvetlenül a gégecsőre csatlakoztathatók.
  • Egyszerű felszívás szűk helyeken is.
Specifikációk

Műszaki adatok

mért felvett teljesítményt (W) 1100
Szívóteljesítmény (W) 240
Vákuum (mbar) max. 240
Légáramlás (l / s) max. 55
Tartály űrtartalma (l) 20
Tartály anyaga Műanyag
Színes összetevő Készülékfej sárga Tartály sárga Készülék lökhárítója sárga
Tápkábel (m) 5
Standard tartozék ID (mm) 35
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Zajszint (dB (A)) 73
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 7,2
Csomagolási súly (kg) 10,1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 384 x 365 x 526

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 2.2 m
  • Szívótömlő típusa: ívelt markolattal
  • Szívótömlő anyaga: Műanyag
  • Levehető markolat
  • Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 0.5 m
  • Szívócsövek névleges szélessége: 35 mm
  • Szívócsövek anyaga: Műanyag
  • Nedves-száraz padlótisztító fej: csatos rögzítők
  • Réstisztító fej
  • Adapter elektromos szerszámok csatlakoztatásához
  • Harmonikaszűrő: 1 Darab(ok), Cellulóz
  • Fleece porzsák: 1 Darab(ok), 3 rétegű

Felszereltség

  • Tápkapcsoló automatikus be,- és kikapcsoló
  • Forgó kapcsoló (be/ki)
  • Fújó funkció
  • A fogantyú közbenső parkolási pozíciója a készülék tetején
  • Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
  • Kiegészítő tartozékok tárolása a készülék tetején
  • Tárolórekesz kis tartozékoknak
  • Kábelakasztó
  • Parkolóállás
  • Tartozéktárolás a készüléken
  • Stabil ütköző
  • Fék nélküli görgők: 4 Darab(ok)
Nedves és száraz porszívó WD 4 P V-20/5/22

Videók

Alkalmazási területek
  • Műhely
  • A jármű belseje
  • Garázs
  • Teraszok
  • Pince
  • Folyadékok
  • Hobbihelyiség
  • Bejárat
Tartozékok
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.