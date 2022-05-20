Nedves és száraz porszívó WD 4 P V-20/5/22
A Kärcher WD 4 P V-20/5/22 erőteljes és energiatakarékos nedves-száraz porszívó 20 l műanyag tartállyal, elektromos szerszámokhoz csatlakoztatható aljzattal, 5 m kábellel, 2,2 m szívótömlővel és praktikus fúvófunkcióval, ideális műhelybe és háztartásba.
A Kärcher WD 4 P V-20/5/22 egy rendkívül erős, 1000 W-os, energiahatékony nedves-száraz porszívó, amely műhelyekbe és felújításokhoz is ideális. A modell legfőbb különlegessége a beépített dugaszolóaljzat automata ki- és bekapcsoló funkcióval, amely leegyszerűsíti az elektromos szerszámokkal való munkát. A fűrészelésből vagy csiszolásból származó por azonnal elszívásra kerül. A szabadalmaztatott, érintésmentes szűrőcsere technológia és a 20 literes műanyag tartály teszi ezt a gépet a barkácsolók tökéletes partnerévé.
Jellemzők és előnyök
Dugalj be- és kikapcsoló automatikával elektromos szerszámokkal történő munkavégzéshezForgács, fűrészelés vagy csiszolás során, a készülék azonnal felszívja A porszívó automatikusan - az elektromos kéziszerszámok által - be- illetve lekapcsol
Szabadalmaztatott szűrőkivételi technikaA szűrő másodperceken belül kivehető - a szennyeződéssel való érintkezés nélkül. A szűrőcsere nélküli nedves és száraz porszívózás érdekében.
Szívótömlő-tárolás a készülék tetejénA szívótömlő helytakarékosan tárolható a készülék tetejére akasztva. Intuitív rögzítő mechanizmusok bal- és jobbkezes felhasználók számára is.
Praktikus kábel- és tartozéktárolás
- Helytakarékos, biztonságos és könnyedén hozzáférhető tartozéktárolás.
- A tápkábel biztonságosan tárolható a beépített kábelhorgok segítségével.
Fleece porzsák
- Háromrétegű, rendkívül szakadásálló flíz anyag.
- A hosszabb ideig tartó szívóerő és a kiváló porvisszatartás érdekében.
Praktikus fúvófunkció
- Mindenütt, ahol a porszívózás nem lehetséges, segít a praktikus fúvó funkció.
- A szennyeződések könnyed eltávolítása, pl. kavicságyból is.
Praktikus parkolóállás
- A munka megszakításakor a szívócső és a padlófej gyors és könnyű ideiglenes tárolása.
Tárolórekesz
- A szerszámok és a kis alkatrészek, például csavarok és szögek biztonságos tárolására.
A fogantyú közbenső parkolása a készülékfejen
- Egy mozdulattal rakja parkolóállásba fogantyút a készülék fején, amikor szünetet tart a munkában.
Levehető markolat
- A különféle padlófejek közvetlenül a gégecsőre csatlakoztathatók.
- Egyszerű felszívás szűk helyeken is.
Specifikációk
Műszaki adatok
|mért felvett teljesítményt (W)
|1100
|Szívóteljesítmény (W)
|240
|Vákuum (mbar)
|max. 240
|Légáramlás (l / s)
|max. 55
|Tartály űrtartalma (l)
|20
|Tartály anyaga
|Műanyag
|Színes összetevő
|Készülékfej sárga Tartály sárga Készülék lökhárítója sárga
|Tápkábel (m)
|5
|Standard tartozék ID (mm)
|35
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Zajszint (dB (A))
|73
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|7,2
|Csomagolási súly (kg)
|10,1
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|384 x 365 x 526
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 2.2 m
- Szívótömlő típusa: ívelt markolattal
- Szívótömlő anyaga: Műanyag
- Levehető markolat
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 0.5 m
- Szívócsövek névleges szélessége: 35 mm
- Szívócsövek anyaga: Műanyag
- Nedves-száraz padlótisztító fej: csatos rögzítők
- Réstisztító fej
- Adapter elektromos szerszámok csatlakoztatásához
- Harmonikaszűrő: 1 Darab(ok), Cellulóz
- Fleece porzsák: 1 Darab(ok), 3 rétegű
Felszereltség
- Tápkapcsoló automatikus be,- és kikapcsoló
- Forgó kapcsoló (be/ki)
- Fújó funkció
- A fogantyú közbenső parkolási pozíciója a készülék tetején
- Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
- Kiegészítő tartozékok tárolása a készülék tetején
- Tárolórekesz kis tartozékoknak
- Kábelakasztó
- Parkolóállás
- Tartozéktárolás a készüléken
- Stabil ütköző
- Fék nélküli görgők: 4 Darab(ok)
Alkalmazási területek
- Műhely
- A jármű belseje
- Garázs
- Teraszok
- Pince
- Folyadékok
- Hobbihelyiség
- Bejárat
