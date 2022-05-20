A Kärcher WD 4 P V-20/5/22 egy rendkívül erős, 1000 W-os, energiahatékony nedves-száraz porszívó, amely műhelyekbe és felújításokhoz is ideális. A modell legfőbb különlegessége a beépített dugaszolóaljzat automata ki- és bekapcsoló funkcióval, amely leegyszerűsíti az elektromos szerszámokkal való munkát. A fűrészelésből vagy csiszolásból származó por azonnal elszívásra kerül. A szabadalmaztatott, érintésmentes szűrőcsere technológia és a 20 literes műanyag tartály teszi ezt a gépet a barkácsolók tökéletes partnerévé.