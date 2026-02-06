►ÚJ TERMÉK BEVEZETŐ AJÁNLATTAL – 10% KEDVEZMÉNY A NEW10 KUPUNKÓDDAL
Nedves és száraz porszívó WD 4 S Go!Further
A Kärcher WD 4 S Go!Further limitált, fekete kiadású száraz-nedves porszívó 35%-ban újrahasznosított műanyagból készül, és olyan exkluzív tartozékokat tartalmaz, mint például az autófej.
A Kärcher WD 4 S Go!Further limitált, fekete kiadású száraz-nedves porszívó 35%-ban újrahasznosított műanyagból készült, és olyan exkluzív tartozékokkal egészül ki, mint a speciális autófej és a szívóecset-készlet a még alaposabb tisztítás érdekében. Az 1100 wattos fogyasztás mellett rendkívül nagy szívóerőt biztosító készülék, a szívótömlő és a klipszes padlófej optimális összhangja garantálja a legjobb tisztítási eredményt, legyen szó száraz, nedves, finom vagy durva szennyeződésről. A porszívó robusztus és ütésálló, 20 literes rozsdamentes acél tartállyal, 5 méteres hálózati kábellel és 2,2 méteres szívótömlővel rendelkezik a kényelmes és rugalmas munkavégzés érdekében. A szabadalmaztatott szűrőkivételi technológiának köszönhetően a lapos redős szűrő másodpercek alatt, a kosszal való közvetlen érintkezés nélkül távolítható el, a beépített fúvó funkció pedig praktikus segítséget nyújt azokon a helyeken, ahol a porszívózás nem kivitelezhető. A levehető fogantyú lehetővé teszi a különböző tartozékok közvetlen csatlakoztatását a gégecsőhöz, amely a használat után helytakarékosan a készülékfejre akasztva tárolható, míg a szívócsövek és a padlófej az ütközőn kialakított parkolóállásban kaphatnak helyet.
Jellemzők és előnyök
Szabadalmaztatott szűrőkivételi technikaA szűrő másodperceken belül kivehető - a szennyeződéssel való érintkezés nélkül. A szűrőcsere nélküli nedves és száraz porszívózás érdekében.
Praktikus kábel- és tartozéktárolásHelytakarékos, biztonságos és könnyedén hozzáférhető tartozéktárolás. A tápkábel biztonságosan tárolható a beépített kábelhorgok segítségével.
Fenntarthatósági jellemzők35% újrahasznosított műanyag felhasználásával készült¹⁾. Legalább 80% újrahasznosított papírból készült csomagolás A csomagolás legalább 50%-ban újrahasznosított anyagból készült műanyag tasakokat tartalmaz²⁾.
Praktikus fúvófunkció
- Mindenütt, ahol a porszívózás nem lehetséges, segít a praktikus fúvó funkció.
- A szennyeződések könnyed eltávolítása, pl. kavicságyból is.
Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
- A szívótömlő helytakarékosan tárolható a készülék tetejére akasztva.
- Intuitív rögzítő mechanizmusok bal- és jobbkezes felhasználók számára is.
Flíz porzsák praktikus zárral
- Háromrétegű, rendkívül szakadásálló flíz anyag.
- Hosszabb ideig tartó szívóteljesítmény és nagy porvisszatartó képesség.
Praktikus parkolóállás
- A munka megszakításakor a szívócső és a padlófej gyors és könnyű ideiglenes tárolása.
Tárolórekesz
- A szerszámok és a kis alkatrészek, például csavarok és szögek biztonságos tárolására.
A fogantyú közbenső parkolása a készülékfejen
- Egy mozdulattal rakja parkolóállásba fogantyút a készülék fején, amikor szünetet tart a munkában.
A készülék, a szívótömlő és a padlófúvóka optimálisan össze vannak hangolva.
- A legjobb tisztítási eredményért – legyen szó akár száraz, nedves, apró vagy durvább szennyeződésről.
- A legmagasabb komfort és rugalmasság porszívózás közben
Specifikációk
Műszaki adatok
|mért felvett teljesítményt (W)
|1100
|Szívóteljesítmény (W)
|240
|Vákuum (mbar)
|max. 240
|Légáramlás (l / s)
|max. 55
|Tartály űrtartalma (l)
|20
|Tartály anyaga
|Rozsdamentes acél
|Színes összetevő
|Készülékfej fekete Tartály Rozsdamentes acél Készülék lökhárítója fekete
|Tápkábel (m)
|5
|Standard tartozék ID (mm)
|35
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Zajszint (dB (A))
|73
|Szín
|fekete
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|7,2
|Csomagolási súly (kg)
|10,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|384 x 365 x 524
¹⁾ Csak a gép, minden műanyag alkatrész, a tartozékok kivételével. / ²⁾ A dobozon belüli csomagolásra vonatkozik.
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 2.2 m
- Szívótömlő típusa: ívelt markolattal
- Szívótömlő anyaga: Műanyag
- Levehető markolat
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 0.5 m
- Szívócsövek névleges szélessége: 35 mm
- Szívócsövek anyaga: Műanyag
- Nedves-száraz padlótisztító fej: csatos rögzítők
- Réstisztító fej
- Autós szívófej
- Szívóecset puha sörtével
- Szívóecset kemény sörtével
- Harmonikaszűrő: 1 Darab(ok), Cellulóz
- Fleece porzsák: 1 Darab(ok), 3 rétegű
Felszereltség
- Forgó kapcsoló (be/ki)
- Fújó funkció
- A fogantyú közbenső parkolási pozíciója a készülék tetején
- Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
- Kiegészítő tartozékok tárolása a készülék tetején
- Tárolórekesz kis tartozékoknak
- Kábelakasztó
- Parkolóállás
- Tartozéktárolás a készüléken
- Stabil ütköző
- Fék nélküli görgők: 4 Darab(ok)
Alkalmazási területek
- Teraszok
- A jármű belseje
- Garázs
- Műhely
- Pince
- Folyadékok
- Bejárat
- Hobbihelyiség
