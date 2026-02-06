A Kärcher WD 4 S Go!Further limitált, fekete kiadású száraz-nedves porszívó 35%-ban újrahasznosított műanyagból készült, és olyan exkluzív tartozékokkal egészül ki, mint a speciális autófej és a szívóecset-készlet a még alaposabb tisztítás érdekében. Az 1100 wattos fogyasztás mellett rendkívül nagy szívóerőt biztosító készülék, a szívótömlő és a klipszes padlófej optimális összhangja garantálja a legjobb tisztítási eredményt, legyen szó száraz, nedves, finom vagy durva szennyeződésről. A porszívó robusztus és ütésálló, 20 literes rozsdamentes acél tartállyal, 5 méteres hálózati kábellel és 2,2 méteres szívótömlővel rendelkezik a kényelmes és rugalmas munkavégzés érdekében. A szabadalmaztatott szűrőkivételi technológiának köszönhetően a lapos redős szűrő másodpercek alatt, a kosszal való közvetlen érintkezés nélkül távolítható el, a beépített fúvó funkció pedig praktikus segítséget nyújt azokon a helyeken, ahol a porszívózás nem kivitelezhető. A levehető fogantyú lehetővé teszi a különböző tartozékok közvetlen csatlakoztatását a gégecsőhöz, amely a használat után helytakarékosan a készülékfejre akasztva tárolható, míg a szívócsövek és a padlófej az ütközőn kialakított parkolóállásban kaphatnak helyet.