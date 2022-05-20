A Kärcher WD 4 S V-20/5/22 egy szupererős és energiahatékony nedves-száraz porszívó 1000 W-os fogyasztással. A gép és tartozékai tökéletes összhangban működnek. A porszívó fő vonzereje a szabadalmaztatott technológia, amely lehetővé teszi a lapos redős szűrő gyors és egyszerű, a szennyeződéssel való érintkezés nélküli eltávolítását. Ezt egészíti ki a robusztus, 20 literes rozsdamentes acél tartály. A fúvó funkció, a levehető fogantyú és a kompakt tárolási lehetőségek mind a prémium felhasználói élményt szolgálják.