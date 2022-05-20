A Kärcher WD 4 V-20/5/22 egy rendkívül erős és energiahatékony, 1100 W-os nedves-száraz porszívó, melynek alkatrészei optimálisan vannak összehangolva a legjobb tisztítási eredményért. A porszívó legkiemelkedőbb technikai előnye a szabadalmaztatott szűrőeltávolítási technológia: a lapos redős szűrő másodpercek alatt, a szennyeződéssel való érintkezés nélkül cserélhető. Ez lehetővé teszi a nedves és száraz szennyeződés megszakítás nélküli felszívását. A 20 literes műanyag tartály, a fúvó funkció és az okos tárolási megoldások teszik a készüléket kivételesen felhasználóbaráttá.