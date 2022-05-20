Nedves és száraz porszívó WD 4 V-20/5/22

A Kärcher WD 4 V-20/5/22 szupererős és energiahatékony nedves-száraz porszívó 20 l-es műanyag tartállyal, kényelmes lapos redős szűrővel, 5 m kábellel, 2,2 m szívótömlővel és extra fúvófunkcióval.

A Kärcher WD 4 V-20/5/22 egy rendkívül erős és energiahatékony, 1100 W-os nedves-száraz porszívó, melynek alkatrészei optimálisan vannak összehangolva a legjobb tisztítási eredményért. A porszívó legkiemelkedőbb technikai előnye a szabadalmaztatott szűrőeltávolítási technológia: a lapos redős szűrő másodpercek alatt, a szennyeződéssel való érintkezés nélkül cserélhető. Ez lehetővé teszi a nedves és száraz szennyeződés megszakítás nélküli felszívását. A 20 literes műanyag tartály, a fúvó funkció és az okos tárolási megoldások teszik a készüléket kivételesen felhasználóbaráttá.

Jellemzők és előnyök
Nedves és száraz porszívó WD 4 V-20/5/22: Szabadalmaztatott szűrőkivételi technika
Szabadalmaztatott szűrőkivételi technika
A szűrő másodperceken belül kivehető - a szennyeződéssel való érintkezés nélkül. A szűrőcsere nélküli nedves és száraz porszívózás érdekében.
Nedves és száraz porszívó WD 4 V-20/5/22: Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
A szívótömlő helytakarékosan tárolható a készülék tetejére akasztva. Intuitív rögzítő mechanizmusok bal- és jobbkezes felhasználók számára is.
Nedves és száraz porszívó WD 4 V-20/5/22: Praktikus kábel- és tartozéktárolás
Praktikus kábel- és tartozéktárolás
Helytakarékos, biztonságos és könnyedén hozzáférhető tartozéktárolás. A tápkábel biztonságosan tárolható a beépített kábelhorgok segítségével.
Flíz porzsák praktikus zárral
  • Háromrétegű, rendkívül szakadásálló flíz anyag.
  • Hosszabb ideig tartó szívóteljesítmény és nagy porvisszatartó képesség.
Praktikus fúvófunkció
  • Mindenütt, ahol a porszívózás nem lehetséges, segít a praktikus fúvó funkció.
  • A szennyeződések könnyed eltávolítása, pl. kavicságyból is.
Praktikus parkolóállás
  • A munka megszakításakor a szívócső és a padlófej gyors és könnyű ideiglenes tárolása.
Tárolórekesz
  • A szerszámok és a kis alkatrészek, például csavarok és szögek biztonságos tárolására.
A fogantyú közbenső parkolása a készülékfejen
  • Egy mozdulattal rakja parkolóállásba fogantyút a készülék fején, amikor szünetet tart a munkában.
Levehető markolat
  • A különféle padlófejek közvetlenül a gégecsőre csatlakoztathatók.
  • Egyszerű felszívás szűk helyeken is.
A készülék, a szívótömlő és a padlófúvóka optimálisan össze vannak hangolva.
  • A legjobb tisztítási eredményért – legyen szó akár száraz, nedves, apró vagy durvább szennyeződésről.
  • A legmagasabb komfort és rugalmasság porszívózás közben
Specifikációk

Műszaki adatok

mért felvett teljesítményt (W) 1100
Szívóteljesítmény (W) 240
Vákuum (mbar) max. 240
Légáramlás (l / s) max. 55
Tartály űrtartalma (l) 20
Tartály anyaga Műanyag
Színes összetevő Készülékfej sárga Tartály sárga Készülék lökhárítója sárga
Tápkábel (m) 5
Standard tartozék ID (mm) 35
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Zajszint (dB (A)) 73
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 6,8
Csomagolási súly (kg) 10,1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 384 x 365 x 526

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 2.2 m
  • Szívótömlő típusa: ívelt markolattal
  • Szívótömlő anyaga: Műanyag
  • Levehető markolat
  • Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 0.5 m
  • Szívócsövek névleges szélessége: 35 mm
  • Szívócsövek anyaga: Műanyag
  • Nedves-száraz padlótisztító fej: csatos rögzítők
  • Réstisztító fej
  • Harmonikaszűrő: 1 Darab(ok), Cellulóz
  • Fleece porzsák: 1 Darab(ok), 3 rétegű

Felszereltség

  • Forgó kapcsoló (be/ki)
  • Fújó funkció
  • A fogantyú közbenső parkolási pozíciója a készülék tetején
  • Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
  • Kiegészítő tartozékok tárolása a készülék tetején
  • Tárolórekesz kis tartozékoknak
  • Kábelakasztó
  • Parkolóállás
  • Tartozéktárolás a készüléken
  • Stabil ütköző
  • Fék nélküli görgők: 4 Darab(ok)
Nedves és száraz porszívó WD 4 V-20/5/22

Videók

Alkalmazási területek
  • Teraszok
  • A jármű belseje
  • Garázs
  • Műhely
  • Pince
  • Folyadékok
  • Bejárat
  • Hobbihelyiség
Tartozékok
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.