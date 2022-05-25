►ÚJ TERMÉK BEVEZETŐ AJÁNLATTAL – 10% KEDVEZMÉNY A NEW10 KUPUNKÓDDAL
Nedves és száraz porszívó WD 5 Control 25/5/22
A Kärcher WD 5 Control 25/5/22 száraz-nedves porszívó 25 literes tartállyal, 2 az 1-ben távirányítóval, szűrőtisztító és eltávolító rendszerrel, Power Control szívóerő-szabályozással nedves és száraz, finom és durva szennyeződésekhez.
A Kärcher WD 5 Control 25/5/22 száraz-nedves porszívó nagy szívóerejével és energiahatékonyságával kiváló tisztítási eredményt nyújt száraz, nedves, finom és durva szennyeződések esetén is. A szívótömlőre szerelhető 2 az 1-ben távirányító segítségével a készülék kényelmesen, közvetlenül a munkahelyszínről indítható vagy leállítható, így elkerülhető a felesleges gyaloglás a porszívóhoz. Akkumulátoros elektromos kéziszerszámokkal végzett munka során a porszívó az automatikus rezgésérzékelésnek köszönhetően magától bekapcsol, biztosítva a zökkenőmentes munkavégzést. A kiváló szűrőtisztítás és a szabadalmaztatott szűrőkivételi technológia révén a lapos redős szűrő a kosszal való érintkezés nélkül cserélhető, a szűrőtisztító funkció pedig gombnyomásra helyreállítja a szívóerőt. A készülék Power Control funkcióval is rendelkezik a fokozatmentes szívóerő-szabályozáshoz, a szívás mellett pedig praktikus fúvó funkciót is kínál a kényesebb feladatokhoz. A WD 5 Control 25/5/22 nagyvonalú, 25 literes műanyag tartállyal, 5 méteres kábellel és 2,2 méteres szívótömlővel felszerelt, a tartozékok és a kábel pedig helytakarékosan, közvetlenül a készüléken tárolhatók.
Jellemzők és előnyök
2 az 1-ben távirányító1. funkció: lehetővé teszi a nedves-száraz porszívó indítását vagy leállítását Bluetooth-kapcsolaton keresztül, egyszerűen a szívótömlőn lévő távirányító megnyomásával.
2 az 1-ben távirányító: automatikus rezgésérzékelés.2. funkció: automata üzemmódban a rezgésérzékelő funkció automatikusan be- és kikapcsolja a nedves-száraz porszívót, amint az akkumulátoros elektromos kéziszerszámot be- vagy kikapcsolják. Automata üzemmódban a nedves-száraz porszívó az akkumulátoros kéziszerszám kikapcsolása után még néhány másodpercig tovább üzemel, hogy biztosítsa az összes maradék por és szennyeződés felszívását. A pormentes munkavégzésért!
Teljesítményszabályozás.A készülék szívóereje a forgókapcsolóval tetszőleges fokozatban állítható (min. és max. között), így minden alkalmazáshoz alkalmazkodik.
Szűrőtisztítás és szabadalmaztatott szűrőkivételi technológia.
- Az erőteljes impulzus-légáramlatok gombnyomásra a tartályba továbbítják a szennyeződést.
- A szűrő másodperceken belül kivehető - a szennyeződéssel való érintkezés nélkül.
Praktikus fúvófunkció
- Mindenütt, ahol a porszívózás nem lehetséges, segít a praktikus fúvó funkció.
- Szennyeződés gond nélküli eltávolítása, pl. kavicságyból.
- Kíméletes tisztítás kényes felületeken vagy bonyolultul összerakott tárgyakon is.
Görgőfék.
- A nedves-száraz porszívó akár 10°-os lejtőn is stabil marad.
Tömlő-, kábel- és tartozéktárolás a készülékfejen.
- A szívótömlő helytakarékosan tárolható a készülékfejre akasztva. Intuitive módon használható rögzítési lehetőségek jobb- és balkezesek számára egyaránt.
- Helytakarékos, biztonságos és könnyen hozzáférhető tartozéktárolás. A tápkábel biztonságosan tárolható a beépített kábelakasztók segítségével.
Fleece porzsák
- Háromrétegű, rendkívül szakadásálló flíz anyag.
- A hosszabb ideig tartó szívóerő és a kiváló porvisszatartás érdekében.
Praktikus parkolóállás
- A munka megszakításakor a szívócső és a padlófej gyors és könnyű ideiglenes tárolása.
- Egyszerű felszívás szűk helyeken is.
Fenntarthatósági jellemzők
- 30% újrahasznosított műanyag felhasználásával készült¹⁾.
- Legalább 80% újrahasznosított papírból készült csomagolás
Specifikációk
Műszaki adatok
|mért felvett teljesítményt (W)
|1200
|Szívóteljesítmény (W)
|280
|Vákuum (mbar)
|max. 260
|Légáramlás (l / s)
|max. 70
|Tartály űrtartalma (l)
|25
|Tartály anyaga
|Műanyag
|Színes összetevő
|Készülékfej sárga Tartály sárga Készülék lökhárítója sárga
|Tápkábel (m)
|5
|Standard tartozék ID (mm)
|35
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Zajszint (dB (A))
|73
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|7,8
|Csomagolási súly (kg)
|12
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|418 x 382 x 653
¹⁾ Csak a gép, minden műanyag alkatrész, a tartozékok kivételével.
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 2.2 m
- Szívótömlő típusa: ívelt markolattal
- Szívótömlő anyaga: Műanyag
- Levehető markolat antisztatikus védelemmel
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 0.5 m
- Szívócsövek névleges szélessége: 35 mm
- Szívócsövek anyaga: Műanyag
- Nedves-száraz padlótisztító fej: Átkapcsolható
- Réstisztító fej
- Adapter elektromos szerszámok csatlakoztatásához
- Harmonikaszűrő: 1 Darab(ok), Cellulóz
- Fleece porzsák: 1 Darab(ok), 3 rétegű
Felszereltség
- 2 az 1-ben távirányító
- Szűrőtisztító funkció
- Forgó kapcsoló (be/ki)
- Állítható szívóteljesítmény
- Fújó funkció
- A fogantyú közbenső parkolási pozíciója a készülék tetején
- Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
- Tárolórekesz kis tartozékoknak
- Komfortos 3 az 1-ben markolat
- Kábelakasztó
- Parkolóállás
- Tartozéktárolás a készüléken
- Stabil ütköző
- Fék nélküli görgők: 4 Darab(ok)
- Forgó görgők fékkel: 1 Darab(ok)
Videók
Alkalmazási területek
- Felújítás
- A jármű belseje
- Garázs
- Műhely
- Teraszok
- Folyadékok
- Pince
- Hobbihelyiség
- Bejárat
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.