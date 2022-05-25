►ÚJ TERMÉK BEVEZETŐ AJÁNLATTAL – 10% KEDVEZMÉNY A NEW10 KUPUNKÓDDAL

Nedves és száraz porszívó WD 5 Control 25/5/22

A Kärcher WD 5 Control 25/5/22 száraz-nedves porszívó 25 literes tartállyal, 2 az 1-ben távirányítóval, szűrőtisztító és eltávolító rendszerrel, Power Control szívóerő-szabályozással nedves és száraz, finom és durva szennyeződésekhez.

A Kärcher WD 5 Control 25/5/22 száraz-nedves porszívó nagy szívóerejével és energiahatékonyságával kiváló tisztítási eredményt nyújt száraz, nedves, finom és durva szennyeződések esetén is. A szívótömlőre szerelhető 2 az 1-ben távirányító segítségével a készülék kényelmesen, közvetlenül a munkahelyszínről indítható vagy leállítható, így elkerülhető a felesleges gyaloglás a porszívóhoz. Akkumulátoros elektromos kéziszerszámokkal végzett munka során a porszívó az automatikus rezgésérzékelésnek köszönhetően magától bekapcsol, biztosítva a zökkenőmentes munkavégzést. A kiváló szűrőtisztítás és a szabadalmaztatott szűrőkivételi technológia révén a lapos redős szűrő a kosszal való érintkezés nélkül cserélhető, a szűrőtisztító funkció pedig gombnyomásra helyreállítja a szívóerőt. A készülék Power Control funkcióval is rendelkezik a fokozatmentes szívóerő-szabályozáshoz, a szívás mellett pedig praktikus fúvó funkciót is kínál a kényesebb feladatokhoz. A WD 5 Control 25/5/22 nagyvonalú, 25 literes műanyag tartállyal, 5 méteres kábellel és 2,2 méteres szívótömlővel felszerelt, a tartozékok és a kábel pedig helytakarékosan, közvetlenül a készüléken tárolhatók.

Jellemzők és előnyök
Nedves és száraz porszívó WD 5 Control 25/5/22: 2 az 1-ben távirányító
2 az 1-ben távirányító
1. funkció: lehetővé teszi a nedves-száraz porszívó indítását vagy leállítását Bluetooth-kapcsolaton keresztül, egyszerűen a szívótömlőn lévő távirányító megnyomásával.
Nedves és száraz porszívó WD 5 Control 25/5/22: 2 az 1-ben távirányító: automatikus rezgésérzékelés.
2 az 1-ben távirányító: automatikus rezgésérzékelés.
2. funkció: automata üzemmódban a rezgésérzékelő funkció automatikusan be- és kikapcsolja a nedves-száraz porszívót, amint az akkumulátoros elektromos kéziszerszámot be- vagy kikapcsolják. Automata üzemmódban a nedves-száraz porszívó az akkumulátoros kéziszerszám kikapcsolása után még néhány másodpercig tovább üzemel, hogy biztosítsa az összes maradék por és szennyeződés felszívását. A pormentes munkavégzésért!
Nedves és száraz porszívó WD 5 Control 25/5/22: Teljesítményszabályozás.
Teljesítményszabályozás.
A készülék szívóereje a forgókapcsolóval tetszőleges fokozatban állítható (min. és max. között), így minden alkalmazáshoz alkalmazkodik.
Szűrőtisztítás és szabadalmaztatott szűrőkivételi technológia.
  • Az erőteljes impulzus-légáramlatok gombnyomásra a tartályba továbbítják a szennyeződést.
  • A szűrő másodperceken belül kivehető - a szennyeződéssel való érintkezés nélkül.
Praktikus fúvófunkció
  • Mindenütt, ahol a porszívózás nem lehetséges, segít a praktikus fúvó funkció.
  • Szennyeződés gond nélküli eltávolítása, pl. kavicságyból.
  • Kíméletes tisztítás kényes felületeken vagy bonyolultul összerakott tárgyakon is.
Görgőfék.
  • A nedves-száraz porszívó akár 10°-os lejtőn is stabil marad.
Tömlő-, kábel- és tartozéktárolás a készülékfejen.
  • A szívótömlő helytakarékosan tárolható a készülékfejre akasztva. Intuitive módon használható rögzítési lehetőségek jobb- és balkezesek számára egyaránt.
  • Helytakarékos, biztonságos és könnyen hozzáférhető tartozéktárolás. A tápkábel biztonságosan tárolható a beépített kábelakasztók segítségével.
Fleece porzsák
  • Háromrétegű, rendkívül szakadásálló flíz anyag.
  • A hosszabb ideig tartó szívóerő és a kiváló porvisszatartás érdekében.
Praktikus parkolóállás
  • A munka megszakításakor a szívócső és a padlófej gyors és könnyű ideiglenes tárolása.
  • Egyszerű felszívás szűk helyeken is.
Fenntarthatósági jellemzők
  • 30% újrahasznosított műanyag felhasználásával készült¹⁾.
  • Legalább 80% újrahasznosított papírból készült csomagolás
Specifikációk

Műszaki adatok

mért felvett teljesítményt (W) 1200
Szívóteljesítmény (W) 280
Vákuum (mbar) max. 260
Légáramlás (l / s) max. 70
Tartály űrtartalma (l) 25
Tartály anyaga Műanyag
Színes összetevő Készülékfej sárga Tartály sárga Készülék lökhárítója sárga
Tápkábel (m) 5
Standard tartozék ID (mm) 35
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Zajszint (dB (A)) 73
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 7,8
Csomagolási súly (kg) 12
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 418 x 382 x 653

¹⁾ Csak a gép, minden műanyag alkatrész, a tartozékok kivételével.

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 2.2 m
  • Szívótömlő típusa: ívelt markolattal
  • Szívótömlő anyaga: Műanyag
  • Levehető markolat antisztatikus védelemmel
  • Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 0.5 m
  • Szívócsövek névleges szélessége: 35 mm
  • Szívócsövek anyaga: Műanyag
  • Nedves-száraz padlótisztító fej: Átkapcsolható
  • Réstisztító fej
  • Adapter elektromos szerszámok csatlakoztatásához
  • Harmonikaszűrő: 1 Darab(ok), Cellulóz
  • Fleece porzsák: 1 Darab(ok), 3 rétegű

Felszereltség

  • 2 az 1-ben távirányító
  • Szűrőtisztító funkció
  • Forgó kapcsoló (be/ki)
  • Állítható szívóteljesítmény
  • Fújó funkció
  • A fogantyú közbenső parkolási pozíciója a készülék tetején
  • Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
  • Tárolórekesz kis tartozékoknak
  • Komfortos 3 az 1-ben markolat
  • Kábelakasztó
  • Parkolóállás
  • Tartozéktárolás a készüléken
  • Stabil ütköző
  • Fék nélküli görgők: 4 Darab(ok)
  • Forgó görgők fékkel: 1 Darab(ok)
Videók

Alkalmazási területek
  • Felújítás
  • A jármű belseje
  • Garázs
  • Műhely
  • Teraszok
  • Folyadékok
  • Pince
  • Hobbihelyiség
  • Bejárat
Tartozékok
