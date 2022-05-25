A Kärcher WD 5 Control 25/5/22 száraz-nedves porszívó nagy szívóerejével és energiahatékonyságával kiváló tisztítási eredményt nyújt száraz, nedves, finom és durva szennyeződések esetén is. A szívótömlőre szerelhető 2 az 1-ben távirányító segítségével a készülék kényelmesen, közvetlenül a munkahelyszínről indítható vagy leállítható, így elkerülhető a felesleges gyaloglás a porszívóhoz. Akkumulátoros elektromos kéziszerszámokkal végzett munka során a porszívó az automatikus rezgésérzékelésnek köszönhetően magától bekapcsol, biztosítva a zökkenőmentes munkavégzést. A kiváló szűrőtisztítás és a szabadalmaztatott szűrőkivételi technológia révén a lapos redős szűrő a kosszal való érintkezés nélkül cserélhető, a szűrőtisztító funkció pedig gombnyomásra helyreállítja a szívóerőt. A készülék Power Control funkcióval is rendelkezik a fokozatmentes szívóerő-szabályozáshoz, a szívás mellett pedig praktikus fúvó funkciót is kínál a kényesebb feladatokhoz. A WD 5 Control 25/5/22 nagyvonalú, 25 literes műanyag tartállyal, 5 méteres kábellel és 2,2 méteres szívótömlővel felszerelt, a tartozékok és a kábel pedig helytakarékosan, közvetlenül a készüléken tárolhatók.