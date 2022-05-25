►ÚJ TERMÉK BEVEZETŐ AJÁNLATTAL – 10% KEDVEZMÉNY A NEW10 KUPUNKÓDDAL
Nedves és száraz porszívó WD 5 Control S 25/5/22
A Kärcher WD 5 Control S 25/5/22 száraz-nedves porszívó 25 literes tartállyal bír, és a markolatról vezérelhető a 2 az 1-ben távirányítóval. Fő előnye a beépített szűrőtisztítás és a távirányító, amellyel kényelmesen szabályozható a teljesítmény közvetlenül a gégecsőről.
A Kärcher WD 5 Control S 25/5/22 száraz-nedves porszívó nagy szívóerejével és energiahatékonyságával minden típusú szennyeződésnél, legyen az száraz, nedves, finom vagy durva, kiváló tisztítási eredményt nyújt. Az innovatív, 2 az 1-ben Bluetooth távirányító maximális szabadságot biztosít, hiszen a készüléket kényelmesen, távolról indíthatja el vagy állíthatja le. Különlegessége, hogy akkumulátoros elektromos kéziszerszámok használatakor az automatikus rezgésérzékelés révén a porszívó magától be- és kikapcsol. A szabadalmaztatott szűrőkivételi technológiának köszönhetően a lapos redős szűrő cseréje higiénikus és érintésmentes, ha pedig a szívóerő csökkenne, az intelligens szűrőtisztító rendszer pillanatok alatt helyreállítja azt. A Power Control funkcióval a szívóerő fokozatmentesen a feladathoz igazítható, a felszívott folyadék pedig a leeresztő csavar segítségével könnyedén üríthető. A megbízható fúvó funkció tökéletes megoldást kínál az érzékeny felületek tisztításához vagy a sarkok portalanításához. A porszívó robusztus, 25 literes rozsdamentes acél tartállyal, 5 méteres hálózati kábellel és egy rugalmas, 2,2 méteres szívótömlővel rendelkezik.
Jellemzők és előnyök
2 az 1-ben távirányító1. funkció: lehetővé teszi a nedves-száraz porszívó indítását vagy leállítását Bluetooth-kapcsolaton keresztül, egyszerűen a szívótömlőn lévő távirányító megnyomásával.
2 az 1-ben távirányító: automatikus rezgésérzékelés.2. funkció: automata üzemmódban a rezgésérzékelő funkció automatikusan be- és kikapcsolja a nedves-száraz porszívót, amint az akkumulátoros elektromos kéziszerszámot be- vagy kikapcsolják. Automata üzemmódban a nedves-száraz porszívó az akkumulátoros kéziszerszám kikapcsolása után még néhány másodpercig tovább üzemel, hogy biztosítsa az összes maradék por és szennyeződés felszívását. A pormentes munkavégzésért!
Teljesítményszabályozás.A készülék szívóereje a forgókapcsolóval tetszőleges fokozatban állítható (min. és max. között), így minden alkalmazáshoz alkalmazkodik.
Szűrőtisztítás és szabadalmaztatott szűrőkivételi technológia.
- Az erőteljes impulzus-légáramlatok gombnyomásra a tartályba továbbítják a szennyeződést.
- A szűrő másodperceken belül kivehető - a szennyeződéssel való érintkezés nélkül.
Leeresztő csavar
- Nagyobb vízmennyiségek idő-, és erőkímélő ürítése
Praktikus fúvófunkció
- Mindenütt, ahol a porszívózás nem lehetséges, segít a praktikus fúvó funkció.
- A szennyeződések könnyed eltávolítása, pl. kavicságyból is.
- Kíméletes tisztítás kényes felületeken vagy bonyolultul összerakott tárgyakon is.
Görgőfék.
- A nedves-száraz porszívó akár 10°-os lejtőn is stabil marad.
Tömlő-, kábel- és tartozéktárolás a készülékfejen.
- A szívótömlő helytakarékosan tárolható a készülékfejre akasztva. Intuitive módon használható rögzítési lehetőségek jobb- és balkezesek számára egyaránt.
- Helytakarékos, biztonságos és könnyen hozzáférhető tartozéktárolás. A tápkábel biztonságosan tárolható a beépített kábelakasztók segítségével.
- Szűrővezérlő rendszer a tartósan nagy szívóerőért.
Fleece porzsák
- Háromrétegű, rendkívül szakadásálló flíz anyag.
- A hosszabb ideig tartó szívóerő és a kiváló porvisszatartás érdekében.
Fenntarthatósági jellemzők
- 30% újrahasznosított műanyag felhasználásával készült¹⁾.
- Legalább 80% újrahasznosított papírból készült csomagolás
Specifikációk
Műszaki adatok
|mért felvett teljesítményt (W)
|1200
|Szívóteljesítmény (W)
|280
|Vákuum (mbar)
|max. 260
|Légáramlás (l / s)
|max. 70
|Tartály űrtartalma (l)
|25
|Tartály anyaga
|Rozsdamentes acél
|Színes összetevő
|Tartály Rozsdamentes acél Készülékfej sárga Készülék lökhárítója sárga
|Tápkábel (m)
|5
|Standard tartozék ID (mm)
|35
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Zajszint (dB (A))
|73
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|8,3
|Csomagolási súly (kg)
|12,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|418 x 382 x 653
¹⁾ Csak a gép, minden műanyag alkatrész, a tartozékok kivételével.
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 2.2 m
- Szívótömlő típusa: ívelt markolattal
- Szívótömlő anyaga: Műanyag
- Levehető markolat
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 0.5 m
- Szívócsövek névleges szélessége: 35 mm
- Szívócsövek anyaga: Műanyag
- Nedves-száraz padlótisztító fej: Átkapcsolható
- Réstisztító fej
- Adapter elektromos szerszámok csatlakoztatásához
- Harmonikaszűrő: 1 Darab(ok), Cellulóz
- Fleece porzsák: 1 Darab(ok), 3 rétegű
Felszereltség
- 2 az 1-ben távirányító
- Szűrőtisztító funkció
- Forgó kapcsoló (be/ki)
- Állítható szívóteljesítmény
- Fújó funkció
- A fogantyú közbenső parkolási pozíciója a készülék tetején
- Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
- Tárolórekesz kis tartozékoknak
- Komfortos 3 az 1-ben markolat
- Kábelakasztó
- Parkolóállás
- Tartozéktárolás a készüléken
- Leeresztő csavar
- Stabil ütköző
- Fék nélküli görgők: 4 Darab(ok)
- Forgó görgők fékkel: 1 Darab(ok)
Videók
Alkalmazási területek
- Felújítás
- A jármű belseje
- Garázs
- Műhely
- Teraszok
- Folyadékok
- Pince
- Hobbihelyiség
- Bejárat
