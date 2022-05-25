A Kärcher WD 5 Control S 25/5/22 száraz-nedves porszívó nagy szívóerejével és energiahatékonyságával minden típusú szennyeződésnél, legyen az száraz, nedves, finom vagy durva, kiváló tisztítási eredményt nyújt. Az innovatív, 2 az 1-ben Bluetooth távirányító maximális szabadságot biztosít, hiszen a készüléket kényelmesen, távolról indíthatja el vagy állíthatja le. Különlegessége, hogy akkumulátoros elektromos kéziszerszámok használatakor az automatikus rezgésérzékelés révén a porszívó magától be- és kikapcsol. A szabadalmaztatott szűrőkivételi technológiának köszönhetően a lapos redős szűrő cseréje higiénikus és érintésmentes, ha pedig a szívóerő csökkenne, az intelligens szűrőtisztító rendszer pillanatok alatt helyreállítja azt. A Power Control funkcióval a szívóerő fokozatmentesen a feladathoz igazítható, a felszívott folyadék pedig a leeresztő csavar segítségével könnyedén üríthető. A megbízható fúvó funkció tökéletes megoldást kínál az érzékeny felületek tisztításához vagy a sarkok portalanításához. A porszívó robusztus, 25 literes rozsdamentes acél tartállyal, 5 méteres hálózati kábellel és egy rugalmas, 2,2 méteres szívótömlővel rendelkezik.