A Kärcher WD 5 P S V-25/5/22 egy ultraerős szívóhatású, energiahatékony nedves-száraz porszívó, amely 1100 W-os teljesítményével tökéletes tisztaságot garantál. A porszívó két fő technikai előnyt egyesít: a beépített dugaljzatot elektromos szerszámokhoz automata ki/be kapcsolással, és a hatékony, gombnyomásos szűrőtisztító funkciót. Ezáltal a műhelymunkák során keletkező por azonnal elszívható, a szívóerő pedig folyamatosan magasan tartható. A 25 literes rozsdamentes acél tartály és a szabadalmaztatott szűrőcsere teszi a gépet profi segítőtárssá.