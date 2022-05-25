Nedves és száraz porszívó WD 5 P S V-25/5/22
A Kärcher WD 5 P S V-25/5/22 nagy teljesítményű, energiahatékony nedves-száraz porszívó 25 l rozsdamentes acéltartállyal, elektromos szerszámcsatlakozóval, 5 m kábellel és 2,2 m szívótömlővel – tökéletes választás háztartási, műhely- és kültéri takarításhoz.
A Kärcher WD 5 P S V-25/5/22 egy ultraerős szívóhatású, energiahatékony nedves-száraz porszívó, amely 1100 W-os teljesítményével tökéletes tisztaságot garantál. A porszívó két fő technikai előnyt egyesít: a beépített dugaljzatot elektromos szerszámokhoz automata ki/be kapcsolással, és a hatékony, gombnyomásos szűrőtisztító funkciót. Ezáltal a műhelymunkák során keletkező por azonnal elszívható, a szívóerő pedig folyamatosan magasan tartható. A 25 literes rozsdamentes acél tartály és a szabadalmaztatott szűrőcsere teszi a gépet profi segítőtárssá.
Jellemzők és előnyök
Dugalj be- és kikapcsoló automatikával elektromos szerszámokkal történő munkavégzéshezForgács, fűrészelés vagy csiszolás során, a készülék azonnal felszívja A porszívó automatikusan - az elektromos kéziszerszámok által - be- illetve lekapcsol
Kiemelkedő szűrőteljesítményAz erőteljes impulzus-légáramlatok gombnyomásra a tartályba továbbítják a szennyeződést. A szívásteljesítmény gyorsan visszaáll
Szabadalmaztatott szűrőkivételi technikaA szűrő másodperceken belül kivehető - a szennyeződéssel való érintkezés nélkül. A szűrőcsere nélküli nedves-száraz porszívózáshoz.
Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
- Intuitív rögzítő mechanizmusok bal- és jobbkezes felhasználók számára is.
Praktikus kábel- és tartozéktárolás
- A tartozékok helytakarékosan, biztosan tárolhatók.
Praktikus fúvófunkció
- Mindenütt, ahol a porszívózás nem lehetséges, segít a praktikus fúvó funkció.
- Szennyeződés gond nélküli eltávolítása, pl. kavicságyból.
- Kíméletes tisztítás kényes felületeken vagy bonyolultul összerakott tárgyakon is.
Fleece porzsák
- A hosszabb ideig tartó szívóerő és a kiváló porvisszatartás érdekében.
Levehető markolat
- A különféle padlófejek közvetlenül a gégecsőre csatlakoztathatók.
- Egyszerű felszívás szűk helyeken is.
Praktikus parkolóállás
- A munka megszakításakor a szívócső és a padlófej gyors és könnyű ideiglenes tárolása.
A készülék, a szívótömlő és a padlófúvóka optimálisan össze vannak hangolva.
- A legjobb tisztítási eredményért – legyen szó akár száraz, nedves, apró vagy durvább szennyeződésről.
- A legmagasabb komfort és rugalmasság porszívózás közben
Specifikációk
Műszaki adatok
|mért felvett teljesítményt (W)
|1200
|Névleges bemeneti teljesítmény Beépített csatlakozóaljzat (W)
|min. 100 - max. 2100
|Szívóteljesítmény (W)
|280
|Vákuum (mbar)
|max. 260
|Légáramlás (l / s)
|max. 70
|Tartály űrtartalma (l)
|25
|Tartály anyaga
|Rozsdamentes acél
|Színes összetevő
|Készülékfej sárga Tartály Rozsdamentes acél Készülék lökhárítója sárga
|Tápkábel (m)
|5
|Standard tartozék ID (mm)
|35
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Zajszint (dB (A))
|73
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|8,9
|Csomagolási súly (kg)
|12,1
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|418 x 382 x 646
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 2.2 m
- Szívótömlő típusa: ívelt markolattal
- Szívótömlő anyaga: Műanyag
- Levehető markolat antisztatikus védelemmel
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 0.5 m
- Szívócsövek névleges szélessége: 35 mm
- Szívócsövek anyaga: Műanyag
- Nedves-száraz padlótisztító fej: Átkapcsolható
- Réstisztító fej
- Adapter elektromos szerszámok csatlakoztatásához
- Harmonikaszűrő: 1 Darab(ok), Cellulóz
- Fleece porzsák: 1 Darab(ok), 3 rétegű
Felszereltség
- Tápkapcsoló automatikus be,- és kikapcsoló
- Szűrőtisztító funkció
- Forgó kapcsoló (be/ki)
- Állítható szívóteljesítmény
- Fújó funkció
- A fogantyú közbenső parkolási pozíciója a készülék tetején
- Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
- Tárolórekesz kis tartozékoknak
- Komfortos 3 az 1-ben markolat
- Kábelakasztó
- Parkolóállás
- Tartozéktárolás a készüléken
- Stabil ütköző
- Fék nélküli görgők: 5 Darab(ok)
Alkalmazási területek
- Műhely
- Felújítás
- A jármű belseje
- Garázs
- Teraszok
- Folyadékok
- Pince
- Hobbihelyiség
- Bejárat
