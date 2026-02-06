A Kärcher WD 5 P V-25/8/35 nedves-száraz porszívó kiváló szívóerőt biztosít energiahatékony, 1100 W-os motorral. A készülék legfőbb technikai előnye a sokoldalú teljesítményszabályozás: a beépített dugaljzat automata kapcsolóval, a forgókapcsolós szívóerő-szabályozás és a gombnyomásos szűrőtisztító funkció együttesen biztosít maximális kontrollt. A 25 literes műanyag tartály, a 8 méteres kábel és a 3,5 méteres gégecső hatalmas munkavégzési rádiuszt tesz lehetővé. A szabadalmaztatott szűrőcsere-technológia megkönnyíti a karbantartást.