A Kärcher WD 5 P V-25/8/35 Car egy kiváló szívóerejű, mégis energiahatékony (1100 W) nedves-száraz porszívó, amelynek tartozékkínálatát kifejezetten a járműbelsők alapos tisztítására optimalizálták. A speciális "Car" készlet extra hosszú résszívó fejet, különleges autó-fúvókát, valamint puha és kemény sörtéjű szívókefét is tartalmaz, így tökéletes eredményt biztosít az érzékeny kárpitokon, a nehezen elérhető helyeken és az erősen szennyezett területeken egyaránt. A "P" modellváltozat beépített elektromos aljzata automatikus ki-be kapcsolással teszi lehetővé az elektromos szerszámokkal való munkát, a forgókapcsolóval pedig a szívóteljesítmény is a feladathoz igazítható. A sokoldalúságot a praktikus fúvó funkció is növeli, amely ott nyújt segítséget, ahol a porszívózás nem lehetséges. A szabadalmaztatott szűrőtechnológia rendkívül kényelmessé teszi a lapos redős szűrő cseréjét, és lehetővé teszi a nedves-száraz porszívózás közötti váltást a szűrő cseréje nélkül. A 25 literes tartály mozgatását és ürítését egy praktikus 3 az 1-ben fogantyú könnyíti meg. A további kényelmi funkciók, mint a levehető markolat és a gépen kialakított átgondolt tárolórendszer a kábel, a gégecső és az összes tartozék számára, teszik teljessé a felhasználói élményt.