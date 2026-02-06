Nedves és száraz porszívó WD 5 P V-25/8/35 Car
A Kärcher WD 5 P V-25/8/35 Car nedves-száraz porszívó speciális autó-készletével tökéletes járműtakarításhoz, míg beépített aljzata az elektromos szerszámokkal való munkát segíti. Fúvó funkcióval is rendelkezik. Erős és energiahatékony.
A Kärcher WD 5 P V-25/8/35 Car egy kiváló szívóerejű, mégis energiahatékony (1100 W) nedves-száraz porszívó, amelynek tartozékkínálatát kifejezetten a járműbelsők alapos tisztítására optimalizálták. A speciális "Car" készlet extra hosszú résszívó fejet, különleges autó-fúvókát, valamint puha és kemény sörtéjű szívókefét is tartalmaz, így tökéletes eredményt biztosít az érzékeny kárpitokon, a nehezen elérhető helyeken és az erősen szennyezett területeken egyaránt. A "P" modellváltozat beépített elektromos aljzata automatikus ki-be kapcsolással teszi lehetővé az elektromos szerszámokkal való munkát, a forgókapcsolóval pedig a szívóteljesítmény is a feladathoz igazítható. A sokoldalúságot a praktikus fúvó funkció is növeli, amely ott nyújt segítséget, ahol a porszívózás nem lehetséges. A szabadalmaztatott szűrőtechnológia rendkívül kényelmessé teszi a lapos redős szűrő cseréjét, és lehetővé teszi a nedves-száraz porszívózás közötti váltást a szűrő cseréje nélkül. A 25 literes tartály mozgatását és ürítését egy praktikus 3 az 1-ben fogantyú könnyíti meg. A további kényelmi funkciók, mint a levehető markolat és a gépen kialakított átgondolt tárolórendszer a kábel, a gégecső és az összes tartozék számára, teszik teljessé a felhasználói élményt.
Jellemzők és előnyök
Speciális tartozékok a gépkocsi belső tisztításáhozA legjobb tisztítási eredmény érzékeny felületeken, nagy felületeken és keskeny résekben. A finom és makacs szennyeződések optimális eltávolításához.
Dugalj be- és kikapcsoló automatikával elektromos szerszámokkal történő munkavégzéshezForgács, fűrészelés vagy csiszolás során, a készülék azonnal felszívja A porszívó automatikusan - az elektromos kéziszerszámok által - be- illetve lekapcsol
Kiemelkedő szűrőteljesítményAz erőteljes impulzus-légáramlatok gombnyomásra a tartályba továbbítják a szennyeződést. A szívásteljesítmény gyorsan visszaáll
Szabadalmaztatott szűrőkivételi technika
- A szűrő másodperceken belül kivehető - a szennyeződéssel való érintkezés nélkül.
- A szűrőcsere nélküli nedves és száraz porszívózás érdekében.
Praktikus fúvófunkció
- Mindenütt, ahol a porszívózás nem lehetséges, segít a praktikus fúvó funkció.
- A szennyeződés fáradságmentes eltávolítása például kavicságyból.
- Kíméletes tisztítás kényes felületeken vagy bonyolultul összerakott tárgyakon is.
Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
- A szívótömlő helytakarékosan tárolható a készülék tetejére akasztva.
- Intuitív rögzítő mechanizmusok bal- és jobbkezes felhasználók számára is.
Praktikus kábel- és tartozéktárolás
- Helytakarékos, biztonságos és könnyedén hozzáférhető tartozéktárolás.
- A tápkábel biztonságosan tárolható a beépített kábelhorgok segítségével.
Fleece porzsák
- Háromrétegű, rendkívül szakadásálló flíz anyag.
- A hosszabb ideig tartó szívóerő és a kiváló porvisszatartás érdekében.
Levehető markolat
- A különféle padlófejek közvetlenül a gégecsőre csatlakoztathatók.
- Egyszerű felszívás szűk helyeken is.
Praktikus parkolóállás
- A munka megszakításakor a szívócső és a padlófej gyors és könnyű ideiglenes tárolása.
Specifikációk
Műszaki adatok
|mért felvett teljesítményt (W)
|1100
|Névleges bemeneti teljesítmény Beépített csatlakozóaljzat (W)
|min. 100 - max. 2100
|Szívóteljesítmény (W)
|280
|Vákuum (mbar)
|max. 260
|Légáramlás (l / s)
|max. 70
|Tartály űrtartalma (l)
|25
|Tartály anyaga
|Műanyag
|Színes összetevő
|Készülékfej sárga Tartály sárga Készülék lökhárítója sárga
|Tápkábel (m)
|8
|Standard tartozék ID (mm)
|35
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Zajszint (dB (A))
|74
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|8,8
|Csomagolási súly (kg)
|12,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|418 x 382 x 653
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 3.5 m
- Szívótömlő típusa: ívelt markolattal
- Szívótömlő anyaga: Műanyag
- Levehető markolat
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 0.5 mm
- Szívócsövek névleges szélessége: 35 mm
- Szívócsövek anyaga: Műanyag
- Nedves-száraz padlótisztító fej: Átkapcsolható
- Réstisztító fej
- Adapter elektromos szerszámok csatlakoztatásához
- Extra hosszú réstisztító fej (350 mm)
- Autós szívófej
- Szívóecset puha sörtével
- Szívóecset kemény sörtével
- Harmonikaszűrő: 1 Darab(ok), Cellulóz
- Fleece porzsák: 1 Darab(ok), 3 rétegű
Felszereltség
- Tápkapcsoló automatikus be,- és kikapcsoló
- Szűrőtisztító funkció
- Forgó kapcsoló (be/ki)
- Állítható szívóteljesítmény
- Fújó funkció
- A fogantyú közbenső parkolási pozíciója a készülék tetején
- Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
- Tárolórekesz kis tartozékoknak
- Komfortos 3 az 1-ben markolat
- Kábelakasztó
- Parkolóállás
- Tartozéktárolás a készüléken
- Stabil ütköző
- Fék nélküli görgők: 5 Darab(ok)
Alkalmazási területek
- Csomagtér
- Autósülés
- Hátsó ülés
- Lábtér
- Műhely
- Teraszok
- Pince
Tartozékok
