A Kärcher WD 5 P V-25/8/35 Car nedves-száraz porszívó speciális autó-készletével tökéletes járműtakarításhoz, míg beépített aljzata az elektromos szerszámokkal való munkát segíti. Fúvó funkcióval is rendelkezik. Erős és energiahatékony.

A Kärcher WD 5 P V-25/8/35 Car egy kiváló szívóerejű, mégis energiahatékony (1100 W) nedves-száraz porszívó, amelynek tartozékkínálatát kifejezetten a járműbelsők alapos tisztítására optimalizálták. A speciális "Car" készlet extra hosszú résszívó fejet, különleges autó-fúvókát, valamint puha és kemény sörtéjű szívókefét is tartalmaz, így tökéletes eredményt biztosít az érzékeny kárpitokon, a nehezen elérhető helyeken és az erősen szennyezett területeken egyaránt. A "P" modellváltozat beépített elektromos aljzata automatikus ki-be kapcsolással teszi lehetővé az elektromos szerszámokkal való munkát, a forgókapcsolóval pedig a szívóteljesítmény is a feladathoz igazítható. A sokoldalúságot a praktikus fúvó funkció is növeli, amely ott nyújt segítséget, ahol a porszívózás nem lehetséges. A szabadalmaztatott szűrőtechnológia rendkívül kényelmessé teszi a lapos redős szűrő cseréjét, és lehetővé teszi a nedves-száraz porszívózás közötti váltást a szűrő cseréje nélkül. A 25 literes tartály mozgatását és ürítését egy praktikus 3 az 1-ben fogantyú könnyíti meg. A további kényelmi funkciók, mint a levehető markolat és a gépen kialakított átgondolt tárolórendszer a kábel, a gégecső és az összes tartozék számára, teszik teljessé a felhasználói élményt.

Nedves és száraz porszívó WD 5 P V-25/8/35 Car: Speciális tartozékok a gépkocsi belső tisztításához
A legjobb tisztítási eredmény érzékeny felületeken, nagy felületeken és keskeny résekben. A finom és makacs szennyeződések optimális eltávolításához.
Forgács, fűrészelés vagy csiszolás során, a készülék azonnal felszívja A porszívó automatikusan - az elektromos kéziszerszámok által - be- illetve lekapcsol
Az erőteljes impulzus-légáramlatok gombnyomásra a tartályba továbbítják a szennyeződést. A szívásteljesítmény gyorsan visszaáll
Szabadalmaztatott szűrőkivételi technika
  • A szűrő másodperceken belül kivehető - a szennyeződéssel való érintkezés nélkül.
  • A szűrőcsere nélküli nedves és száraz porszívózás érdekében.
Praktikus fúvófunkció
  • Mindenütt, ahol a porszívózás nem lehetséges, segít a praktikus fúvó funkció.
  • A szennyeződés fáradságmentes eltávolítása például kavicságyból.
  • Kíméletes tisztítás kényes felületeken vagy bonyolultul összerakott tárgyakon is.
Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
  • A szívótömlő helytakarékosan tárolható a készülék tetejére akasztva.
  • Intuitív rögzítő mechanizmusok bal- és jobbkezes felhasználók számára is.
Praktikus kábel- és tartozéktárolás
  • Helytakarékos, biztonságos és könnyedén hozzáférhető tartozéktárolás.
  • A tápkábel biztonságosan tárolható a beépített kábelhorgok segítségével.
Fleece porzsák
  • Háromrétegű, rendkívül szakadásálló flíz anyag.
  • A hosszabb ideig tartó szívóerő és a kiváló porvisszatartás érdekében.
Levehető markolat
  • A különféle padlófejek közvetlenül a gégecsőre csatlakoztathatók.
  • Egyszerű felszívás szűk helyeken is.
Praktikus parkolóállás
  • A munka megszakításakor a szívócső és a padlófej gyors és könnyű ideiglenes tárolása.
Specifikációk

Műszaki adatok

mért felvett teljesítményt (W) 1100
Névleges bemeneti teljesítmény Beépített csatlakozóaljzat (W) min. 100 - max. 2100
Szívóteljesítmény (W) 280
Vákuum (mbar) max. 260
Légáramlás (l / s) max. 70
Tartály űrtartalma (l) 25
Tartály anyaga Műanyag
Színes összetevő Készülékfej sárga Tartály sárga Készülék lökhárítója sárga
Tápkábel (m) 8
Standard tartozék ID (mm) 35
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Zajszint (dB (A)) 74
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 8,8
Csomagolási súly (kg) 12,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 418 x 382 x 653

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 3.5 m
  • Szívótömlő típusa: ívelt markolattal
  • Szívótömlő anyaga: Műanyag
  • Levehető markolat
  • Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 0.5 mm
  • Szívócsövek névleges szélessége: 35 mm
  • Szívócsövek anyaga: Műanyag
  • Nedves-száraz padlótisztító fej: Átkapcsolható
  • Réstisztító fej
  • Adapter elektromos szerszámok csatlakoztatásához
  • Extra hosszú réstisztító fej (350 mm)
  • Autós szívófej
  • Szívóecset puha sörtével
  • Szívóecset kemény sörtével
  • Harmonikaszűrő: 1 Darab(ok), Cellulóz
  • Fleece porzsák: 1 Darab(ok), 3 rétegű

Felszereltség

  • Tápkapcsoló automatikus be,- és kikapcsoló
  • Szűrőtisztító funkció
  • Forgó kapcsoló (be/ki)
  • Állítható szívóteljesítmény
  • Fújó funkció
  • A fogantyú közbenső parkolási pozíciója a készülék tetején
  • Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
  • Tárolórekesz kis tartozékoknak
  • Komfortos 3 az 1-ben markolat
  • Kábelakasztó
  • Parkolóállás
  • Tartozéktárolás a készüléken
  • Stabil ütköző
  • Fék nélküli görgők: 5 Darab(ok)
Nedves és száraz porszívó WD 5 P V-25/8/35 Car
Alkalmazási területek
  • Csomagtér
  • Autósülés
  • Hátsó ülés
  • Lábtér
  • Műhely
  • Teraszok
  • Pince
Tartozékok
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.