Nedves és száraz porszívó WD 5 S V-25/5/22

A Kärcher WD 5 S V-25/5/22 erőteljes és energiahatékony nedves-száraz porszívó 25 l rozsdamentes acéltartállyal, 5 m kábellel és 2,2 m szívótömlővel – ideális választás háztartási és műhelytisztításhoz kiváló szívóerővel.

A Kärcher WD 5 S V-25/5/22 nedves-száraz porszívónál a készülék, a gégecső és a padlófej tökéletes összhangban működik a maximális tisztítási hatékonyságért. A modell megkülönböztető jegye a beépített szűrőtisztító gomb, amellyel a szívóerő pillanatok alatt visszaállítható, kombinálva a robusztus, 25 literes rozsdamentes acél tartállyal. A szabadalmaztatott, érintésmentes szűrőcserének köszönhetően a lapos redős szűrővel a nedves-száraz porszívózás megszakítás nélkül végezhető.

Jellemzők és előnyök
Nedves és száraz porszívó WD 5 S V-25/5/22: Kiemelkedő szűrőteljesítmény
Kiemelkedő szűrőteljesítmény
Nedves és száraz porszívó WD 5 S V-25/5/22: Szabadalmaztatott szűrőkivételi technika
Szabadalmaztatott szűrőkivételi technika
Nedves és száraz porszívó WD 5 S V-25/5/22: Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
Fleece porzsák
Praktikus fúvófunkció
Praktikus parkolóállás
Praktikus kábel- és tartozéktárolás
Tárolórekesz
Levehető markolat
A készülék, a szívótömlő és a padlófúvóka optimálisan össze vannak hangolva.
Specifikációk

Műszaki adatok

mért felvett teljesítményt (W) 1200
Szívóteljesítmény (W) 280
Vákuum (mbar) max. 260
Légáramlás (l / s) max. 70
Tartály űrtartalma (l) 25
Tartály anyaga Rozsdamentes acél
Színes összetevő Készülékfej sárga Tartály Rozsdamentes acél Készülék lökhárítója sárga
Tápkábel (m) 5
Standard tartozék ID (mm) 35
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Zajszint (dB (A)) 73
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 8,6
Csomagolási súly (kg) 11,9
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 418 x 382 x 646

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 2.2 m
  • Szívótömlő típusa: ívelt markolattal
  • Szívótömlő anyaga: Műanyag
  • Levehető markolat antisztatikus védelemmel
  • Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 0.5 m
  • Szívócsövek névleges szélessége: 35 mm
  • Szívócsövek anyaga: Műanyag
  • Nedves-száraz padlótisztító fej: Átkapcsolható
  • Réstisztító fej
  • Harmonikaszűrő: 1 Darab(ok), Cellulóz
  • Fleece porzsák: 1 Darab(ok), 3 rétegű

Felszereltség

  • Szűrőtisztító funkció
  • Forgó kapcsoló (be/ki)
  • Fújó funkció
  • A fogantyú közbenső parkolási pozíciója a készülék tetején
  • Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
  • Tárolórekesz kis tartozékoknak
  • Komfortos 3 az 1-ben markolat
  • Kábelakasztó
  • Parkolóállás
  • Tartozéktárolás a készüléken
  • Stabil ütköző
  • Fék nélküli görgők: 5 Darab(ok)
Nedves és száraz porszívó WD 5 S V-25/5/22

Videók

Alkalmazási területek
  • Felújítás
  • A jármű belseje
  • Garázs
  • Műhely
  • Teraszok
  • Folyadékok
  • Pince
  • Hobbihelyiség
  • Bejárat
Tartozékok
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.