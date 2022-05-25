A Kärcher WD 5 S V-25/5/22 nedves-száraz porszívónál a készülék, a gégecső és a padlófej tökéletes összhangban működik a maximális tisztítási hatékonyságért. A modell megkülönböztető jegye a beépített szűrőtisztító gomb, amellyel a szívóerő pillanatok alatt visszaállítható, kombinálva a robusztus, 25 literes rozsdamentes acél tartállyal. A szabadalmaztatott, érintésmentes szűrőcserének köszönhetően a lapos redős szűrővel a nedves-száraz porszívózás megszakítás nélkül végezhető.