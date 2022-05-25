Nedves és száraz porszívó WD 5 S V-25/5/22
A Kärcher WD 5 S V-25/5/22 erőteljes és energiahatékony nedves-száraz porszívó 25 l rozsdamentes acéltartállyal, 5 m kábellel és 2,2 m szívótömlővel – ideális választás háztartási és műhelytisztításhoz kiváló szívóerővel.
A Kärcher WD 5 S V-25/5/22 nedves-száraz porszívónál a készülék, a gégecső és a padlófej tökéletes összhangban működik a maximális tisztítási hatékonyságért. A modell megkülönböztető jegye a beépített szűrőtisztító gomb, amellyel a szívóerő pillanatok alatt visszaállítható, kombinálva a robusztus, 25 literes rozsdamentes acél tartállyal. A szabadalmaztatott, érintésmentes szűrőcserének köszönhetően a lapos redős szűrővel a nedves-száraz porszívózás megszakítás nélkül végezhető.
Jellemzők és előnyök
Kiemelkedő szűrőteljesítmény
Szabadalmaztatott szűrőkivételi technika
Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
Fleece porzsák
Praktikus fúvófunkció
Praktikus parkolóállás
Praktikus kábel- és tartozéktárolás
Tárolórekesz
Levehető markolat
A készülék, a szívótömlő és a padlófúvóka optimálisan össze vannak hangolva.
Specifikációk
Műszaki adatok
|mért felvett teljesítményt (W)
|1200
|Szívóteljesítmény (W)
|280
|Vákuum (mbar)
|max. 260
|Légáramlás (l / s)
|max. 70
|Tartály űrtartalma (l)
|25
|Tartály anyaga
|Rozsdamentes acél
|Színes összetevő
|Készülékfej sárga Tartály Rozsdamentes acél Készülék lökhárítója sárga
|Tápkábel (m)
|5
|Standard tartozék ID (mm)
|35
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Zajszint (dB (A))
|73
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|8,6
|Csomagolási súly (kg)
|11,9
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|418 x 382 x 646
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 2.2 m
- Szívótömlő típusa: ívelt markolattal
- Szívótömlő anyaga: Műanyag
- Levehető markolat antisztatikus védelemmel
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 0.5 m
- Szívócsövek névleges szélessége: 35 mm
- Szívócsövek anyaga: Műanyag
- Nedves-száraz padlótisztító fej: Átkapcsolható
- Réstisztító fej
- Harmonikaszűrő: 1 Darab(ok), Cellulóz
- Fleece porzsák: 1 Darab(ok), 3 rétegű
Felszereltség
- Szűrőtisztító funkció
- Forgó kapcsoló (be/ki)
- Fújó funkció
- A fogantyú közbenső parkolási pozíciója a készülék tetején
- Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
- Tárolórekesz kis tartozékoknak
- Komfortos 3 az 1-ben markolat
- Kábelakasztó
- Parkolóállás
- Tartozéktárolás a készüléken
- Stabil ütköző
- Fék nélküli görgők: 5 Darab(ok)
Alkalmazási területek
- Felújítás
- A jármű belseje
- Garázs
- Műhely
- Teraszok
- Folyadékok
- Pince
- Hobbihelyiség
- Bejárat
