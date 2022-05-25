Nedves és száraz porszívó WD 5 V-25/5/22
A Kärcher WD 5 V-25/5/22 nagy teljesítményű, energiahatékony nedves-száraz porszívó 25 l műanyag tartállyal, 5 m kábellel és 2,2 m szívótömlővel – kiváló szívóerő ház körüli és műhelymunkákhoz.
A Kärcher WD 5 V-25/5/22 egy erőteljes, mégis energiahatékony nedves-száraz porszívó a ház körüli takarításra, 1100 W-os motorral. A készülék legfontosabb technikai újítása a beépített szűrőtisztító funkció: a gombnyomásra működő rendszer hatékonyan tisztítja a szűrőt és állítja vissza a maximális szívóerőt. A lapos redős szűrő a szabadalmaztatott technológiával másodpercek alatt, szennyeződéssel való érintkezés nélkül cserélhető. A 25 literes műanyag tartály és a levehető, antisztatikus fogantyú teszi teljessé a felhasználói élményt.
Jellemzők és előnyök
Kiemelkedő szűrőteljesítményAz erőteljes impulzus-légáramlatok gombnyomásra a tartályba továbbítják a szennyeződést. A szívásteljesítmény gyorsan visszaáll
Szabadalmaztatott szűrőkivételi technikaA szűrő másodperceken belül kivehető - a szennyeződéssel való érintkezés nélkül. A szűrőcsere nélküli nedves-száraz porszívózáshoz.
Szívótömlő-tárolás a készülék tetejénA szívótömlő helytakarékosan tárolható a készülék fejére akasztva. Intuitív rögzítő mechanizmusok bal- és jobbkezes felhasználók számára is.
Fleece porzsák
- Háromrétegű, rendkívül szakadásálló flíz anyag.
- A hosszabb ideig tartó szívóerő és a kiváló porvisszatartás érdekében.
Praktikus fúvófunkció
- Mindenütt, ahol a porszívózás nem lehetséges, segít a praktikus fúvó funkció.
- Szennyeződés gond nélküli eltávolítása, pl. kavicságyból.
Praktikus parkolóállás
- A munka megszakításakor a szívócső és a padlófej gyors és könnyű ideiglenes tárolása.
Praktikus kábel- és tartozéktárolás
- Helytakarékos, biztonságos és könnyedén hozzáférhető tartozéktárolás.
- A tápkábel biztonságosan tárolható a beépített kábelhorgok segítségével.
Tárolórekesz
- A szerszámok és a kis alkatrészek, például csavarok és szögek biztonságos tárolására.
Levehető markolat
- A különféle padlófejek közvetlenül a gégecsőre csatlakoztathatók.
- Egyszerű felszívás szűk helyeken is.
A készülék, a szívótömlő és a padlófúvóka optimálisan össze vannak hangolva.
- A legjobb tisztítási eredményért – legyen szó akár száraz, nedves, apró vagy durvább szennyeződésről.
- A legmagasabb komfort és rugalmasság porszívózás közben
Specifikációk
Műszaki adatok
|mért felvett teljesítményt (W)
|1200
|Szívóteljesítmény (W)
|280
|Vákuum (mbar)
|max. 260
|Légáramlás (l / s)
|max. 70
|Tartály űrtartalma (l)
|25
|Tartály anyaga
|Műanyag
|Színes összetevő
|Készülékfej sárga Tartály sárga Készülék lökhárítója sárga
|Tápkábel (m)
|5
|Standard tartozék ID (mm)
|35
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Zajszint (dB (A))
|73
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|8,4
|Csomagolási súly (kg)
|11,7
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|418 x 382 x 653
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 2.2 m
- Szívótömlő típusa: ívelt markolattal
- Szívótömlő anyaga: Műanyag
- Levehető markolat antisztatikus védelemmel
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 0.5 m
- Szívócsövek névleges szélessége: 35 mm
- Szívócsövek anyaga: Műanyag
- Nedves-száraz padlótisztító fej: Átkapcsolható
- Réstisztító fej
- Harmonikaszűrő: 1 Darab(ok), Cellulóz
- Fleece porzsák: 1 Darab(ok), 3 rétegű
Felszereltség
- Szűrőtisztító funkció
- Forgó kapcsoló (be/ki)
- Fújó funkció
- A fogantyú közbenső parkolási pozíciója a készülék tetején
- Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
- Tárolórekesz kis tartozékoknak
- Komfortos 3 az 1-ben markolat
- Kábelakasztó
- Parkolóállás
- Tartozéktárolás a készüléken
- Stabil ütköző
- Fék nélküli görgők: 5 Darab(ok)
Alkalmazási területek
- Felújítás
- A jármű belseje
- Garázs
- Műhely
- Teraszok
- Folyadékok
- Pince
- Hobbihelyiség
- Bejárat
