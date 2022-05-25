A Kärcher WD 5 V-25/5/22 egy erőteljes, mégis energiahatékony nedves-száraz porszívó a ház körüli takarításra, 1100 W-os motorral. A készülék legfontosabb technikai újítása a beépített szűrőtisztító funkció: a gombnyomásra működő rendszer hatékonyan tisztítja a szűrőt és állítja vissza a maximális szívóerőt. A lapos redős szűrő a szabadalmaztatott technológiával másodpercek alatt, szennyeződéssel való érintkezés nélkül cserélhető. A 25 literes műanyag tartály és a levehető, antisztatikus fogantyú teszi teljessé a felhasználói élményt.