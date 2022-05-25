Csomagban most -20% kedvezmény a teljes szettre

Nedves és száraz porszívó WD 5 V-25/5/22

A Kärcher WD 5 V-25/5/22 nagy teljesítményű, energiahatékony nedves-száraz porszívó 25 l műanyag tartállyal, 5 m kábellel és 2,2 m szívótömlővel – kiváló szívóerő ház körüli és műhelymunkákhoz.

A Kärcher WD 5 V-25/5/22 egy erőteljes, mégis energiahatékony nedves-száraz porszívó a ház körüli takarításra, 1100 W-os motorral. A készülék legfontosabb technikai újítása a beépített szűrőtisztító funkció: a gombnyomásra működő rendszer hatékonyan tisztítja a szűrőt és állítja vissza a maximális szívóerőt. A lapos redős szűrő a szabadalmaztatott technológiával másodpercek alatt, szennyeződéssel való érintkezés nélkül cserélhető. A 25 literes műanyag tartály és a levehető, antisztatikus fogantyú teszi teljessé a felhasználói élményt.

Jellemzők és előnyök
Nedves és száraz porszívó WD 5 V-25/5/22: Kiemelkedő szűrőteljesítmény
Kiemelkedő szűrőteljesítmény
Az erőteljes impulzus-légáramlatok gombnyomásra a tartályba továbbítják a szennyeződést. A szívásteljesítmény gyorsan visszaáll
Nedves és száraz porszívó WD 5 V-25/5/22: Szabadalmaztatott szűrőkivételi technika
Szabadalmaztatott szűrőkivételi technika
A szűrő másodperceken belül kivehető - a szennyeződéssel való érintkezés nélkül. A szűrőcsere nélküli nedves-száraz porszívózáshoz.
Nedves és száraz porszívó WD 5 V-25/5/22: Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
A szívótömlő helytakarékosan tárolható a készülék fejére akasztva. Intuitív rögzítő mechanizmusok bal- és jobbkezes felhasználók számára is.
Fleece porzsák
  • Háromrétegű, rendkívül szakadásálló flíz anyag.
  • A hosszabb ideig tartó szívóerő és a kiváló porvisszatartás érdekében.
Praktikus fúvófunkció
  • Mindenütt, ahol a porszívózás nem lehetséges, segít a praktikus fúvó funkció.
  • Szennyeződés gond nélküli eltávolítása, pl. kavicságyból.
Praktikus parkolóállás
  • A munka megszakításakor a szívócső és a padlófej gyors és könnyű ideiglenes tárolása.
Praktikus kábel- és tartozéktárolás
  • Helytakarékos, biztonságos és könnyedén hozzáférhető tartozéktárolás.
  • A tápkábel biztonságosan tárolható a beépített kábelhorgok segítségével.
Tárolórekesz
  • A szerszámok és a kis alkatrészek, például csavarok és szögek biztonságos tárolására.
Levehető markolat
  • A különféle padlófejek közvetlenül a gégecsőre csatlakoztathatók.
  • Egyszerű felszívás szűk helyeken is.
A készülék, a szívótömlő és a padlófúvóka optimálisan össze vannak hangolva.
  • A legjobb tisztítási eredményért – legyen szó akár száraz, nedves, apró vagy durvább szennyeződésről.
  • A legmagasabb komfort és rugalmasság porszívózás közben
Specifikációk

Műszaki adatok

mért felvett teljesítményt (W) 1200
Szívóteljesítmény (W) 280
Vákuum (mbar) max. 260
Légáramlás (l / s) max. 70
Tartály űrtartalma (l) 25
Tartály anyaga Műanyag
Színes összetevő Készülékfej sárga Tartály sárga Készülék lökhárítója sárga
Tápkábel (m) 5
Standard tartozék ID (mm) 35
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Zajszint (dB (A)) 73
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 8,4
Csomagolási súly (kg) 11,7
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 418 x 382 x 653

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 2.2 m
  • Szívótömlő típusa: ívelt markolattal
  • Szívótömlő anyaga: Műanyag
  • Levehető markolat antisztatikus védelemmel
  • Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 0.5 m
  • Szívócsövek névleges szélessége: 35 mm
  • Szívócsövek anyaga: Műanyag
  • Nedves-száraz padlótisztító fej: Átkapcsolható
  • Réstisztító fej
  • Harmonikaszűrő: 1 Darab(ok), Cellulóz
  • Fleece porzsák: 1 Darab(ok), 3 rétegű

Felszereltség

  • Szűrőtisztító funkció
  • Forgó kapcsoló (be/ki)
  • Fújó funkció
  • A fogantyú közbenső parkolási pozíciója a készülék tetején
  • Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
  • Tárolórekesz kis tartozékoknak
  • Komfortos 3 az 1-ben markolat
  • Kábelakasztó
  • Parkolóállás
  • Tartozéktárolás a készüléken
  • Stabil ütköző
  • Fék nélküli görgők: 5 Darab(ok)
Nedves és száraz porszívó WD 5 V-25/5/22

Videók

Alkalmazási területek
  • Felújítás
  • A jármű belseje
  • Garázs
  • Műhely
  • Teraszok
  • Folyadékok
  • Pince
  • Hobbihelyiség
  • Bejárat
Tartozékok
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.