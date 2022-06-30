Nedves és száraz porszívó WD 6 P S V-30/6/22/T
A Kärcher WD 6 P S V-30/6/22/T természetes szívóerőt és energiahatékonyságot kínáló nedves-száraz porszívó, 30 l-es rozsdamentes acéltartállyal, könnyen tisztítható lapos redős szűrővel, fúvófunkcióval és beépített szerszámcsatlakozó aljzattal.
A Kärcher WD 6 P S V-30/6/22/T nedves-száraz porszívó rendkívül erőteljes, mégis energiatakarékos, mindössze 1300 watt teljesítményfelvétellel. Rozsdamentes, 30 literes tartálya, automatikus be-/kikapcsolós gépcsatlakozója és szívóerő-szabályozása sokoldalú használatot tesz lehetővé. A leeresztőcsavarral könnyen eltávolíthatók a felszívott folyadékok, míg a szűrőtisztító gomb visszaállítja a teljes szívóerőt. Különösen praktikus a fúvófunkció, az antisztatikus fogantyú, valamint a helytakarékos tárolási lehetőségek. Ideális választás igényes otthoni és műhelymunkákhoz.
Jellemzők és előnyök
Dugalj be- és kikapcsoló automatikával elektromos szerszámokkal történő munkavégzéshez
Kiemelkedő szűrőteljesítmény
Szabadalmaztatott szűrőkivételi technika
Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
Leeresztő csavar
Fleece porzsák
Praktikus kábel- és tartozéktárolás
Praktikus parkolóállás
Levehető markolat
Praktikus fúvófunkció
Specifikációk
Műszaki adatok
|mért felvett teljesítményt (W)
|1300
|Névleges bemeneti teljesítmény Beépített csatlakozóaljzat (W)
|min. 100 - max. 2100
|Szívóteljesítmény (W)
|300
|Vákuum (mbar)
|max. 280
|Légáramlás (l / s)
|max. 75
|Tartály űrtartalma (l)
|30
|Tartály anyaga
|Rozsdamentes acél
|Színes összetevő
|Készülékfej sárga Tartály Rozsdamentes acél Készülék lökhárítója sárga
|Tápkábel (m)
|6
|Standard tartozék ID (mm)
|35
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Zajszint (dB (A))
|73
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|9,3
|Csomagolási súly (kg)
|13
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|418 x 382 x 693
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 2.2 m
- Szívótömlő típusa: ívelt markolattal
- Szívótömlő anyaga: Műanyag
- Levehető markolat antisztatikus védelemmel
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 0.5 m
- Szívócsövek névleges szélessége: 35 mm
- Szívócsövek anyaga: Rozsdamentes acél
- Nedves-száraz padlótisztító fej: Átkapcsolható
- Réstisztító fej
- Flexibilis gégecső: 1 m, 35 mm
- Adapter elektromos szerszámok csatlakoztatásához
- Harmonikaszűrő: 1 Darab(ok), Cellulóz
- Fleece porzsák: 1 Darab(ok), 3 rétegű
Felszereltség
- Tápkapcsoló automatikus be,- és kikapcsoló
- Szűrőtisztító funkció
- Forgó kapcsoló (be/ki)
- Állítható szívóteljesítmény
- Fújó funkció
- A fogantyú közbenső parkolási pozíciója a készülék tetején
- Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
- Tárolórekesz kis tartozékoknak
- Komfortos 3 az 1-ben markolat
- Kábelakasztó
- Parkolóállás
- Tartozéktárolás a készüléken
- Leeresztő csavar
- Stabil ütköző
- Fék nélküli görgők: 5 Darab(ok)
Alkalmazási területek
- Műhely
- Felújítás
- A jármű belseje
- Garázs
- Teraszok
- Folyadékok
- Pince
- Hobbihelyiség
- Bejárat
