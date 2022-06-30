A Kärcher WD 6 P S V-30/6/22/T nedves-száraz porszívó rendkívül erőteljes, mégis energiatakarékos, mindössze 1300 watt teljesítményfelvétellel. Rozsdamentes, 30 literes tartálya, automatikus be-/kikapcsolós gépcsatlakozója és szívóerő-szabályozása sokoldalú használatot tesz lehetővé. A leeresztőcsavarral könnyen eltávolíthatók a felszívott folyadékok, míg a szűrőtisztító gomb visszaállítja a teljes szívóerőt. Különösen praktikus a fúvófunkció, az antisztatikus fogantyú, valamint a helytakarékos tárolási lehetőségek. Ideális választás igényes otthoni és műhelymunkákhoz.