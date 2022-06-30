Nedves és száraz porszívó WD 6 P S V-30/6/22/T

A Kärcher WD 6 P S V-30/6/22/T természetes szívóerőt és energiahatékonyságot kínáló nedves-száraz porszívó, 30 l-es rozsdamentes acéltartállyal, könnyen tisztítható lapos redős szűrővel, fúvófunkcióval és beépített szerszámcsatlakozó aljzattal.

A Kärcher WD 6 P S V-30/6/22/T nedves-száraz porszívó rendkívül erőteljes, mégis energiatakarékos, mindössze 1300 watt teljesítményfelvétellel. Rozsdamentes, 30 literes tartálya, automatikus be-/kikapcsolós gépcsatlakozója és szívóerő-szabályozása sokoldalú használatot tesz lehetővé. A leeresztőcsavarral könnyen eltávolíthatók a felszívott folyadékok, míg a szűrőtisztító gomb visszaállítja a teljes szívóerőt. Különösen praktikus a fúvófunkció, az antisztatikus fogantyú, valamint a helytakarékos tárolási lehetőségek. Ideális választás igényes otthoni és műhelymunkákhoz.

Jellemzők és előnyök
Nedves és száraz porszívó WD 6 P S V-30/6/22/T: Dugalj be- és kikapcsoló automatikával elektromos szerszámokkal történő munkavégzéshez
Dugalj be- és kikapcsoló automatikával elektromos szerszámokkal történő munkavégzéshez
Nedves és száraz porszívó WD 6 P S V-30/6/22/T: Kiemelkedő szűrőteljesítmény
Kiemelkedő szűrőteljesítmény
Nedves és száraz porszívó WD 6 P S V-30/6/22/T: Szabadalmaztatott szűrőkivételi technika
Szabadalmaztatott szűrőkivételi technika
Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
Leeresztő csavar
Fleece porzsák
Praktikus kábel- és tartozéktárolás
Praktikus parkolóállás
Levehető markolat
Praktikus fúvófunkció
Specifikációk

Műszaki adatok

mért felvett teljesítményt (W) 1300
Névleges bemeneti teljesítmény Beépített csatlakozóaljzat (W) min. 100 - max. 2100
Szívóteljesítmény (W) 300
Vákuum (mbar) max. 280
Légáramlás (l / s) max. 75
Tartály űrtartalma (l) 30
Tartály anyaga Rozsdamentes acél
Színes összetevő Készülékfej sárga Tartály Rozsdamentes acél Készülék lökhárítója sárga
Tápkábel (m) 6
Standard tartozék ID (mm) 35
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Zajszint (dB (A)) 73
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 9,3
Csomagolási súly (kg) 13
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 418 x 382 x 693

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 2.2 m
  • Szívótömlő típusa: ívelt markolattal
  • Szívótömlő anyaga: Műanyag
  • Levehető markolat antisztatikus védelemmel
  • Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 0.5 m
  • Szívócsövek névleges szélessége: 35 mm
  • Szívócsövek anyaga: Rozsdamentes acél
  • Nedves-száraz padlótisztító fej: Átkapcsolható
  • Réstisztító fej
  • Flexibilis gégecső: 1 m, 35 mm
  • Adapter elektromos szerszámok csatlakoztatásához
  • Harmonikaszűrő: 1 Darab(ok), Cellulóz
  • Fleece porzsák: 1 Darab(ok), 3 rétegű

Felszereltség

  • Tápkapcsoló automatikus be,- és kikapcsoló
  • Szűrőtisztító funkció
  • Forgó kapcsoló (be/ki)
  • Állítható szívóteljesítmény
  • Fújó funkció
  • A fogantyú közbenső parkolási pozíciója a készülék tetején
  • Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
  • Tárolórekesz kis tartozékoknak
  • Komfortos 3 az 1-ben markolat
  • Kábelakasztó
  • Parkolóállás
  • Tartozéktárolás a készüléken
  • Leeresztő csavar
  • Stabil ütköző
  • Fék nélküli görgők: 5 Darab(ok)
Nedves és száraz porszívó WD 6 P S V-30/6/22/T

Videók

Alkalmazási területek
  • Műhely
  • Felújítás
  • A jármű belseje
  • Garázs
  • Teraszok
  • Folyadékok
  • Pince
  • Hobbihelyiség
  • Bejárat
Tartozékok
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.