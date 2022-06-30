A Kärcher WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet száraz-nedves porszívó rendkívül erős, mégis energiahatékony, mindössze 1300 wattos fogyasztással. A 30 literes rozsdamentes acél tartály a folyadékok egyszerű leeresztését is lehetővé teszi. A beépített, automatikus be- és kikapcsolással rendelkező csatlakozóaljzathoz elektromos kéziszerszámok is csatlakoztathatók, a szívóerő pedig fokozatmentesen állítható. A szabadalmaztatott szűrőkazetta révén a lapos redős szűrő kosszal való érintkezés nélkül eltávolítható, a szűrőtisztító gomb megnyomásával pedig pillanatok alatt helyreállítható a maximális szívóerő. Az elektrosztatikus védelemmel ellátott, levehető fogantyú lehetővé teszi a tartozékok közvetlen rögzítését a tömlőhöz. A csomag tartalmazza az autó belső terének tisztításához szükséges exkluzív kiegészítőket: autófejet, extra hosszú réstisztítót, puha és kemény sörtéjű szívóecseteket, valamint egy kárpittisztító fejet a kisállatszőr hatékony eltávolításához. A praktikus használatot továbbá a kétoldali tömlőtárolás és a kényelmes parkolóállás is segíti.