Nedves és száraz porszívó WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet

A Kärcher WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet száraz-nedves porszívó ultraerős szívóteljesítményt és 30 literes rozsdamentes acéltartályt kínál. Fő előnye a speciális autó- és kisállat-tartozékcsomag, amellyel a járművek belső tere és a makacs állatszőr is hatékonyan tisztítható.

A Kärcher WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet száraz-nedves porszívó rendkívül erős, mégis energiahatékony, mindössze 1300 wattos fogyasztással. A 30 literes rozsdamentes acél tartály a folyadékok egyszerű leeresztését is lehetővé teszi. A beépített, automatikus be- és kikapcsolással rendelkező csatlakozóaljzathoz elektromos kéziszerszámok is csatlakoztathatók, a szívóerő pedig fokozatmentesen állítható. A szabadalmaztatott szűrőkazetta révén a lapos redős szűrő kosszal való érintkezés nélkül eltávolítható, a szűrőtisztító gomb megnyomásával pedig pillanatok alatt helyreállítható a maximális szívóerő. Az elektrosztatikus védelemmel ellátott, levehető fogantyú lehetővé teszi a tartozékok közvetlen rögzítését a tömlőhöz. A csomag tartalmazza az autó belső terének tisztításához szükséges exkluzív kiegészítőket: autófejet, extra hosszú réstisztítót, puha és kemény sörtéjű szívóecseteket, valamint egy kárpittisztító fejet a kisállatszőr hatékony eltávolításához. A praktikus használatot továbbá a kétoldali tömlőtárolás és a kényelmes parkolóállás is segíti.

Jellemzők és előnyök
Speciális fúvókák az autó belső terének tisztításához és a kisállatszőr felszívásához.
A legjobb tisztítási eredmény érzékeny felületeken, nagy felületeken és keskeny résekben. A finom és makacs szennyeződések optimális eltávolításához.
Dugalj be- és kikapcsoló automatikával elektromos szerszámokkal történő munkavégzéshez
Forgács, fűrészelés vagy csiszolás során, a készülék azonnal felszívja A porszívó automatikusan - az elektromos kéziszerszámok által - be- illetve lekapcsol
Kiemelkedő szűrőteljesítmény
Az erőteljes impulzus-légáramlatok gombnyomásra a tartályba továbbítják a szennyeződést. A szívásteljesítmény gyorsan visszaáll
Szabadalmaztatott szűrőkivételi technika
  • A szűrő másodperceken belül kivehető - a szennyeződéssel való érintkezés nélkül.
  • A szűrőcsere nélküli nedves-száraz porszívózáshoz.
Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
  • A szívótömlő helytakarékosan tárolható a készülék fejére akasztva.
  • Intuitív rögzítő mechanizmusok bal- és jobbkezes felhasználók számára is.
Leeresztő csavar
  • Nagyobb vízmennyiségek idő-, és erőkímélő ürítése
Fleece porzsák
  • Háromrétegű, rendkívül szakadásálló flíz anyag.
  • A hosszabb ideig tartó szívóerő és a kiváló porvisszatartás érdekében.
Praktikus kábel- és tartozéktárolás
  • Helytakarékos, biztonságos és könnyedén hozzáférhető tartozéktárolás.
  • A tápkábel biztonságosan tárolható a beépített kábelhorgok segítségével.
Praktikus parkolóállás
  • A munka megszakításakor a szívócső és a padlófej gyors és könnyű ideiglenes tárolása.
Praktikus fúvófunkció
  • Mindenütt, ahol a porszívózás nem lehetséges, segít a praktikus fúvó funkció.
  • Szennyeződés gond nélküli eltávolítása, pl. kavicságyból.
  • Kíméletes tisztítás kényes felületeken vagy bonyolultul összerakott tárgyakon is.
Specifikációk

Műszaki adatok

mért felvett teljesítményt (W) 1300
Névleges bemeneti teljesítmény Beépített csatlakozóaljzat (W) min. 100 - max. 2100
Szívóteljesítmény (W) 300
Vákuum (mbar) max. 280
Légáramlás (l / s) max. 75
Tartály űrtartalma (l) 30
Tartály anyaga Rozsdamentes acél
Színes összetevő Készülékfej sárga Tartály Rozsdamentes acél Készülék lökhárítója sárga
Tápkábel (m) 6
Standard tartozék ID (mm) 35
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Zajszint (dB (A)) 73
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 9,3
Csomagolási súly (kg) 13,1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 418 x 382 x 693

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 2.2 m
  • Szívótömlő típusa: ívelt markolattal
  • Szívótömlő anyaga: Műanyag
  • Levehető markolat antisztatikus védelemmel
  • Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 0.5 m
  • Szívócsövek névleges szélessége: 35 mm
  • Szívócsövek anyaga: Rozsdamentes acél
  • Nedves-száraz padlótisztító fej: Átkapcsolható
  • Adapter elektromos szerszámok csatlakoztatásához
  • Extra hosszú réstisztító fej (350 mm)
  • Állatszőrkefe
  • Autós szívófej
  • Szívóecset puha sörtével
  • Szívóecset kemény sörtével
  • Harmonikaszűrő: 1 Darab(ok), Cellulóz
  • Fleece porzsák: 1 Darab(ok), 3 rétegű

Felszereltség

  • Tápkapcsoló automatikus be,- és kikapcsoló
  • Szűrőtisztító funkció
  • Forgó kapcsoló (be/ki)
  • Állítható szívóteljesítmény
  • Fújó funkció
  • A fogantyú közbenső parkolási pozíciója a készülék tetején
  • Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
  • Kiegészítő tartozékok tárolása a készülék tetején
  • Tárolórekesz kis tartozékoknak
  • Komfortos 3 az 1-ben markolat
  • Kábelakasztó
  • Parkolóállás
  • Leeresztő csavar
  • Stabil ütköző
  • Fék nélküli görgők: 5 Darab(ok)
Nedves és száraz porszívó WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet

Alkalmazási területek
  • Csomagtér
  • Autósülés
  • Hátsó ülés
  • Lábtér
  • Műhely
  • Teraszok
  • Pince
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.