Nedves és száraz porszívó WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
A Kärcher WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet száraz-nedves porszívó ultraerős szívóteljesítményt és 30 literes rozsdamentes acéltartályt kínál. Fő előnye a speciális autó- és kisállat-tartozékcsomag, amellyel a járművek belső tere és a makacs állatszőr is hatékonyan tisztítható.
A Kärcher WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet száraz-nedves porszívó rendkívül erős, mégis energiahatékony, mindössze 1300 wattos fogyasztással. A 30 literes rozsdamentes acél tartály a folyadékok egyszerű leeresztését is lehetővé teszi. A beépített, automatikus be- és kikapcsolással rendelkező csatlakozóaljzathoz elektromos kéziszerszámok is csatlakoztathatók, a szívóerő pedig fokozatmentesen állítható. A szabadalmaztatott szűrőkazetta révén a lapos redős szűrő kosszal való érintkezés nélkül eltávolítható, a szűrőtisztító gomb megnyomásával pedig pillanatok alatt helyreállítható a maximális szívóerő. Az elektrosztatikus védelemmel ellátott, levehető fogantyú lehetővé teszi a tartozékok közvetlen rögzítését a tömlőhöz. A csomag tartalmazza az autó belső terének tisztításához szükséges exkluzív kiegészítőket: autófejet, extra hosszú réstisztítót, puha és kemény sörtéjű szívóecseteket, valamint egy kárpittisztító fejet a kisállatszőr hatékony eltávolításához. A praktikus használatot továbbá a kétoldali tömlőtárolás és a kényelmes parkolóállás is segíti.
Jellemzők és előnyök
Speciális fúvókák az autó belső terének tisztításához és a kisállatszőr felszívásához.A legjobb tisztítási eredmény érzékeny felületeken, nagy felületeken és keskeny résekben. A finom és makacs szennyeződések optimális eltávolításához.
Dugalj be- és kikapcsoló automatikával elektromos szerszámokkal történő munkavégzéshezForgács, fűrészelés vagy csiszolás során, a készülék azonnal felszívja A porszívó automatikusan - az elektromos kéziszerszámok által - be- illetve lekapcsol
Kiemelkedő szűrőteljesítményAz erőteljes impulzus-légáramlatok gombnyomásra a tartályba továbbítják a szennyeződést. A szívásteljesítmény gyorsan visszaáll
Szabadalmaztatott szűrőkivételi technika
- A szűrő másodperceken belül kivehető - a szennyeződéssel való érintkezés nélkül.
- A szűrőcsere nélküli nedves-száraz porszívózáshoz.
Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
- A szívótömlő helytakarékosan tárolható a készülék fejére akasztva.
- Intuitív rögzítő mechanizmusok bal- és jobbkezes felhasználók számára is.
Leeresztő csavar
- Nagyobb vízmennyiségek idő-, és erőkímélő ürítése
Fleece porzsák
- Háromrétegű, rendkívül szakadásálló flíz anyag.
- A hosszabb ideig tartó szívóerő és a kiváló porvisszatartás érdekében.
Praktikus kábel- és tartozéktárolás
- Helytakarékos, biztonságos és könnyedén hozzáférhető tartozéktárolás.
- A tápkábel biztonságosan tárolható a beépített kábelhorgok segítségével.
Praktikus parkolóállás
- A munka megszakításakor a szívócső és a padlófej gyors és könnyű ideiglenes tárolása.
Praktikus fúvófunkció
- Mindenütt, ahol a porszívózás nem lehetséges, segít a praktikus fúvó funkció.
- Szennyeződés gond nélküli eltávolítása, pl. kavicságyból.
- Kíméletes tisztítás kényes felületeken vagy bonyolultul összerakott tárgyakon is.
Specifikációk
Műszaki adatok
|mért felvett teljesítményt (W)
|1300
|Névleges bemeneti teljesítmény Beépített csatlakozóaljzat (W)
|min. 100 - max. 2100
|Szívóteljesítmény (W)
|300
|Vákuum (mbar)
|max. 280
|Légáramlás (l / s)
|max. 75
|Tartály űrtartalma (l)
|30
|Tartály anyaga
|Rozsdamentes acél
|Színes összetevő
|Készülékfej sárga Tartály Rozsdamentes acél Készülék lökhárítója sárga
|Tápkábel (m)
|6
|Standard tartozék ID (mm)
|35
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Zajszint (dB (A))
|73
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|9,3
|Csomagolási súly (kg)
|13,1
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|418 x 382 x 693
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 2.2 m
- Szívótömlő típusa: ívelt markolattal
- Szívótömlő anyaga: Műanyag
- Levehető markolat antisztatikus védelemmel
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 0.5 m
- Szívócsövek névleges szélessége: 35 mm
- Szívócsövek anyaga: Rozsdamentes acél
- Nedves-száraz padlótisztító fej: Átkapcsolható
- Adapter elektromos szerszámok csatlakoztatásához
- Extra hosszú réstisztító fej (350 mm)
- Állatszőrkefe
- Autós szívófej
- Szívóecset puha sörtével
- Szívóecset kemény sörtével
- Harmonikaszűrő: 1 Darab(ok), Cellulóz
- Fleece porzsák: 1 Darab(ok), 3 rétegű
Felszereltség
- Tápkapcsoló automatikus be,- és kikapcsoló
- Szűrőtisztító funkció
- Forgó kapcsoló (be/ki)
- Állítható szívóteljesítmény
- Fújó funkció
- A fogantyú közbenső parkolási pozíciója a készülék tetején
- Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
- Kiegészítő tartozékok tárolása a készülék tetején
- Tárolórekesz kis tartozékoknak
- Komfortos 3 az 1-ben markolat
- Kábelakasztó
- Parkolóállás
- Leeresztő csavar
- Stabil ütköző
- Fék nélküli görgők: 5 Darab(ok)
Videók
Alkalmazási területek
- Csomagtér
- Autósülés
- Hátsó ülés
- Lábtér
- Műhely
- Teraszok
- Pince
Tartozékok
