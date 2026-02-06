A Kärcher WD 7 Control P S 30/6/35/T száraz-nedves porszívó a professzionális tisztítás és az intelligens technológia csúcsát képviseli. A 30 literes rozsdamentes acéltartállyal, 6 méteres kábellel és extra hosszú, 3,5 méteres gégecsővel felszerelt készülék kiemelkedő hatótávolságot és kapacitást nyújt. Fő előnye a kategória más gépeivel szemben a FILT!elligence™ szűrővezérlő rendszer és a rezgésérzékelős Bluetooth távirányító, amely nemcsak LED-fényekkel jelzi a szűrő és a porzsák állapotát, hanem lehetővé teszi az akkumulátoros szerszámgépekkel való automatikus, összehangolt munkavégzést is. A beépített hálózati aljzatnak köszönhetően a vezetékes szerszámok is közvetlenül csatlakoztathatók, a Power Control funkcióval pedig a szívóerő fokozatmentesen szabályozható. A szabadalmaztatott szűrőkivételi technológia garantálja a kosztól mentes, higiénikus szűrőcserét, így a gép fenntartása és használata is rendkívül kényelmes marad a legnehezebb feladatok során is.