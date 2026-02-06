►ÚJ TERMÉK BEVEZETŐ AJÁNLATTAL – 10% KEDVEZMÉNY A NEW10 KUPUNKÓDDAL
Nedves és száraz porszívó WD 7 Control P S 30/6/35/T
A Kärcher WD 7 Control P S 30/6/35/T száraz-nedves porszívó 2 az 1-ben távirányítójával ideális partner az elektromos kéziszerszámokkal végzett munkához. A beépített FILT!elligence™ intelligens szűrővezérlő rendszer pedig maximális hatékonyságot garantál.
A Kärcher WD 7 Control P S 30/6/35/T száraz-nedves porszívó a professzionális tisztítás és az intelligens technológia csúcsát képviseli. A 30 literes rozsdamentes acéltartállyal, 6 méteres kábellel és extra hosszú, 3,5 méteres gégecsővel felszerelt készülék kiemelkedő hatótávolságot és kapacitást nyújt. Fő előnye a kategória más gépeivel szemben a FILT!elligence™ szűrővezérlő rendszer és a rezgésérzékelős Bluetooth távirányító, amely nemcsak LED-fényekkel jelzi a szűrő és a porzsák állapotát, hanem lehetővé teszi az akkumulátoros szerszámgépekkel való automatikus, összehangolt munkavégzést is. A beépített hálózati aljzatnak köszönhetően a vezetékes szerszámok is közvetlenül csatlakoztathatók, a Power Control funkcióval pedig a szívóerő fokozatmentesen szabályozható. A szabadalmaztatott szűrőkivételi technológia garantálja a kosztól mentes, higiénikus szűrőcserét, így a gép fenntartása és használata is rendkívül kényelmes marad a legnehezebb feladatok során is.
Jellemzők és előnyök
FILT!elligence™ – az intelligens szűrővezérlő rendszer.LED-ek jelzik, ha a porzsák vagy a szűrő tisztítása, illetve cseréje szükségessé válik az optimális szívóerő és a készülék hosszabb élettartama érdekében.
2 az 1-ben távirányító1. funkció: lehetővé teszi a nedves-száraz porszívó indítását vagy leállítását Bluetooth-kapcsolaton keresztül, egyszerűen a szívótömlőn lévő távirányító megnyomásával.
2 az 1-ben távirányító: automatikus rezgésérzékelés.2. funkció: automata üzemmódban a rezgésérzékelő funkció automatikusan be- és kikapcsolja a nedves-száraz porszívót, amint az akkumulátoros elektromos kéziszerszámot be- vagy kikapcsolják. Automata üzemmódban a nedves-száraz porszívó az akkumulátoros kéziszerszám kikapcsolása után még néhány másodpercig tovább üzemel, hogy biztosítsa az összes maradék por és szennyeződés felszívását. A pormentes munkavégzésért!
Extra csatlakozóaljzat vezetékes elektromos kéziszerszámokkal való munkavégzéshez.
- Forgács, fűrészelés vagy csiszolás során, a készülék azonnal felszívja
- A porszívó automatikusan - az elektromos kéziszerszámok által - be- illetve lekapcsol
Teljesítményszabályozás.
- A készülék szívóereje a forgókapcsolóval tetszőleges fokozatban állítható (min. és max. között), így minden alkalmazáshoz alkalmazkodik.
Szűrőtisztítás és szabadalmaztatott szűrőkivételi technológia.
- Az erőteljes impulzus-légáramlatok gombnyomásra a tartályba továbbítják a szennyeződést.
- A szűrő másodperceken belül kivehető - a szennyeződéssel való érintkezés nélkül.
Leeresztő csavar
- Nagyobb vízmennyiségek idő-, és erőkímélő ürítése
Praktikus fúvófunkció
- Mindenütt, ahol a porszívózás nem lehetséges, segít a praktikus fúvó funkció.
- A szennyeződések könnyed eltávolítása, pl. kavicságyból is.
- Kíméletes tisztítás kényes felületeken vagy bonyolultul összerakott tárgyakon is.
Görgőfék.
- A nedves-száraz porszívó akár 10°-os lejtőn is stabil marad.
Fenntarthatósági jellemzők
- 30% újrahasznosított műanyag felhasználásával készült¹⁾
- Legalább 80% újrahasznosított papírból készült csomagolás
Specifikációk
Műszaki adatok
|mért felvett teljesítményt (W)
|1400
|Névleges bemeneti teljesítmény Beépített csatlakozóaljzat (W)
|min. 100 - max. 2100
|Szívóteljesítmény (W)
|315
|Vákuum (mbar)
|max. 290
|Légáramlás (l / s)
|max. 80
|Tartály űrtartalma (l)
|30
|Tartály anyaga
|Rozsdamentes acél
|Színes összetevő
|Készülékfej sárga Tartály Rozsdamentes acél Készülék lökhárítója fekete
|Tápkábel (m)
|6
|Standard tartozék ID (mm)
|35
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Zajszint (dB (A))
|73
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|8,7
|Csomagolási súly (kg)
|13,3
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|418 x 382 x 693
¹⁾ Csak a gép, minden műanyag alkatrész, a tartozékok kivételével.
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 3.5 m
- Szívótömlő típusa: ívelt markolattal
- Szívótömlő anyaga: Műanyag
- Levehető markolat antisztatikus védelemmel
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 0.5 m
- Szívócsövek névleges szélessége: 35 mm
- Szívócsövek anyaga: Rozsdamentes acél
- Nedves-száraz padlótisztító fej: Átkapcsolható
- Réstisztító fej
- Adapter elektromos szerszámok csatlakoztatásához
- Harmonikaszűrő: 1 Darab(ok), Cellulóz
- Fleece porzsák: 1 Darab(ok), 3 rétegű
Felszereltség
- Tápkapcsoló automatikus be,- és kikapcsoló
- 2 az 1-ben távirányító
- Kärcher FILT!elligence™
- Szűrőtisztító funkció
- Forgó kapcsoló (be/ki)
- Állítható szívóteljesítmény
- Fújó funkció
- A fogantyú közbenső parkolási pozíciója a készülék tetején
- Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
- Tárolórekesz kis tartozékoknak
- Komfortos 3 az 1-ben markolat
- Kábelakasztó
- Parkolóállás
- Tartozéktárolás a készüléken
- Leeresztő csavar
- Stabil ütköző
- Fék nélküli görgők: 4 Darab(ok)
- Forgó görgők fékkel: 1 Darab(ok)
Alkalmazási területek
- Műhely
- Felújítás
- A jármű belseje
- Garázs
- Teraszok
- Folyadékok
- Pince
- Hobbihelyiség
- Bejárat
