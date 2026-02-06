►ÚJ TERMÉK BEVEZETŐ AJÁNLATTAL – 10% KEDVEZMÉNY A NEW10 KUPUNKÓDDAL

Nedves és száraz porszívó WD 7 Control P S 30/6/35/T

A Kärcher WD 7 Control P S 30/6/35/T száraz-nedves porszívó 2 az 1-ben távirányítójával ideális partner az elektromos kéziszerszámokkal végzett munkához. A beépített FILT!elligence™ intelligens szűrővezérlő rendszer pedig maximális hatékonyságot garantál.

A Kärcher WD 7 Control P S 30/6/35/T száraz-nedves porszívó a professzionális tisztítás és az intelligens technológia csúcsát képviseli. A 30 literes rozsdamentes acéltartállyal, 6 méteres kábellel és extra hosszú, 3,5 méteres gégecsővel felszerelt készülék kiemelkedő hatótávolságot és kapacitást nyújt. Fő előnye a kategória más gépeivel szemben a FILT!elligence™ szűrővezérlő rendszer és a rezgésérzékelős Bluetooth távirányító, amely nemcsak LED-fényekkel jelzi a szűrő és a porzsák állapotát, hanem lehetővé teszi az akkumulátoros szerszámgépekkel való automatikus, összehangolt munkavégzést is. A beépített hálózati aljzatnak köszönhetően a vezetékes szerszámok is közvetlenül csatlakoztathatók, a Power Control funkcióval pedig a szívóerő fokozatmentesen szabályozható. A szabadalmaztatott szűrőkivételi technológia garantálja a kosztól mentes, higiénikus szűrőcserét, így a gép fenntartása és használata is rendkívül kényelmes marad a legnehezebb feladatok során is.

Jellemzők és előnyök
Nedves és száraz porszívó WD 7 Control P S 30/6/35/T: FILT!elligence™ – az intelligens szűrővezérlő rendszer.
FILT!elligence™ – az intelligens szűrővezérlő rendszer.
LED-ek jelzik, ha a porzsák vagy a szűrő tisztítása, illetve cseréje szükségessé válik az optimális szívóerő és a készülék hosszabb élettartama érdekében.
Nedves és száraz porszívó WD 7 Control P S 30/6/35/T: 2 az 1-ben távirányító
2 az 1-ben távirányító
1. funkció: lehetővé teszi a nedves-száraz porszívó indítását vagy leállítását Bluetooth-kapcsolaton keresztül, egyszerűen a szívótömlőn lévő távirányító megnyomásával.
Nedves és száraz porszívó WD 7 Control P S 30/6/35/T: 2 az 1-ben távirányító: automatikus rezgésérzékelés.
2 az 1-ben távirányító: automatikus rezgésérzékelés.
2. funkció: automata üzemmódban a rezgésérzékelő funkció automatikusan be- és kikapcsolja a nedves-száraz porszívót, amint az akkumulátoros elektromos kéziszerszámot be- vagy kikapcsolják. Automata üzemmódban a nedves-száraz porszívó az akkumulátoros kéziszerszám kikapcsolása után még néhány másodpercig tovább üzemel, hogy biztosítsa az összes maradék por és szennyeződés felszívását. A pormentes munkavégzésért!
Extra csatlakozóaljzat vezetékes elektromos kéziszerszámokkal való munkavégzéshez.
  • Forgács, fűrészelés vagy csiszolás során, a készülék azonnal felszívja
  • A porszívó automatikusan - az elektromos kéziszerszámok által - be- illetve lekapcsol
Teljesítményszabályozás.
  • A készülék szívóereje a forgókapcsolóval tetszőleges fokozatban állítható (min. és max. között), így minden alkalmazáshoz alkalmazkodik.
Szűrőtisztítás és szabadalmaztatott szűrőkivételi technológia.
  • Az erőteljes impulzus-légáramlatok gombnyomásra a tartályba továbbítják a szennyeződést.
  • A szűrő másodperceken belül kivehető - a szennyeződéssel való érintkezés nélkül.
Leeresztő csavar
  • Nagyobb vízmennyiségek idő-, és erőkímélő ürítése
Praktikus fúvófunkció
  • Mindenütt, ahol a porszívózás nem lehetséges, segít a praktikus fúvó funkció.
  • A szennyeződések könnyed eltávolítása, pl. kavicságyból is.
  • Kíméletes tisztítás kényes felületeken vagy bonyolultul összerakott tárgyakon is.
Görgőfék.
  • A nedves-száraz porszívó akár 10°-os lejtőn is stabil marad.
Fenntarthatósági jellemzők
  • 30% újrahasznosított műanyag felhasználásával készült¹⁾
  • Legalább 80% újrahasznosított papírból készült csomagolás
Specifikációk

Műszaki adatok

mért felvett teljesítményt (W) 1400
Névleges bemeneti teljesítmény Beépített csatlakozóaljzat (W) min. 100 - max. 2100
Szívóteljesítmény (W) 315
Vákuum (mbar) max. 290
Légáramlás (l / s) max. 80
Tartály űrtartalma (l) 30
Tartály anyaga Rozsdamentes acél
Színes összetevő Készülékfej sárga Tartály Rozsdamentes acél Készülék lökhárítója fekete
Tápkábel (m) 6
Standard tartozék ID (mm) 35
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Zajszint (dB (A)) 73
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 8,7
Csomagolási súly (kg) 13,3
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 418 x 382 x 693

¹⁾ Csak a gép, minden műanyag alkatrész, a tartozékok kivételével.

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 3.5 m
  • Szívótömlő típusa: ívelt markolattal
  • Szívótömlő anyaga: Műanyag
  • Levehető markolat antisztatikus védelemmel
  • Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 0.5 m
  • Szívócsövek névleges szélessége: 35 mm
  • Szívócsövek anyaga: Rozsdamentes acél
  • Nedves-száraz padlótisztító fej: Átkapcsolható
  • Réstisztító fej
  • Adapter elektromos szerszámok csatlakoztatásához
  • Harmonikaszűrő: 1 Darab(ok), Cellulóz
  • Fleece porzsák: 1 Darab(ok), 3 rétegű

Felszereltség

  • Tápkapcsoló automatikus be,- és kikapcsoló
  • 2 az 1-ben távirányító
  • Kärcher FILT!elligence™
  • Szűrőtisztító funkció
  • Forgó kapcsoló (be/ki)
  • Állítható szívóteljesítmény
  • Fújó funkció
  • A fogantyú közbenső parkolási pozíciója a készülék tetején
  • Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
  • Tárolórekesz kis tartozékoknak
  • Komfortos 3 az 1-ben markolat
  • Kábelakasztó
  • Parkolóállás
  • Tartozéktárolás a készüléken
  • Leeresztő csavar
  • Stabil ütköző
  • Fék nélküli görgők: 4 Darab(ok)
  • Forgó görgők fékkel: 1 Darab(ok)
Alkalmazási területek
  • Műhely
  • Felújítás
  • A jármű belseje
  • Garázs
  • Teraszok
  • Folyadékok
  • Pince
  • Hobbihelyiség
  • Bejárat
