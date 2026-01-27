RM 667 felnitisztító gél, 500 ml, 500ml

Maximális tisztítóerő a quick-action formulával. Segít eltávolítani mindenféle szennyeződést amit a felni útközben felszed. Az intelligens színváltozás jelzi mikor jár le a hatóidő, és mikor mosható le a tisztítószer.

A felnitisztító gélt SZÁRAZ felületre vigye fel, várjon amíg a szer elszíneződik, majd alaposan mossa le a tisztítószert.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (ml) 500
Csomagolási egység (Darab(ok)) 8
Csomagolási súly (kg) 0,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 70 x 100 x 245
Alkalmazási területek
  • Felnik