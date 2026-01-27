RM 667 felnitisztító gél, 500 ml, 500ml
Maximális tisztítóerő a quick-action formulával. Segít eltávolítani mindenféle szennyeződést amit a felni útközben felszed. Az intelligens színváltozás jelzi mikor jár le a hatóidő, és mikor mosható le a tisztítószer.
A felnitisztító gélt SZÁRAZ felületre vigye fel, várjon amíg a szer elszíneződik, majd alaposan mossa le a tisztítószert.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (ml)
|500
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|8
|Csomagolási súly (kg)
|0,6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|70 x 100 x 245
Alkalmazási területek
- Felnik