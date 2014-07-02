Padlóápoló, felületkezelt parketta/ laminált padló/ parafa RM 531, 1l

Optimális ápolás és védelem felületkezelt parkettához, laminált és parafa padlókhoz. A lábnyomokat eltávolítja, a védőréteget megújítja és a padló selyemfényt kap. Figyelem! A kezelt padlókat 24 órán át ki kell keményíteni, nem szabad vizet permetezni rá, nem szabad rajta bútort tologatni, nem szabad cipővel rálépni. Fagymentesen kell tárolni.