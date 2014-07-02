Padlóápoló, felületkezelt parketta/ laminált padló/ parafa RM 531, 1l

Optimális ápolás és védelem felületkezelt parkettához, laminált és parafa padlókhoz. A lábnyomokat eltávolítja, a védőréteget megújítja és a padló selyemfényt kap. Figyelem! A kezelt padlókat 24 órán át ki kell keményíteni, nem szabad vizet permetezni rá, nem szabad rajta bútort tologatni, nem szabad cipővel rálépni. Fagymentesen kell tárolni.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 1
Csomagolási egység (Darab(ok)) 6
Csomagolási súly (kg) 1,1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 100 x 100 x 215
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Viaszos padló
  • Lamináltpadló
  • Parafa