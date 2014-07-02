Padlóápoló viaszolt/ olaj-viasz-réteggel bevont parketta RM 530, 1l

Optimális ápolás és védelem viaszolt fapadlókhoz vagy olaj-viasz-szerrel kezelt fapadlókhoz. A lábnyomokat eltávolítja, a védőréteget megújítja és a padló selyemfényt kap. Figyelem! A kezelt padlókat 24 órán át ki kell keményíteni, nem szabad vizet permetezni rá, nem szabad rajta bútort tologatni, nem szabad cipővel rálépni. Fagymentesen kell tárolni.