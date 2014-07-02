Padlóápoló viaszolt/ olaj-viasz-réteggel bevont parketta RM 530, 1l
Optimális ápolás és védelem viaszolt fapadlókhoz vagy olaj-viasz-szerrel kezelt fapadlókhoz. A lábnyomokat eltávolítja, a védőréteget megújítja és a padló selyemfényt kap. Figyelem! A kezelt padlókat 24 órán át ki kell keményíteni, nem szabad vizet permetezni rá, nem szabad rajta bútort tologatni, nem szabad cipővel rálépni. Fagymentesen kell tárolni.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (l)
|1
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|6
|Súly (kg)
|1
|Csomagolási súly (kg)
|1,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|100 x 100 x 215
Tulajdonságok
- Optimális ápolás és szennyeződés
- Felfrissít.
- Selyemfényű ragyogást kölcsönöz.
- Jól polírozható.
- Kärcher készülékekre szabva, garantált anyagkompatibilitással
- A palack 100%-ban újrahasznosított műanyagból készült
- Németországban készült
Alkalmazási területek
- Viaszolt fapadlók
- Fapadlók olaj-viasz-finish