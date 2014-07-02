Padlóápoló viaszolt/ olaj-viasz-réteggel bevont parketta RM 530, 1l

Optimális ápolás és védelem viaszolt fapadlókhoz vagy olaj-viasz-szerrel kezelt fapadlókhoz. A lábnyomokat eltávolítja, a védőréteget megújítja és a padló selyemfényt kap. Figyelem! A kezelt padlókat 24 órán át ki kell keményíteni, nem szabad vizet permetezni rá, nem szabad rajta bútort tologatni, nem szabad cipővel rálépni. Fagymentesen kell tárolni.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 1
Csomagolási egység (Darab(ok)) 6
Súly (kg) 1
Csomagolási súly (kg) 1,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 100 x 100 x 215
Tulajdonságok
  • Optimális ápolás és szennyeződés
  • Felfrissít.
  • Selyemfényű ragyogást kölcsönöz.
  • Jól polírozható.
  • Kärcher készülékekre szabva, garantált anyagkompatibilitással
  • A palack 100%-ban újrahasznosított műanyagból készült
  • Németországban készült
Padlóápoló viaszolt/ olaj-viasz-réteggel bevont parketta RM 530, 1l
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Viaszolt fapadlók
  • Fapadlók olaj-viasz-finish