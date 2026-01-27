Természetes szőnyeg- és kárpittisztítószer RM 629N, 1L, 1l
Ez a szőnyeg- és kárpittisztító több mint 99%-ban természetes összetevőkkel hatékonyan tisztítja a textilfelületeket, ideális családok, allergiások és háziállattartók számára.
Ez a szőnyeg- és kárpittisztító több mint 99%-ban természetes eredetű összetevőivel nyújt mélyreható és kíméletes tisztítást. Hatékonyan eltávolítja a szennyeződéseket a textilfelületekről – legyen szó szőnyegekről, kárpitokról, autóülésekről, cipőkről, matracokról vagy függönyökről – egészen a szálak mélyéig. Nem tartalmaz mikroműanyagokat, szilikonokat, nanoanyagokat, színezékeket vagy foszfátokat, így ideális választás családok, allergiások és kisállattartók számára is. Innovatív, kétfázisú tisztítórendszere először fellazítja a szennyeződéseket, majd a porlasztásos extrakció során eltávolítja azokat. A visszamaradó szennyeződés apró kristályokba záródik, amelyeket a száradás után egyszerűen fel lehet porszívózni, ezáltal különösen alapos tisztaságot biztosít. Kompatibilis minden porlasztásos extrakciós géppel, és még a makacs foltokkal is könnyedén megbirkózik – például talaj, por, zsír, étel- és italfoltok, valamint bőrkrém, naptej vagy izzadságmaradványok esetén. Folteltávolítóként is alkalmazható: elegendő egy kendőre tenni, és a foltra tapogatni. Ráadásul kellemes, természetes frissességű illatot hagy maga után, semlegesítve a kellemetlen szagokat.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (l)
|1
|Súly (kg)
|1
|Csomagolási súly (kg)
|1,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|100 x 100 x 215
Videók
Alkalmazási területek
- Szőnyegpadlók
- Szőnyegek
- Kárpit
- Autósülés
- Matracok