A WPC 120 UF vízszűrő egységünk nagy teljesítményű, 4 fokozatú ultraszűrő rendszerének köszönhetően magas szintű biztonságot nyújt ismeretlen ivóvízminőség esetén, miközben rendkívül egyszerű az üzemeltetése, telepítése és karbantartása. Számos részecske, mikroműanyag, baktérium, vírus, klór, nehézfém és gyógyszermaradvány kerül megbízhatóan eltávolításra a vízből, amelynek az íze is jelentősen javul. A hosszú élettartamú szűrők nagy, mintegy 2500 literes kapacitással rendelkeznek – ez azt jelenti, hogy a szűrőt csak ritkán kell cserélni, ami a kényelmes bajonettzáraknak köszönhetően gyorsan és könnyedén elvégezhető. A WPC 120 UF működtetéséhez nincs szükség áramellátásra; a szűrt víz adagolására szolgáló csap a termék tartozéka.