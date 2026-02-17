Vízszűrő rendszer WPC 120 UF
WPC 120 UF vízszűrő egység 4 fokozatú ultraszűrő rendszerrel. Megbízhatóan eltávolítja a baktériumokat, vírusokat és egyéb szennyeződéseket. Ideális ismeretlen csapvízviszonyok esetén.
A WPC 120 UF vízszűrő egységünk nagy teljesítményű, 4 fokozatú ultraszűrő rendszerének köszönhetően magas szintű biztonságot nyújt ismeretlen ivóvízminőség esetén, miközben rendkívül egyszerű az üzemeltetése, telepítése és karbantartása. Számos részecske, mikroműanyag, baktérium, vírus, klór, nehézfém és gyógyszermaradvány kerül megbízhatóan eltávolításra a vízből, amelynek az íze is jelentősen javul. A hosszú élettartamú szűrők nagy, mintegy 2500 literes kapacitással rendelkeznek – ez azt jelenti, hogy a szűrőt csak ritkán kell cserélni, ami a kényelmes bajonettzáraknak köszönhetően gyorsan és könnyedén elvégezhető. A WPC 120 UF működtetéséhez nincs szükség áramellátásra; a szűrt víz adagolására szolgáló csap a termék tartozéka.
Jellemzők és előnyök
Magas szintű védelem a szennyezett ivóvízzel szemben3 nagy teljesítményű szűrő az extra védelemért ismeretlen vízviszonyok esetén. Eltávolítja a részecskéket, baktériumokat, vírusokat, klórt, nehézfémeket, gyógyszermaradványokat. Javítja az ivóvíz ízét.
Könnyű telepítés és karbantartásGyors szűrőcsere a bajonettzáraknak és a motorháztető mágneses rögzítésének köszönhetően. Egyszerűen csatlakoztatható a vízvezetékhez. Adapter és csap tartozék.
Nagy kapacitásAlacsony szervizköltségek a 2500 literes kapacitásnak köszönhető ritka szűrőcseréknek köszönhetően.
Elektromosság nélkül működik
- Nincs szükség külső tápcsatlakozásra.
- Rugalmasan használható bármilyen kiválasztott helyen.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Bemeneti víznyomás (bar)
|1 - 4
|Vízellátás
|3/8″
|Szűrőkapacitás (l)
|2500
|Max. bemeneti hőmérséklet (°C)
|5 - 38
|Átfolyás (l / h)
|120
|Szín
|Fehér
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|5,7
|Csomagolási súly (kg)
|8
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|377 x 168 x 421
A csomag tartalma
- Előtisztítás
- Hy-Protect ultraszűrő
- Post-protect szűrő
Videók
Alkalmazási területek
- Ivóvíz
- Konyhák