NAGYNYOMÁSÚ MOSÓK

Az ipari szabvány

A Kärcher maga a magasnyomású tisztítás. Különösen büszkék vagyunk Smart Control nagynyomású mosóinkra. Az okos applikációs csatlakozástól és irányítástól kezdve a ravaszpisztolyig és a 3 az 1-ben multifunkciós fúvókáig az eszközökben, sokévnyi tapasztalatunkat építettük be ezekbe a nyomómosókba.

A Smart Control sorozat tartalmazza a K 5 és K 7 osztályú eszközöket.