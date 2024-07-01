NAGYNYOMÁSÚ MOSÓK
Emlékszel arra az érzésre, amikor az autód teljesen új volt, és a felhajtó frissen volt burkolva? Amikor a kerti bútorod először látott napvilágot, és a kerti falak mohamentesek voltak? Ezek igazi WOW pillanatok voltak. A por, piszok és nem kívánt gyomnövekedés azonban nem jelent akadályt számodra és a Kärcher nagynyomású mosóid számára. Szóval: a WOW soha nem tűnik el... Csak vissza kell hoznod! Te és a Kärcher – egy szórakoztató és hatékony módja a piszok elleni harcnak! A koszos feladatokat igazi élvezetté változtathatod. Hozd vissza a WOW-t! Legyen szó kíméletes ápolásról vagy erőteljes tisztításról – a Kärcher nagynyomású mosók tökéletes megoldást kínálnak minden tisztítási feladatra.
NAGYNYOMÁSÚ MOSÓINK
MELYIK A MEGFELELŐ SZÁMODRA?
Öt erőteljes típus. Széles termékválaszték
Amikor a tisztításról és karbantartásról van szó, nagynyomású mosóink mindig megbízhatóak. De ez még nem minden, amire képesek. Kivételesen kompakt kialakítás? Vagy könnyű, kényelmes, hordozható és vezetéknélküli dizájn? Minden terméktípusnak megvannak a saját erősségei. Ráadásul az egyéni igényeknek is tökéletesen megfelelnek.
Smart Control
Ezek a nagynyomású mosók minden feladatra alkalmasak. Integrált Home & Garden applikáció, valamint olyan Bluetooth és okos felszerelési részletek, mint a Smart Control ravaszpisztoly és a 3 az 1-ben multifunkciós fúvóka.
Power Control
A kíméletes és hatékony tisztítás soha nem volt ennél könnyebb: erő, a Home & Garden applikáció támogatása és olyan erőteljes eszközök, mint a kijelzővel felszerelt Power Control ravaszpisztoly vagy a Vario Power fúvóka.
Standard
Minden, amire a hatékony tisztításhoz szükséged van: egyszerű működés, elegendő erő a különböző tisztítási feladatokhoz és okos tárolási lehetőségek a mellékelt tartozékok számára.
Classic
Azok a felhasználók, akik szeretik a kompakt és hordozható dolgokat, itt megtalálják a tökéletes segítőtársat. Minimális helyigény, könnyű tárolás és mindig gyorsan munkára fogható. Okos, integrált tömlőtárolással.
Akkumulátor
Áramforrás nélküli helyekhez. Vezeték nélküli, kényelmes, mobilis és rugalmas. És igen nagy teljesítményt nyújt, amikor szükséges.
SMART CONTROL
Az első applikáció-vezérelt nagynyomású mosók
Ez a prémium kategória! A Kärcher Smart Control eszközök az első applikáció-vezérelt nagynyomású mosók. Bármit kell is tisztítanod, az okos alkalmazási tanácsadó megmutatja a helyes beállítást, és közvetlenül a telefonodról juttatja el a Kärcher termékhez. Mindig a megfelelő nyomás, mindig a megfelelő tartozékok, az optimális tisztítási eredmények érdekében.
Alkalmazási tanácsadó
Az applikációban található alkalmazási tanácsadó gyakorlati tippeket és trükköket ad számos tisztítási szituációra és takarítási objektumra, például megmondja a tisztítandó tárgyhoz passzoló optimális nyomásszintet, és elküldi a helyes beállítást az eszköznek.
Boost mód
A Smart Control eszközök az extra erő érdekében Boost móddal rendelkeznek. Nagyobb nyomás alkalmazható 30 másodpercig, ami azt jelenti, hogy a makacsabb piszok sem jelent többé problémát. A Boost mód aktiválható a ravaszpisztollyal vagy az applikációval.
Minden, amire szükséged van
Okos felszerelési részletekkel (például a Smart Control ravaszpisztollyal, a 3 az 1-ben multifunkciós fúvókával és a Plug 'n' Clean tisztítószer-rendszerrel) minden új tisztítási kihívást szívesen fogadsz és nyugodtan nézel vele szembe.
Power Control
Ez a modern magasnyomású tisztítás!
Tisztítás közben a megfelelő technológiára van szükséged. És a Power Control sorozat eszközei ezt bőven kipipálják. Teljes erő, okos tippek és erős tartozékok. Itt van például a Power Control ravaszpisztoly, amely közvetlenül a kijelzőn mutatja a beállított nyomást, és a fúvóka elforgatásával könnyen vált a nyomás üzemmódról a tisztítószer üzemmódra. Vagy vegyük a Home & Garden applikációt, amely megmutatja, mely technológia teszi a nyomómosódat még kíméletesebbé és hatékonyabbá.
Standard
Az új szabvány
A Standard sorozat nagynyomású mosói olyannyira funkcionálisak és az alapokra koncentráltak, mint amilyennek a tiszta vonalaik sugallják. A sorozat olyan eszközöket tartalmaz, amelyek minden követelménynek megfelelnek, a könnyű és kompakt modellektől a nagy teljesítményű modellekig, vízhűtéses motorokkal az igényes tisztítási feladatokhoz. Ez azt jelenti, hogy mindenki átélheti a WOW élményt.
Classic
Egyszerűen erőteljes
A Classic nagynyomású mosónk a bizonyítéka annak, hogy nem kell nagynak lenni ahhoz, hogy nagy dolgokat érjünk el. Ezek a modellek egyszerűen csak azt teszik, amire készültek – kivételesen jól tisztítanak. Biztosak lehetünk benne, hogy pontosan ezt teszik, mivel olyan okosan és kompaktan lettek tervezve, hogy könnyen szállíthatók bárhová, ahol szükséged lehet rájuk, emellett nagyon helytakarékos módon tárolhatók – akár az autó csomagtartójában, akár munka után a pincepolcon. Ráadásul rendkívül könnyen használhatók. Röviden: ezek a tökéletes eszközök mindenki számára, aki egyszerűen csak magasnyomással szeretne tisztítani.
AKKUMULÁTOR
Távol az áramforrástól. Közel a koszhoz.
Tisztaság áram nélkül is: az akkumulátoros nagynyomású mosó sokféle felhasználási területre alkalmas (például kisautókhoz, motorkerékpárokhoz, kerékpárokhoz, csónakokhoz és más kisebb tisztítási feladatokhoz a ház körül). Az akkumulátor üzemideje akár 14 percig is kitart, így áramforrástól teljesen függetlenül tisztíthatsz. Tisztítás közben a magasnyomású pisztoly analóg kijelzője mindig mutatja a kiválasztott üzemmódot.
Mobil tisztítás: Bárhol. Bármikor.
Több mobilitásra van szükséged? A Kärcher praktikus alacsony- és közepes nyomású mosóival a helyszínen távolíthatod el a szennyeződést, nem kell hazahoznod. Az akkumulátor és víztartály vagy szívótömlő segítségével megoldásaink teljesen függetlenek a víz- és áramcsatlakozástól.
A HOME & GARDEN APPLIKÁCIÓ
Mire jó az erő, ha nem okos? Semmire! Ezért a Smart Control sorozat eszközei nem csak igazán erősek, hanem rengeteg Kärcher szakértelmet is tartalmaznak. Bluetooth-on keresztül egyszerűen csatlakoztathatod Smart Control nagynyomású mosódat az okostelefonodhoz a Home & Garden applikációval. Szakértőink tanácsaival pedig visszahozhatod a WOW érzést azokhoz a dolgokhoz, amiket ritkán vagy először tisztítasz – éppen úgy, mint egy szakértő.Tudj meg többet
Tartozékok és tisztítószerek
Minden a teljes csomagon múlik! A megfelelő eszköz, tartozékok és tisztítószerek kombinációjával még a makacs szennyeződés sem jelent problémát. A megfelelő rendszertartozékok jelentősen növelik a lehetséges felhasználási módok számát és még hatékonyabbá, időtakarékossá és kényelmessé teszik a tisztítást.
Nagynyomású mosó tartozékok
A Kärcher széles választékot kínál tartozékokból és tisztítószerekből. Ez azt jelenti, hogy minden tisztítási probléma megoldható, bármennyire is specifikus. Tartozékaink egyszerűen csatlakoztathatók bármely nagynyomású mosóhoz az egyszerű bajonett rendszernek köszönhetően.
Tisztítószerek nagynyomású mosókhoz
A Kärcher új generációs tisztítószerei lenyűgöző és egyedi 3 az 1-ben hatásmechanizmussal rendelkeznek. A tökéletes tisztítási teljesítmény mellett az új, mindenre kiterjedő tisztítószerek gyengéd ápolást és megbízható védelmet is nyújtanak – így időt és erőfeszítést takarítanak meg a felhasználóknak. Emellett a Kärcher még nagyobb hangsúlyt fektet a fenntarthatóságra, megújuló és természetes nyersanyagok használatával.
Az új tisztítószerek kompatibilisek minden Kärcher nagynomású mosóval.
AZ eco!Booster: NAGY TISZTÍTÁS, NAGY VÍZMEGTAKARÍTÁS
Ez lehet a legnagyobb WOW é: az ultra-hatékony Kärcher eco!Booster a maga 50%-kal nagyobb tisztítási teljesítményével még gyorsabban és könnyebben hozza vissza a WOW érzést a kényes felületekre, mint egy hagyományos lapos sugárfúvóka. Különösen lenyűgöző, hogy 50%-kal nagyobb víz- és energiahatékonyságot is kínál, ezzel értékes erőforrásokat megtakarítva. A mélyen megragadt szennyeződések és egyedi területek tisztításához eltávolíthatod a tartozékokat.
MINDEN CSEPP SZÁMÍT
Egyértelmű, hogy egy Kärcher nagynyomású mosóval kedvenc tárgyaid WOW faktorának visszaállítása sokkal kevesebb erőfeszítést igényel és gyorsabb, mint egy kerti tömlő használata. Amit sokan nem is tudnak, hogy akár 80%-kal* kevesebb értékes ivóvizet is megtakaríthatsz. A tisztítás még gazdaságosabb az opcionális szívótömlővel, amely segítségével vizet szívhatsz fel az esővizes tartályból vagy más alternatív vízforrásokból.
*A nagynyomású mosó 80%-kal kevesebb vizet fogyaszt a tisztítási feladathoz, feltéve, hogy a magasnyomású tisztító áramlási térfogata a kerti tömlő 40%-a és fele annyi időt igényel. Az értékek az alkalmazástól, a tartománytól és a tömlő vízfolyásától függően változhatnak.
A WOW OTTHONA
A Kärcher nyomómosók előnyei
A Kärcher több mint 70 éve tökéletesíti a magasnyomású tisztítás művészetét és kínál magasabb szintű tisztítási élményt ügyfeleinek folyamatos innovációinak köszönhetően. Számos oka van annak, hogy Kärcher nagynyomású mosót használjunk – csatlakozz a WOW otthonához!
Technológia, amely az élvonalba repít
Kiváló teljesítmény, amely akár 50%-os idő-, víz- és energiatakarékosságot ér el
Minőség, amit láthatsz és érezhetsz
Megbízható márkaminőség, teljesen tesztelve a megfelelő működés és teljesítmény érdekében
Tapasztalat, amely bizalmat teremt
Úttörő és piacvezető a tisztítóiparban
Fenntarthatóság, amely segíti az embereket és a környezetet
Támogatjuk a körforgásos gazdaságot és csökkentjük a szennyezőanyagokat az értéklánc egészében
Termékek, amelyek olyan sokrétűek, mint az élet különböző területei
A megfelelő eszköz minden igényre, a megfelelő tartozék minden alkalmazáshoz
TUDJ MEG TÖBBET
A NAGYNYOMÁSÚ MOSÓK ALKALMAZÁSI TERÜLETEI
A nagynyomású mosók rendkívül sokoldalú segítők a ház körül, és nagyon könnyen használhatók. Egyszerűen csatlakoztasd az eszközt a vízvezetékhez és az aljzathoz, nyisd meg a csapot és a nyomómosót, és kezdődhet a tisztítás! A megfelelő speciális tartozékok hozzáadásával eszközeink valódi mindenesekké válhatnak, akár nedvessugaras takarításra vagy cső-, terasz- és ereszcsatorna-tisztításra – a lehetőségek szinte végtelenek. Tipikus alkalmazások a ház és a kert körül:
- Kerékpárok
- Kerti felszerelések és szerszámok
- Kerti, terasz- vagy balkoni bútorok
- Kerítések és kis kerti utak vagy burkolókövek
- Motorkerékpárok és robogók
- Kisautók
- Külső lépcsők és nagy kerti utak
- Közepes méretű és nagyméretű autók
- Kerti és kőfalak
- Lakóautók és sportterepjárók
- Úszómedencék és nagy teraszok
- A ház körül és homlokzatok
TUDÁSTÁR: TIPPEK A KÜLTÉRI TERÜLETEK TISZTÍTÁSÁHOZ
Választottunk néhány gyakorlati példát, hogy megmutassuk, hogyan érheted el legjobb eredményeket egy nagynyomású mosóval. Tudástárunk részletezett tippeket és információkat tartalmaz a kültéri területek tisztításához és karbantartásához.Kärcher tudástár
Mohás járólapok és térkövek
Mivel a moha nemcsak vastag rétegekben ül a lapok felületén, hanem a kőtáblák és térkövek pórusaiban is, a szennyeződés-eltávolító ideális ennek eltávolítására. Forgó sugárnyalábot hoz létre, amelyben a koncentrált pontsugár tisztítási ereje és a lapos sugár terület teljesítménye kombinálódik.
Járművek
Szélvédő, fényezés, keréktárcsák... A járműveknek több olyan felülete van, amelyekhez ideális lehet egy nagynyomású mosó. A rendszeres tisztítás nemcsak az autó tisztaságát segíti fenntartani, hanem értékét is megőrzi.
Fa teraszok
A fa teraszok meleg és barátságos kültéri teret biztosítanak otthonodnak. Az organikus növekedés és az időjárás azonban tönkreteheti ezt a hatást. Felülettisztítók és megfelelő tisztítószerek használatával a magasnyomású mosók hosszú távon tiszták és tartósak maradnak a fa felületeken.
Teraszcsempék
Mondj búcsút a súrolásnak! A piszok és az időjárás hatásai rendkívül gyorsan és hatékonyan eltávolíthatók a kő terasz-csempékről egy Kärcher nagynyomású mosóval. T-Racer és erőtisztító felülettisztítóink ideálisak ehhez a felhasználási módhoz.
Kerti bútorok
Harcolj a megfelelő nagynyomású mosó tartozékokkal az olyan szennyeződések ellen, amelyeket az elmúlt tél okozott a kerti bútorokon! A nehéz szennyeződésekhez javasoljuk a Kärcher mosókefe és Kärcher tisztítószer használatát.
Üvegfelületek és télikertek
Az üvegfelületek tisztítása sosem volt még ilyen könnyű - már ha a megfelelő tisztítószereket és tartozékokat (például a teleszkópos fúvókákat) használod. Távolíts el mindent a pollentől az időjárási szennyeződésekig, és legyen pillanatok alatt tiszta a kilátásod!