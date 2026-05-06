Ipari porszívó IVM 40/12-1 H Z22
Mobil, egymotoros, középkategóriás ipari porszívó finom és durva szilárd anyagok biztonságos porszívózásához H porosztályban. 22-es ATEX zónában is használható.
IVM 40/12-1 H Z22 egymotoros, robbanásbiztos, középkategóriás ipari porszívó kis és közepes mennyiségű finom és durva szilárd anyagok univerzális felszívásához ipari környezetben – ATEX 22-es zónában. A nagy teljesítményű és megbízható gép egyfázisú üzemben dolgozik, különösen kompakt, masszív és tartós kialakítású, nagyon jól mozgatható és manőverezhető, és ideális olyan feladatokhoz, ahol bizonyos biztonsági intézkedéseket be kell tartani. Az innovatív Pull and Clean szűrőtisztító rendszernek köszönhetően a nagyméretű, M porosztályú csillagszűrő könnyen, egyszerűen és kényelmesen tisztítható működés közben. A porszívó emellett egy szűrőfelismerővel ellátott, utólagosan tanúsított H szűrővel van felszerelve, ennél fogva H porosztályra is tanúsított. A gyűjtő- és szűrőtartályok kiváló minőségű, saválló rozsdamentes acélból, az alváz pedig tartós acélból készült.
Jellemzők és előnyök
Tanúsított ATEX 22-es zónáraRobbanásbiztos ipari porszívó a biztonságos porszívózáshoz az ATEX 22-es zónában.
H porosztályA DIN EN 60335-2-69 szabvány szerint a H porosztályra tanúsított teljes készülék. Szilárd anyagok és porok biztonságos felszedéséhez H porosztályig.
Alacsony kopású EC-turbinaKefementes kivitel az alacsony kopású működés érdekében. Alkalmas három műszakos üzemre a minimum 5000 órás élettartamnak köszönhetően.
Kézi húzós-tisztítós szűrőtisztítás
- A szűrő egy lépésben tisztítható működés közben.
- Alacsony kopásigényű portalanítás levegővisszaforgatással.
Extra nagy csillagszűrővel és kiegészítő patronszűrővel rendelkezik
- Szilárd anyagok és porok biztonságos felszedéséhez H porosztályig.
- Maximális biztonság a 2 fokozatú szűrőrendszernek köszönhetően, optimális leválasztási fokozattal.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápfeszültség (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|43,8 / 158
|Vákuum (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Tartálytérfogat (l)
|40
|Tartály anyaga
|Rozsdamentes acél
|mért felvett teljesítményt (kW)
|1 x 1,2
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 70
|Tartozék névleges átmérője
|ID 40
|Zajszint (dB (A))
|73
|Fő szűrő porosztálya
|M
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|1,6
|Másodlagos szűrő porosztály
|H
|Szűrőfelület a másodlagos szűrő esetében (m²)
|1,6
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|51
|Csomagolási súly (kg)
|51,8
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|645 x 655 x 1140
Felszereltség
- Főszűrő: Csillagszűrő
- Másodlagos szűrő: Patronszűrő
- Szállított tartozékok: nem
Alkalmazási területek
- Alkalmas ATEX 22-es zónában történő használatra
- Kis és közepes mennyiségű szilárd anyagokhoz és M osztályú porokhoz.
- A legkeményebb feladatokhoz készült, ragasztóanyagok porszívózására is alkalmas