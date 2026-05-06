IVM 40/12-1 H Z22 egymotoros, robbanásbiztos, középkategóriás ipari porszívó kis és közepes mennyiségű finom és durva szilárd anyagok univerzális felszívásához ipari környezetben – ATEX 22-es zónában. A nagy teljesítményű és megbízható gép egyfázisú üzemben dolgozik, különösen kompakt, masszív és tartós kialakítású, nagyon jól mozgatható és manőverezhető, és ideális olyan feladatokhoz, ahol bizonyos biztonsági intézkedéseket be kell tartani. Az innovatív Pull and Clean szűrőtisztító rendszernek köszönhetően a nagyméretű, M porosztályú csillagszűrő könnyen, egyszerűen és kényelmesen tisztítható működés közben. A porszívó emellett egy szűrőfelismerővel ellátott, utólagosan tanúsított H szűrővel van felszerelve, ennél fogva H porosztályra is tanúsított. A gyűjtő- és szűrőtartályok kiváló minőségű, saválló rozsdamentes acélból, az alváz pedig tartós acélból készült.