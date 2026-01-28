Tökéletes légtisztítás közepes méretű beltéri helyiségek, szobák és munkahelyek számára: Az AF 30 légtisztító többrétegű szűrőrendszere révén megtisztítja a beltéri levegőt az allergénektől, a szennyező anyagoktól és a kórokozóktól. A további funkciói közé tartozik: Az aktív szénréteg, valamint egy kijelző, amely alfanumerikusan mutatja a levegő minőségét µg/m³-enként PM2,5 részecskékben, illetve színkóddal is jelzi levegő minőségét, továbbá a hőmérsékletet és a relatív páratartalmat is. A légtisztító több dolog miatt is kiváló választás, ilyenek például: az időzítő funkció, a gyermekbiztonsági zár, az éjszakai üzemmód és az ultracsendes működés, valamint a 0,3 µm-es részecskék esetében a 99,95%-os szűrőhatékonyság, továbbá az automatikus üzemmód kiváló minőségű lézeres érzékelője is. Ez azt jelenti, hogy az automatikus üzemmód és a teljesítményszint is automatikusan a légszennyezettség mértékéhez igazodik. A szűrő élettartama a légszennyezettség mértékétől és a használat intenzitásától függően körülbelül egy év.