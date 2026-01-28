Nedves és száraz porszívó NT 22/1 Ap
Kompakt, mégis hihetetlenül nagy teljesítményű, belépő szintű nedves és száraz porszívó. Alacsony súlyának köszönhetően az NT 22/1 Ap ideális mobil használatra.
Kicsi, nagy teljesítményű, megbízható, rendkívül sokoldalú és pillekönnyű is: az NT 22/1 Ap nedves-száraz porszívónk lenyűgöző teljesítményt nyújt könnyű és mérsékelt tisztítási feladatok ellátása során számos kereskedelmi alkalmazáskor. A félautomata szűrőtisztító rendszernek és a nedvességálló PES patronszűrőnek köszönhetően könnyedén képes kezelni a port, a durva szennyeződéseket és a folyadékot is. A közvetlenül a készülék fejéhez rögzített szívótömlő-csatlakozás lehetővé teszi a tartály kapacitásának maximális kihasználását. Nagyon kompakt méretei, továbbá a kis súlya lehetővé teszi a könnyedén kezelhető készülék kényelmes és könnyű szállítását is.
Jellemzők és előnyök
Kis súlyú, kompakt méretekkelA gép könnyen szállítható és tárolható.
Félautomata szűrőtisztítás ApA félautomata szűrőtisztítás hatékonyan és hosszú távon fenntartja a szívóteljesítményt.
Nedvességálló PES patronszűrőA nedves porszívózásról a szárazra váltani egyszerű, nem kell először szárítani a PES patronszűrőt. Mosható PES szűrő.
Szívótömlő csatlakozó a készülékfejen
- Lehetővé teszi a teljes garattérfogat felhasználását.
- Időt takaríthat meg azzal, hogy a tartályt nem kell olyan gyakran kiürítenie.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Légáramlás (l / s)
|72
|Vákuum (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Tartálytérfogat (l)
|22
|Tartály anyaga
|Műanyag
|Felvételi teljesítmény (W)
|max. 1300
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 35
|Kábelhossz (m)
|6
|Zajszint (dB (A))
|71
|Szín
|antracit
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|5,7
|Csomagolási súly (kg)
|8,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|380 x 370 x 480
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 1.9 m
- Könyök: Műanyag
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 505 mm
- Szívócsövek anyaga: Műanyag
- Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
- Porzsák anyaga: Flíz
- Nedves/száraz padlófej szélessége: 300 mm
- Réstisztító fej
- Patronszűrő: PES
Felszereltség
- Szűrőtisztítás: Félautomata szűrőtisztítás Ap
- Védelmi osztály: II
- Fékezhető kerekek
Alkalmazási területek
- Ideális gép könnyű és közepes tisztítási munkákhoz számos kereskedelmi alkalmazásban
