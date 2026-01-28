Kicsi, nagy teljesítményű, megbízható, rendkívül sokoldalú és pillekönnyű is: az NT 22/1 Ap nedves-száraz porszívónk lenyűgöző teljesítményt nyújt könnyű és mérsékelt tisztítási feladatok ellátása során számos kereskedelmi alkalmazáskor. A félautomata szűrőtisztító rendszernek és a nedvességálló PES patronszűrőnek köszönhetően könnyedén képes kezelni a port, a durva szennyeződéseket és a folyadékot is. A közvetlenül a készülék fejéhez rögzített szívótömlő-csatlakozás lehetővé teszi a tartály kapacitásának maximális kihasználását. Nagyon kompakt méretei, továbbá a kis súlya lehetővé teszi a könnyedén kezelhető készülék kényelmes és könnyű szállítását is.