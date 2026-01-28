Nedves és száraz porszívó NT 22/1 Ap

Kompakt, mégis hihetetlenül nagy teljesítményű, belépő szintű nedves és száraz porszívó. Alacsony súlyának köszönhetően az NT 22/1 Ap ideális mobil használatra.

Kicsi, nagy teljesítményű, megbízható, rendkívül sokoldalú és pillekönnyű is: az NT 22/1 Ap nedves-száraz porszívónk lenyűgöző teljesítményt nyújt könnyű és mérsékelt tisztítási feladatok ellátása során számos kereskedelmi alkalmazáskor. A félautomata szűrőtisztító rendszernek és a nedvességálló PES patronszűrőnek köszönhetően könnyedén képes kezelni a port, a durva szennyeződéseket és a folyadékot is. A közvetlenül a készülék fejéhez rögzített szívótömlő-csatlakozás lehetővé teszi a tartály kapacitásának maximális kihasználását. Nagyon kompakt méretei, továbbá a kis súlya lehetővé teszi a könnyedén kezelhető készülék kényelmes és könnyű szállítását is.

Jellemzők és előnyök
Nedves és száraz porszívó NT 22/1 Ap: Kis súlyú, kompakt méretekkel
Kis súlyú, kompakt méretekkel
A gép könnyen szállítható és tárolható.
Nedves és száraz porszívó NT 22/1 Ap: Félautomata szűrőtisztítás Ap
Félautomata szűrőtisztítás Ap
A félautomata szűrőtisztítás hatékonyan és hosszú távon fenntartja a szívóteljesítményt.
Nedves és száraz porszívó NT 22/1 Ap: Nedvességálló PES patronszűrő
Nedvességálló PES patronszűrő
A nedves porszívózásról a szárazra váltani egyszerű, nem kell először szárítani a PES patronszűrőt. Mosható PES szűrő.
Szívótömlő csatlakozó a készülékfejen
  • Lehetővé teszi a teljes garattérfogat felhasználását.
  • Időt takaríthat meg azzal, hogy a tartályt nem kell olyan gyakran kiürítenie.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Légáramlás (l / s) 72
Vákuum (mbar/kPa) 249 / 24,9
Tartálytérfogat (l) 22
Tartály anyaga Műanyag
Felvételi teljesítmény (W) max. 1300
Standard névleges átmérő ( ) ID 35
Kábelhossz (m) 6
Zajszint (dB (A)) 71
Szín antracit
Súly kiegészítők nélkül (kg) 5,7
Csomagolási súly (kg) 8,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 380 x 370 x 480

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 1.9 m
  • Könyök: Műanyag
  • Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 505 mm
  • Szívócsövek anyaga: Műanyag
  • Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
  • Porzsák anyaga: Flíz
  • Nedves/száraz padlófej szélessége: 300 mm
  • Réstisztító fej
  • Patronszűrő: PES

Felszereltség

  • Szűrőtisztítás: Félautomata szűrőtisztítás Ap
  • Védelmi osztály: II
  • Fékezhető kerekek
Nedves és száraz porszívó NT 22/1 Ap
Nedves és száraz porszívó NT 22/1 Ap

Videók

Alkalmazási területek
  • Ideális gép könnyű és közepes tisztítási munkákhoz számos kereskedelmi alkalmazásban
Tartozékok
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.