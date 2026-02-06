Akkumulátoros nedves és száraz porszívó NT 22/1 Ap Bp L
A folyadékok, a durva szennyeződések és a finom por felszívására kifejlesztett, akkumulátorral működő nedves-száraz porszívónk, az NT 22/1 Ap Bp lenyűgöző szívóteljesítményt nyújt még olyan helyeken is, ahol nem áll rendelkezésre hálózati csatlakozás.
A folyadékok, a durva szennyeződések és a finom por felszívására kifejlesztett, akkumulátorral működő nedves-száraz porszívónk, az NT 22/1 Ap Bp lenyűgöző szívóteljesítményt nyújt még olyan helyeken is, ahol nem áll rendelkezésre hálózati csatlakozás. A gépet a nagy teljesítményű Kärcher Battery Power + akkumulátorral való működésre tervezték, amely - épp úgy mint a kompatibilis akkumulátortöltő - nem tartozik az alapfelszereltségbe, hanem külön megvásárolható. Az akkumulátor lehetővé teszi a porszívó nagyon hosszú időn át tartó folyamatos működését, ráadásul az akkumulátort hatékonyan védi a külső behatásoktól a készülék fedele. Az NT 22/1 Ap Bp kompakt méretei és kis tömege megkönnyítik a szállítást és a tárolást, valamint mindez lehetővé teszi a készülék szűk helyeken és zsúfolt területeken történő használatát is. Mindezt elősegítendő, ez a sokoldalú gép helytakarékos harmónikaszűrővel és elektronikus vízelzáróval van felszerelve. A gépfej speciális lapos kialakítása révén elhelyezhető szerszámokon és dobozokon is.
Jellemzők és előnyök
Erőteljes Battery Power+ 36 V akkumulátor 7.5 Ah kapacitással
Hatékony védelem gondoskodik az akkumulátorrekeszről.
Kis súlyú, kompakt méretekkel
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátorplatform
|36 V-os akkumulátor-platform
|Tartálytérfogat (l)
|22
|Tartály anyaga
|Műanyag
|Zajszint (dB (A))
|70
|Légáramlás (l / s)
|57
|Vákuum (mbar/kPa)
|152 / 15,2
|Felvételi teljesítmény (W)
|max. 575
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 35
|Szükséges akkumulátorok száma (Darab(ok))
|1
|Teljesítmény akkumulátortöltésenként (m²)
|kb. 150 (7,5 Ah)
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (min)
|max. 31 (7,5 Ah) / max. 24 (6,0 Ah)
|Akkumulátor töltési ideje gyorstöltővel 80% / 100% (min)
|58 / 81
|Töltőáram (A)
|6
|Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Szín
|antracit
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|8,8
|Csomagolási súly (kg)
|11,1
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|401 x 372 x 499
A csomag tartalma
- Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
- Szívótömlő hossza: 1.9 m
- Szívótömlő típusa: Hajlított csővel
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 505 mm
- Szívócsövek anyaga: Műanyag
- Nedves/száraz padlófej szélessége: 300 mm
- Réstisztító fej
- Harmonikaszűrő: Cellulóz
Felszereltség
- Átkapcsoló automatika max. telítettségnél
- Szűrőtisztítás: Ap Félautomata szűrőtisztítás
- Védelmi osztály: III
Videók
Alkalmazási területek
- Áramellátás nélküli helyek tisztításához.
- Nagyon látogatott helyek tisztításához.
Tartozékok
