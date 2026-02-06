A folyadékok, a durva szennyeződések és a finom por felszívására kifejlesztett, akkumulátorral működő nedves-száraz porszívónk, az NT 22/1 Ap Bp lenyűgöző szívóteljesítményt nyújt még olyan helyeken is, ahol nem áll rendelkezésre hálózati csatlakozás. A gépet a nagy teljesítményű Kärcher Battery Power + akkumulátorral való működésre tervezték, amely - épp úgy mint a kompatibilis akkumulátortöltő - nem tartozik az alapfelszereltségbe, hanem külön megvásárolható. Az akkumulátor lehetővé teszi a porszívó nagyon hosszú időn át tartó folyamatos működését, ráadásul az akkumulátort hatékonyan védi a külső behatásoktól a készülék fedele. Az NT 22/1 Ap Bp kompakt méretei és kis tömege megkönnyítik a szállítást és a tárolást, valamint mindez lehetővé teszi a készülék szűk helyeken és zsúfolt területeken történő használatát is. Mindezt elősegítendő, ez a sokoldalú gép helytakarékos harmónikaszűrővel és elektronikus vízelzáróval van felszerelve. A gépfej speciális lapos kialakítása révén elhelyezhető szerszámokon és dobozokon is.