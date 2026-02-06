Akkumulátoros nedves és száraz porszívó NT 22/1 Ap Bp L

A folyadékok, a durva szennyeződések és a finom por felszívására kifejlesztett, akkumulátorral működő nedves-száraz porszívónk, az NT 22/1 Ap Bp lenyűgöző szívóteljesítményt nyújt még olyan helyeken is, ahol nem áll rendelkezésre hálózati csatlakozás.

A folyadékok, a durva szennyeződések és a finom por felszívására kifejlesztett, akkumulátorral működő nedves-száraz porszívónk, az NT 22/1 Ap Bp lenyűgöző szívóteljesítményt nyújt még olyan helyeken is, ahol nem áll rendelkezésre hálózati csatlakozás. A gépet a nagy teljesítményű Kärcher Battery Power + akkumulátorral való működésre tervezték, amely - épp úgy mint a kompatibilis akkumulátortöltő - nem tartozik az alapfelszereltségbe, hanem külön megvásárolható. Az akkumulátor lehetővé teszi a porszívó nagyon hosszú időn át tartó folyamatos működését, ráadásul az akkumulátort hatékonyan védi a külső behatásoktól a készülék fedele. Az NT 22/1 Ap Bp kompakt méretei és kis tömege megkönnyítik a szállítást és a tárolást, valamint mindez lehetővé teszi a készülék szűk helyeken és zsúfolt területeken történő használatát is. Mindezt elősegítendő, ez a sokoldalú gép helytakarékos harmónikaszűrővel és elektronikus vízelzáróval van felszerelve. A gépfej speciális lapos kialakítása révén elhelyezhető szerszámokon és dobozokon is.

Jellemzők és előnyök
Erőteljes Battery Power+ 36 V akkumulátor 7.5 Ah kapacitással
Hatékony védelem gondoskodik az akkumulátorrekeszről.
Kis súlyú, kompakt méretekkel
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátorplatform 36 V-os akkumulátor-platform
Tartálytérfogat (l) 22
Tartály anyaga Műanyag
Zajszint (dB (A)) 70
Légáramlás (l / s) 57
Vákuum (mbar/kPa) 152 / 15,2
Felvételi teljesítmény (W) max. 575
Standard névleges átmérő ( ) ID 35
Szükséges akkumulátorok száma (Darab(ok)) 1
Teljesítmény akkumulátortöltésenként (m²) kb. 150 (7,5 Ah)
Üzemidő akkumulátortöltésenként (min) max. 31 (7,5 Ah) / max. 24 (6,0 Ah)
Akkumulátor töltési ideje gyorstöltővel 80% / 100% (min) 58 / 81
Töltőáram (A) 6
Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Szín antracit
Súly kiegészítők nélkül (kg) 8,8
Csomagolási súly (kg) 11,1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 401 x 372 x 499

A csomag tartalma

  • Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
  • Szívótömlő hossza: 1.9 m
  • Szívótömlő típusa: Hajlított csővel
  • Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 505 mm
  • Szívócsövek anyaga: Műanyag
  • Nedves/száraz padlófej szélessége: 300 mm
  • Réstisztító fej
  • Harmonikaszűrő: Cellulóz

Felszereltség

  • Átkapcsoló automatika max. telítettségnél
  • Szűrőtisztítás: Ap Félautomata szűrőtisztítás
  • Védelmi osztály: III
Akkumulátoros nedves és száraz porszívó NT 22/1 Ap Bp L
Akkumulátoros nedves és száraz porszívó NT 22/1 Ap Bp L
Akkumulátoros nedves és száraz porszívó NT 22/1 Ap Bp L

Videók

Alkalmazási területek
  • Áramellátás nélküli helyek tisztításához.
  • Nagyon látogatott helyek tisztításához.
Tartozékok
Az akkuval kompatibilis összes termék
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.