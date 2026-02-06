Nedves és száraz porszívó NT 22/1 Ap Te

Tökéletes szakembereknek: NT 22/1 Ap nedves és száraz porszívó hálózati csatlakozóval (automatikus indítási funkcióval), nagy szívóerővel és félautomata tisztítórendszerrel. Kompakt, könnyű belépő szintű készülék.

A szakik értékelni fogják ezt a kis erőművészt. Az NT 22/1 Ap Te nedves-száraz porszívónk elektromos aljzattal van felszerelve, amely automatikus indítással is rendelkezik az elektromos kéziszerszámok számára, nagyon könnyű, ezért mindig kényelmes a szállítása, illetve a könnyű vagy mérsékelten nehéz tisztítási munkák során nagy szívóerejével lenyűgöző teljesítményt is nyújt. Legyen szó porról, durva szennyeződésről vagy folyadékokról: A félautomata szűrőtisztító-rendszernek és a nedvességálló PES patronszűrőnek köszönhetően a készülék megbízhatóan és alaposan végzi a munkáját. Ennél a porszívónál a közvetlenül a készülékfejbe integrált szívótömlő-csatlakozás teszi lehetővé a tartály kapacitásának maximális kihasználását. Ez azt jelenti, hogy a könnyen használható és sokoldalú NT 22/1 Ap Te az ideális társ a szerelési és felújítási munkáknál, az épületek tisztításánál és sok más mindennapi kereskedelmi használat során is.

Jellemzők és előnyök
Nedves és száraz porszívó NT 22/1 Ap Te: Kis súlyú, kompakt méretekkel
A gép könnyen szállítható és tárolható.
Nedves és száraz porszívó NT 22/1 Ap Te: Ap Félautomata szűrőtisztítás
Optimális szűrőtisztítási hatékonyság egyetlen gombnyomással. Folyamatosan magas szűrőteljesítményt és szívóerőt tesz lehetővé. Időtakarékos kialakítás és hosszabb szűrő élettartam.
Nedves és száraz porszívó NT 22/1 Ap Te: Nedvességálló PES patronszűrő
Könnyű váltás a nedves és száraz porszívó működése között. A PES patronszűrőt használat előtt nem kell szárítani. Fenntarthatóság: a PES patronszűrő mosható.
Aljzat elektromos szerszámokhoz (automatikus indítással)
  • Az elektromos kéziszerszám könnyen csatlakoztatható a porszívóhoz.
  • Könnyű kezelhetőség az automatikus be-/kikapcsolás funkciónak köszönhetően.
  • Energiatakarékos: a porszívó automatikusan kikapcsol.
Szerszámadapter elektromos szerszámokhoz
  • Lehetővé teszi a pormentes fúrást, fűrészelést vagy csiszolást elektromos szerszámokkal.
  • Gumi rögzítéssel és hamis levegő forgógyűrűvel szállítjuk.
  • Forgó gyűrű a szívóerő beállításához.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Légáramlás (l / s) 72
Vákuum (mbar/kPa) 249 / 24,9
Tartálytérfogat (l) 22
Tartály anyaga Műanyag
Felvételi teljesítmény (W) max. 1300
Standard névleges átmérő ( ) ID 35
Kábelhossz (m) 6
Zajszint (dB (A)) 72
Szín antracit
Súly kiegészítők nélkül (kg) 6,1
Csomagolási súly (kg) 9,3
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 380 x 370 x 480

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 1.9 m
  • Könyök: Műanyag
  • Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 505 mm
  • Szívócsövek anyaga: Acél, krómozott
  • Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
  • Porzsák anyaga: Flíz
  • Nedves/száraz padlófej szélessége: 300 mm
  • Réstisztító fej
  • Patronszűrő: PES
  • Csatlakozó adapter elektromos szerszámokhoz

Felszereltség

  • Be-kikapcsoló automatika elektromos szerszámokhoz
  • Szűrőtisztítás: Ap Félautomata szűrőtisztítás
  • Védelmi osztály: I
  • Fékezhető kerekek
Nedves és száraz porszívó NT 22/1 Ap Te
Videók

Alkalmazási területek
  • Ideális gép könnyű és közepes tisztítási munkákhoz számos kereskedelmi alkalmazásban
  • Nedves és száraz porszívózásra is alkalmas
Tartozékok
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.