A szakik értékelni fogják ezt a kis erőművészt. Az NT 22/1 Ap Te nedves-száraz porszívónk elektromos aljzattal van felszerelve, amely automatikus indítással is rendelkezik az elektromos kéziszerszámok számára, nagyon könnyű, ezért mindig kényelmes a szállítása, illetve a könnyű vagy mérsékelten nehéz tisztítási munkák során nagy szívóerejével lenyűgöző teljesítményt is nyújt. Legyen szó porról, durva szennyeződésről vagy folyadékokról: A félautomata szűrőtisztító-rendszernek és a nedvességálló PES patronszűrőnek köszönhetően a készülék megbízhatóan és alaposan végzi a munkáját. Ennél a porszívónál a közvetlenül a készülékfejbe integrált szívótömlő-csatlakozás teszi lehetővé a tartály kapacitásának maximális kihasználását. Ez azt jelenti, hogy a könnyen használható és sokoldalú NT 22/1 Ap Te az ideális társ a szerelési és felújítási munkáknál, az épületek tisztításánál és sok más mindennapi kereskedelmi használat során is.