Nedves és száraz porszívó NT 22/1 Ap Te
Tökéletes szakembereknek: NT 22/1 Ap nedves és száraz porszívó hálózati csatlakozóval (automatikus indítási funkcióval), nagy szívóerővel és félautomata tisztítórendszerrel. Kompakt, könnyű belépő szintű készülék.
A szakik értékelni fogják ezt a kis erőművészt. Az NT 22/1 Ap Te nedves-száraz porszívónk elektromos aljzattal van felszerelve, amely automatikus indítással is rendelkezik az elektromos kéziszerszámok számára, nagyon könnyű, ezért mindig kényelmes a szállítása, illetve a könnyű vagy mérsékelten nehéz tisztítási munkák során nagy szívóerejével lenyűgöző teljesítményt is nyújt. Legyen szó porról, durva szennyeződésről vagy folyadékokról: A félautomata szűrőtisztító-rendszernek és a nedvességálló PES patronszűrőnek köszönhetően a készülék megbízhatóan és alaposan végzi a munkáját. Ennél a porszívónál a közvetlenül a készülékfejbe integrált szívótömlő-csatlakozás teszi lehetővé a tartály kapacitásának maximális kihasználását. Ez azt jelenti, hogy a könnyen használható és sokoldalú NT 22/1 Ap Te az ideális társ a szerelési és felújítási munkáknál, az épületek tisztításánál és sok más mindennapi kereskedelmi használat során is.
Jellemzők és előnyök
Kis súlyú, kompakt méretekkelA gép könnyen szállítható és tárolható.
Ap Félautomata szűrőtisztításOptimális szűrőtisztítási hatékonyság egyetlen gombnyomással. Folyamatosan magas szűrőteljesítményt és szívóerőt tesz lehetővé. Időtakarékos kialakítás és hosszabb szűrő élettartam.
Nedvességálló PES patronszűrőKönnyű váltás a nedves és száraz porszívó működése között. A PES patronszűrőt használat előtt nem kell szárítani. Fenntarthatóság: a PES patronszűrő mosható.
Aljzat elektromos szerszámokhoz (automatikus indítással)
- Az elektromos kéziszerszám könnyen csatlakoztatható a porszívóhoz.
- Könnyű kezelhetőség az automatikus be-/kikapcsolás funkciónak köszönhetően.
- Energiatakarékos: a porszívó automatikusan kikapcsol.
Szerszámadapter elektromos szerszámokhoz
- Lehetővé teszi a pormentes fúrást, fűrészelést vagy csiszolást elektromos szerszámokkal.
- Gumi rögzítéssel és hamis levegő forgógyűrűvel szállítjuk.
- Forgó gyűrű a szívóerő beállításához.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Légáramlás (l / s)
|72
|Vákuum (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Tartálytérfogat (l)
|22
|Tartály anyaga
|Műanyag
|Felvételi teljesítmény (W)
|max. 1300
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 35
|Kábelhossz (m)
|6
|Zajszint (dB (A))
|72
|Szín
|antracit
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|6,1
|Csomagolási súly (kg)
|9,3
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|380 x 370 x 480
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 1.9 m
- Könyök: Műanyag
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 505 mm
- Szívócsövek anyaga: Acél, krómozott
- Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
- Porzsák anyaga: Flíz
- Nedves/száraz padlófej szélessége: 300 mm
- Réstisztító fej
- Patronszűrő: PES
- Csatlakozó adapter elektromos szerszámokhoz
Felszereltség
- Be-kikapcsoló automatika elektromos szerszámokhoz
- Szűrőtisztítás: Ap Félautomata szűrőtisztítás
- Védelmi osztály: I
- Fékezhető kerekek
Alkalmazási területek
- Ideális gép könnyű és közepes tisztítási munkákhoz számos kereskedelmi alkalmazásban
- Nedves és száraz porszívózásra is alkalmas
