Az NT 65/2 Ap típus nagy teljesítményű száraz-nedves porszívó ApClean- rendszerrel tartósan magas szívóteljesítménnyel rendelkezik tartós használatra javasolt. A készülék kompakt motorházzal rendelkezik, szűrőfedéllel a lapos redős szűrő könnyű cseréjének érdekében. Ehhez a félautomata szűrőtisztítás is hozzájárul, mely gondoskodik a magas szívóteljesítmény mellett a hosszú munkavégzésről és a szűrő hosszú élettartamáról. Az NT 65/2 Ap porszívó elektronikus szintellenőrzéssel rendelkezik nedves felszívás esetén, mely megakadályozza, hogy a maximális töltési szintet túllépje. A felszívott folyadék egy olajálló leeresztőtömlővel problémamentesen leengedhető. A tartozékokat a Clip-rendszer segítségével egyszerűen és gyorsan lehet csatlakoztatni. A készüléken tömlőtárolás is lehetséges, valamint nagy rakodófelülettel rendelkezik szerszámok tárolásához. 2 nagy kerék és 2 lengőkerék biztosítja a készülék megfelelő mobilitását.