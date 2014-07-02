Nedves és száraz porszívó NT 65/2 Ap

Az NT 65/2 Ap egy nagy teljesítményű, 2 motoros nedves-száraz porszívó professzionális használatra. Hatékony szűrőtisztítással rendelkezik.

Az NT 65/2 Ap típus nagy teljesítményű száraz-nedves porszívó ApClean- rendszerrel tartósan magas szívóteljesítménnyel rendelkezik tartós használatra javasolt. A készülék kompakt motorházzal rendelkezik, szűrőfedéllel a lapos redős szűrő könnyű cseréjének érdekében. Ehhez a félautomata szűrőtisztítás is hozzájárul, mely gondoskodik a magas szívóteljesítmény mellett a hosszú munkavégzésről és a szűrő hosszú élettartamáról. Az NT 65/2 Ap porszívó elektronikus szintellenőrzéssel rendelkezik nedves felszívás esetén, mely megakadályozza, hogy a maximális töltési szintet túllépje. A felszívott folyadék egy olajálló leeresztőtömlővel problémamentesen leengedhető. A tartozékokat a Clip-rendszer segítségével egyszerűen és gyorsan lehet csatlakoztatni. A készüléken tömlőtárolás is lehetséges, valamint nagy rakodófelülettel rendelkezik szerszámok tárolásához. 2 nagy kerék és 2 lengőkerék biztosítjaa készülék megfelelő mobilitását.adék egy olajálló leeresztőtömlővel problémamentesen leengedhető. A tartozékokat a Clip-rendszer segítségével egyszerűen és gyorsan lehet csatlakoztatni. A készüléken tömlőtárolás is lehetséges, valamint nagy rakodófelülettel rendelkezik szerszámok tárolásához. 2 nagy kerék és 2 lengőkerék biztosítja a készülék megfelelő mobilitását.

Jellemzők és előnyök
Beépített rakodóterület
  • Nagy, praktikus tárolóhely a ház fején.
  • A szerszámok és tartozékok mindig kéznél vannak.
Beépített leeresztő-tömlő (olajálló )
  • A leeresztő tömlő könnyen és gyorsan elérhető.
  • A folyadékok könnyen és tisztán ártalmatlaníthatók.
Félautomata szűrőtisztítás
  • Optimális szűrőtisztítási hatékonyság egyetlen gombnyomással.
  • Folyamatosan magas szűrőteljesítményt és szívóerőt tesz lehetővé.
  • Időtakarékos kialakítás és hosszabb szűrő élettartam.
Tömlő- és könyök rögzítés
  • Szállítás közben mindig biztonságosan rögzítve.
  • Praktikus és ügyes géptároló.
Ergonómikus markolat
  • A porszívó kényelmes és egyszerű szállítása.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Légáramlás (l / s) 2 x 74
Vákuum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Tartálytérfogat (l) 65
Tartály anyaga Műanyag
Felvételi teljesítmény (W) max. 2760
Standard névleges átmérő ( ) ID 40
Kábelhossz (m) 10
Zajszint (dB (A)) 73
Szín antracit
Súly kiegészítők nélkül (kg) 20
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 600 x 480 x 920

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 4 m
  • Könyök: Műanyag
  • Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 550 mm
  • Szívócsövek anyaga: Rozsdamentes acél
  • Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
  • Porzsák anyaga: Papír
  • Nedves/száraz padlófej szélessége: 360 mm
  • Réstisztító fej
  • Leeresztőtömlő (olajálló)
  • Harmonikaszűrő: Cellulóz rost anyag
  • Tolófogantyú

Felszereltség

  • Átkapcsoló automatika max. telítettségnél
  • Szűrőtisztítás: Félautomata szűrőtisztítás Ap
  • Stabil ütköző
  • Védelmi osztály: II
  • Fékezhető kerekek

Videók

Alkalmazási területek
  • Nedves és száraz porszívózásra is alkalmas
  • Folyadékok, durva szennyeződések és por felszívására minden kemény felületen, valamint az autók belsejének tisztítására
Tartozékok
