Nedves és száraz porszívó NT 65/2 Ap
Az NT 65/2 Ap egy nagy teljesítményű, 2 motoros nedves-száraz porszívó professzionális használatra. Hatékony szűrőtisztítással rendelkezik.
Az NT 65/2 Ap típus nagy teljesítményű száraz-nedves porszívó ApClean- rendszerrel tartósan magas szívóteljesítménnyel rendelkezik tartós használatra javasolt. A készülék kompakt motorházzal rendelkezik, szűrőfedéllel a lapos redős szűrő könnyű cseréjének érdekében. Ehhez a félautomata szűrőtisztítás is hozzájárul, mely gondoskodik a magas szívóteljesítmény mellett a hosszú munkavégzésről és a szűrő hosszú élettartamáról. Az NT 65/2 Ap porszívó elektronikus szintellenőrzéssel rendelkezik nedves felszívás esetén, mely megakadályozza, hogy a maximális töltési szintet túllépje. A felszívott folyadék egy olajálló leeresztőtömlővel problémamentesen leengedhető. A tartozékokat a Clip-rendszer segítségével egyszerűen és gyorsan lehet csatlakoztatni. A készüléken tömlőtárolás is lehetséges, valamint nagy rakodófelülettel rendelkezik szerszámok tárolásához. 2 nagy kerék és 2 lengőkerék biztosítjaa készülék megfelelő mobilitását.adék egy olajálló leeresztőtömlővel problémamentesen leengedhető. A tartozékokat a Clip-rendszer segítségével egyszerűen és gyorsan lehet csatlakoztatni. A készüléken tömlőtárolás is lehetséges, valamint nagy rakodófelülettel rendelkezik szerszámok tárolásához. 2 nagy kerék és 2 lengőkerék biztosítja a készülék megfelelő mobilitását.
Jellemzők és előnyök
Beépített rakodóterület
- Nagy, praktikus tárolóhely a ház fején.
- A szerszámok és tartozékok mindig kéznél vannak.
Beépített leeresztő-tömlő (olajálló )
- A leeresztő tömlő könnyen és gyorsan elérhető.
- A folyadékok könnyen és tisztán ártalmatlaníthatók.
Félautomata szűrőtisztítás
- Optimális szűrőtisztítási hatékonyság egyetlen gombnyomással.
- Folyamatosan magas szűrőteljesítményt és szívóerőt tesz lehetővé.
- Időtakarékos kialakítás és hosszabb szűrő élettartam.
Tömlő- és könyök rögzítés
- Szállítás közben mindig biztonságosan rögzítve.
- Praktikus és ügyes géptároló.
Ergonómikus markolat
- A porszívó kényelmes és egyszerű szállítása.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Légáramlás (l / s)
|2 x 74
|Vákuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Tartálytérfogat (l)
|65
|Tartály anyaga
|Műanyag
|Felvételi teljesítmény (W)
|max. 2760
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 40
|Kábelhossz (m)
|10
|Zajszint (dB (A))
|73
|Szín
|antracit
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|20
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|600 x 480 x 920
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 4 m
- Könyök: Műanyag
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 550 mm
- Szívócsövek anyaga: Rozsdamentes acél
- Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
- Porzsák anyaga: Papír
- Nedves/száraz padlófej szélessége: 360 mm
- Réstisztító fej
- Leeresztőtömlő (olajálló)
- Harmonikaszűrő: Cellulóz rost anyag
- Tolófogantyú
Felszereltség
- Átkapcsoló automatika max. telítettségnél
- Szűrőtisztítás: Félautomata szűrőtisztítás Ap
- Stabil ütköző
- Védelmi osztály: II
- Fékezhető kerekek
Videók
Alkalmazási területek
- Nedves és száraz porszívózásra is alkalmas
- Folyadékok, durva szennyeződések és por felszívására minden kemény felületen, valamint az autók belsejének tisztítására
Tartozékok
