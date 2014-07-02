Az NT 75/2 Ap Me Tc készülék nagy teljesítményű száraz-nedves porszívó ApClean-rendszerrel, vagyis a félautomata szűrőtisztítással, mellyel a szívóteljesítmény állandóan magas marad, ezért hosszabb, megszakítás nélküli munkavégzésre alkalmas. A masszív 75 literes rozsdamentes tartály ideális nagy mennyiségű szennyeződés tárolásához, mely a dönthető alváz miatt könnyen kiüríthető. A porszívó kompakt motorházzal rendelkezik beépített szűrőfedéllel a nagy lapos redős szűrő könnyű kivételéhez. A hatékony félautomata ApClean szűrőtisztítás gondoskodik az állandóan magas szívóteljesítményről, a hosszú munkaintervallumról és a szűrő hosszú élettartamáról. Ezen kívül az NT 75/2 Ap Me Tc készülék elektromos telítettség-szint kijelzővel rendelkezik. Ezáltal biztosítja, hogy nedves felszívásnál a maximális mennyiséget ne lépje túl. A felszívott folyadékot az olajálló leeresztő-tömlőn keresztül problémamentesen leengedhető. A praktikus Clip-rendszerrel a tartozékok egyszerűen és gyorsan a készülékre csatlakoztathatók. A készülék tömlő,- illetve tartozéktárolással rendelkezik, valmint nagy rakodófelülettel, pl. szerszámok részére. A 2 nagy kerék és 2 lengőkerék biztosítja a gép megfelelő mobilitását.szú munkaintervallumról és a szűrő hosszú élettartamáról. Ezen kívül az NT 75/2 Ap Me Tc készülék elektromos telítettség-szint kijelzővel rendelkezik. Ezáltal biztosítja, hogy nedves felszívásnál a maximális mennyiséget ne lépje túl. A felszívott folyadékot az olajálló leeresztő-tömlőn keresztül problémamentesen leengedhető. A praktikus Clip-rendszerrel a tartozékok egyszerűen és gyorsan a készülékre csatlakoztathatók. A készülék tömlő,- illetve tartozéktárolással rendelkezik, valmint nagy rakodófelülettel, pl. szerszámok részére. A 2 nagy kerék és 2 lengőkerék biztosítja a gép megfelelő mobilitását.