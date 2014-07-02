Nedves és száraz porszívó NT 75/2 Ap Me Tc

Nagy teljesítményű, 2 motoros száraz-nedves porszívó professzionális használatra. Hála a hatékony szűrőtisztításnak a szívóteljesítmény állandóan magas marad.

Az NT 75/2 Ap Me Tc készülék nagy teljesítményű száraz-nedves porszívó ApClean-rendszerrel, vagyis a félautomata szűrőtisztítással, mellyel a szívóteljesítmény állandóan magas marad, ezért hosszabb, megszakítás nélküli munkavégzésre alkalmas. A masszív 75 literes rozsdamentes tartály ideális nagy mennyiségű szennyeződés tárolásához, mely a dönthető alváz miatt könnyen kiüríthető. A porszívó kompakt motorházzal rendelkezik beépített szűrőfedéllel a nagy lapos redős szűrő könnyű kivételéhez. A hatékony félautomata ApClean szűrőtisztítás gondoskodik az állandóan magas szívóteljesítményről, a hosszú munkaintervallumról és a szűrő hosszú élettartamáról. Ezen kívül az NT 75/2 Ap Me Tc készülék elektromos telítettség-szint kijelzővel rendelkezik. Ezáltal biztosítja, hogy nedves felszívásnál a maximális mennyiséget ne lépje túl. A felszívott folyadékot az olajálló leeresztő-tömlőn keresztül problémamentesen leengedhető. A praktikus Clip-rendszerrel a tartozékok egyszerűen és gyorsan a készülékre csatlakoztathatók. A készülék tömlő,- illetve tartozéktárolással rendelkezik, valmint nagy rakodófelülettel, pl. szerszámok részére. A 2 nagy kerék és 2 lengőkerék biztosítja a gép megfelelő mobilitását.

Jellemzők és előnyök
Beépített rakodóterület
Beépített leeresztő-tömlő
Tömlő- és könyök rögzítés
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Légáramlás (l / s) 2 x 74
Vákuum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Tartálytérfogat (l) 75
Tartály anyaga Rozsdamentes acél
Felvételi teljesítmény (W) max. 2760
Standard névleges átmérő ( ) ID 40
Kábelhossz (m) 10
Zajszint (dB (A)) 73
Szín ezüst
Súly kiegészítők nélkül (kg) 26
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 700 x 505 x 995

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 4 m
  • Könyök: Műanyag
  • Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 550 mm
  • Szívócsövek anyaga: Rozsdamentes acél
  • Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
  • Porzsák anyaga: Papír
  • Nedves/száraz padlófej szélessége: 360 mm
  • Réstisztító fej
  • Leeresztőtömlő (olajálló)
  • Harmonikaszűrő: Cellulóz rost anyag
  • Billenthető alváz
  • Tolófogantyú

Felszereltség

  • Átkapcsoló automatika max. telítettségnél
  • Szűrőtisztítás: Ap Félautomata szűrőtisztítás
  • Stabil ütköző
  • Védelmi osztály: II
  • Fékezhető kerekek
Alkalmazási területek
  • Nedves és száraz porszívózásra is alkalmas
