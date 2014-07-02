Nedves és száraz porszívó NT 75/2 Ap Me Tc
Nagy teljesítményű, 2 motoros száraz-nedves porszívó professzionális használatra. Hála a hatékony szűrőtisztításnak a szívóteljesítmény állandóan magas marad.
Az NT 75/2 Ap Me Tc készülék nagy teljesítményű száraz-nedves porszívó ApClean-rendszerrel, vagyis a félautomata szűrőtisztítással, mellyel a szívóteljesítmény állandóan magas marad, ezért hosszabb, megszakítás nélküli munkavégzésre alkalmas. A masszív 75 literes rozsdamentes tartály ideális nagy mennyiségű szennyeződés tárolásához, mely a dönthető alváz miatt könnyen kiüríthető. A porszívó kompakt motorházzal rendelkezik beépített szűrőfedéllel a nagy lapos redős szűrő könnyű kivételéhez. A hatékony félautomata ApClean szűrőtisztítás gondoskodik az állandóan magas szívóteljesítményről, a hosszú munkaintervallumról és a szűrő hosszú élettartamáról. Ezen kívül az NT 75/2 Ap Me Tc készülék elektromos telítettség-szint kijelzővel rendelkezik. Ezáltal biztosítja, hogy nedves felszívásnál a maximális mennyiséget ne lépje túl. A felszívott folyadékot az olajálló leeresztő-tömlőn keresztül problémamentesen leengedhető. A praktikus Clip-rendszerrel a tartozékok egyszerűen és gyorsan a készülékre csatlakoztathatók. A készülék tömlő,- illetve tartozéktárolással rendelkezik, valmint nagy rakodófelülettel, pl. szerszámok részére. A 2 nagy kerék és 2 lengőkerék biztosítja a gép megfelelő mobilitását.
Jellemzők és előnyök
Beépített rakodóterület
Beépített leeresztő-tömlő
Tömlő- és könyök rögzítés
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Légáramlás (l / s)
|2 x 74
|Vákuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Tartálytérfogat (l)
|75
|Tartály anyaga
|Rozsdamentes acél
|Felvételi teljesítmény (W)
|max. 2760
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 40
|Kábelhossz (m)
|10
|Zajszint (dB (A))
|73
|Szín
|ezüst
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|26
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|700 x 505 x 995
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 4 m
- Könyök: Műanyag
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 550 mm
- Szívócsövek anyaga: Rozsdamentes acél
- Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
- Porzsák anyaga: Papír
- Nedves/száraz padlófej szélessége: 360 mm
- Réstisztító fej
- Leeresztőtömlő (olajálló)
- Harmonikaszűrő: Cellulóz rost anyag
- Billenthető alváz
- Tolófogantyú
Felszereltség
- Átkapcsoló automatika max. telítettségnél
- Szűrőtisztítás: Ap Félautomata szűrőtisztítás
- Stabil ütköző
- Védelmi osztály: II
- Fékezhető kerekek
- Nedves és száraz porszívózásra is alkalmas
