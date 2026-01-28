Nedves és száraz porszívó NT 30/1 Tact Te M ACD
Az építkezéseken gyakran előforduló, tüdőbe jutó, M osztályú finomporokat a 30/1 Tact Te M biztonságosan és megbízhatóan eltávolítja. Kompakt nedves-/szárazporszívó 30 literes tartállyal.
Építkezéseken és műhelyekben naponta találkozunk veszélyes, részben tüdőbe jutó különböző finomporokkal. Új, teljesen automatikus szűrőtisztításának köszönhetően NT 30/1 Tact Te M kompakt nedves-/szárazporszívónk eddig nem ismert mennyiségű finomport távolít el a 99,9 százalékos garantált szűréshatékonyság mellett. Ennek során a szűrőtisztítást és a szívóteljesítményt érzékelők által vezérelt elektronika felügyeli és szabályozza folyamatosan. Az indítóautomatikával felszerelt beépített készülékaljzattal, valamint a komplett antisztatikus rendszerrel (és vezetőképes tartozékokkal) a készülék különösen alkalmas a porképző elektromos szerszámok esetében a közvetlen porelszívásra. A már padlóra vagy berendezésre lerakódott por az újan fejlesztett, a készüléken biztonságosan tárolható tartozékokkal gond nélkül és teljes mértékben a robusztus, fémkerekes és ütközővel felszerelt 30 literes tartályba szívható.
Jellemzők és előnyök
Tact érzékelővel vezérelt szűrőtisztító rendszerGarantálja a maximális szívóerőt és szűrőkapacitást. A szűrőtisztítás optimális, igény szerinti gyakorisága. Minimális zajkibocsátás.
Tesztelt, 99,9 százalékos szűrési hatékonyságMegvédi az egészséget a belélegezhető részecskéktől. Az M porosztálynak megfelelően tesztelve.
ACD minősítésÉghető porok felszívására engedélyezett. Az IEC 60335-2-69:2021 szerint tanúsítva. Fokozott felhasználói biztonság.
Komplett antisztatikus rendszer vezetőképes tartozékokkal
- Fokozott felhasználói biztonság.
- Az elektrosztatikus töltés disszipációja.
- Elektrosztatikus kisülés elleni védelem.
Elektromos kimenet automatikus be/ki kapcsolóval
- Az elektromos kéziszerszám könnyen csatlakoztatható a porszívóhoz.
- Könnyű kezelhetőség az automatikus be-/kikapcsolás funkciónak köszönhetően.
- Energiatakarékos: a porszívó automatikusan kikapcsol.
Hűtőlevegő szűrése
- Meghosszabbítja a turbina élettartamát.
M porosztályú biztonsági porszívó
- A szűrés hatékonysága 99,9%.
- Elektronikus térfogatáram figyelés.
- Biztosítja a tiszta és biztonságos munkahelyeket.
Nedves és száraz lapos pliszírozott szűrő
- M porosztályra minősítve. Porleválasztó fok: 99,9%.
- PES szálas anyag PTFE bevonattal: ellenáll a rothadásnak és a nedvességnek.
- Ideális folyadékok, finom por és durva szennyeződések felszívására.
Szerszámadapter elektromos szerszámokhoz
- Lehetővé teszi a pormentes fúrást, fűrészelést vagy csiszolást elektromos szerszámokkal.
- Gumi rögzítéssel és hamis levegő forgógyűrűvel szállítjuk.
- Forgó gyűrű a szívóerő beállításához.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Légáramlás (l / s)
|74
|Vákuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Tartálytérfogat (l)
|30
|Felvételi teljesítmény (W)
|max. 1380
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 35
|Kábelhossz (m)
|7,5
|Kábel anyaga
|Gumi
|Zajszint (dB (A))
|69
|Szín
|antracit
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|14,2
|Csomagolási súly (kg)
|19,7
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|560 x 370 x 580
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 4 m
- Szívótömlő típusa: elektromosan vezető
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 550 mm
- Szívócsövek anyaga: Rozsdamentes acél
- Könyök: elektromosan vezető
- Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
- Porzsák anyaga: Flíz
- Nedves/száraz padlófej szélessége: 360 mm
- Réstisztító fej
- Csatlakozó adapter elektromos szerszámokhoz
- Harmonikaszűrő: PES PTFE bevonattal
- PE-műanyag tasak a pormentes ürítéshez: 1 Darab(ok)
Felszereltség
- Be-kikapcsoló automatika elektromos szerszámokhoz
- Antisztatikus rendszer
- Stabil ütköző
- Védelmi osztály: I
- Fékezhető kerekek
- Szűrőtisztítás: Szenzorvezérelt, igényorientált Tact szűrőtisztítás
- Porosztály: M
- Tartály anyaga: Műanyag
Alkalmazási területek
- M porosztályú biztonsági porszívó bármilyen, finomporral kapcsolatos felhasználásra.
- Finom por és durva szennyeződések felszívásához
- Folyadékok és nedves szennyeződések felszívásához
- Mindenféle kőpor, fapor, kerámiapor elszívására alkalmas.
- Alkalmas éghető porok porszívózására az IEC 60335-2-69:2021 ACD szabvány szerint (Készülék éghető por felszívására)
