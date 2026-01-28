Építkezéseken és műhelyekben naponta találkozunk veszélyes, részben tüdőbe jutó különböző finomporokkal. Új, teljesen automatikus szűrőtisztításának köszönhetően NT 30/1 Tact Te M kompakt nedves-/szárazporszívónk eddig nem ismert mennyiségű finomport távolít el a 99,9 százalékos garantált szűréshatékonyság mellett. Ennek során a szűrőtisztítást és a szívóteljesítményt érzékelők által vezérelt elektronika felügyeli és szabályozza folyamatosan. Az indítóautomatikával felszerelt beépített készülékaljzattal, valamint a komplett antisztatikus rendszerrel (és vezetőképes tartozékokkal) a készülék különösen alkalmas a porképző elektromos szerszámok esetében a közvetlen porelszívásra. A már padlóra vagy berendezésre lerakódott por az újan fejlesztett, a készüléken biztonságosan tárolható tartozékokkal gond nélkül és teljes mértékben a robusztus, fémkerekes és ütközővel felszerelt 30 literes tartályba szívható.