Nedves és száraz porszívó NT 75/1 Me Ec H Z22
A 2014/34/EU ATEX-irányelv szerint tanúsított NT 75/1 Me Ec H Z22 H porosztályú biztonsági porszívó alkalmas a 22-es zónának kijelölt robbanásveszélyes területeken történő használatra.
Az NT 75/1 Me Ec H Z22 biztonsági porszívót a független és elismert IBExU vizsgálóintézet a 2014/34/EU kötelező érvényű ATEX-irányelv szerint tanúsította a 22-es zóna robbanásveszélyes területein a H porosztályba tartozó éghető és egyéb porok eltávolítására. A nagy teljesítményű, kefe nélküli EC-motor 5000 órás élettartamot garantál. A robbanásbiztos nedves és száraz porszívó teljesen földelt kivitelű, és a megfelelő elektromosan vezető tartozékok megakadályozzák az elektrosztatikus kisülést. A rozsdamentes acélból készült 75 literes tartály és az állítható tolófogantyúval ellátott robusztus alváznak köszönhetően nagy mennyiségű por, durva szennyeződés vagy folyadék könnyen eltávolítható a veszélyes zónából. A biztonsági szűrőkészlet gondoskodik a felszívott anyag biztonságos ártalmatlanításáról. Az NT 75/1 Me Ec H Z22 tartozékai közé tartozik: H porosztályú biztonsági lapos pliszírozott szűrő, amely speciális PTFE bevonatának köszönhetően különösen ellenálló és hosszú élettartamú, ráadásul 99,995%-os porvisszatartó képességet garantál.
Jellemzők és előnyök
A 2014/34/EU ATEX irányelvben meghatározott 22-es zónára tanúsított (IBExU vizsgálóintézet).A legmagasabb szintű felhasználói biztonság a 22-es zóna robbanásveszélyes területein. Alkalmas a H porosztályba sorolt veszélyes porok eltávolítására.
Kefementes EC motorNagy kopásállóság és hosszú élettartam (5000 óra).
Antisztatikus rendszerFolyamatos antisztatikus rendszer elektromosan vezető tartozékokkal.
Biztonsági lapos bordás szűrő
- Garantáltan 99,995%-os porvisszatartási szint.
- Különösen rugalmas és tartós a PTFE bevonatnak köszönhetően.
- H porosztályba sorolt veszélyes típusú porok felszívására engedélyezett.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Légáramlás (l / s)
|61
|Vákuum (mbar/kPa)
|220 / 22
|Tartálytérfogat (l)
|75
|Felvételi teljesítmény (W)
|max. 1000
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 40
|Kábelhossz (m)
|10
|Kábel anyaga
|Gumi
|Zajszint (dB (A))
|76
|Szín
|ezüst
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|25,1
|Csomagolási súly (kg)
|31,9
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|695 x 540 x 1012
A csomag tartalma
- Biztonsági szűrőzsák: 1 Darab(ok)
- Szívótömlő hossza: 4 m
- Szívótömlő típusa: elektromosan vezető
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 550 mm
- Szívócsövek anyaga: Rozsdamentes acél
- Könyök: elektromosan vezető
- Porzsák anyaga: Flíz
- Nedves/száraz padlófej szélessége: 360 mm
- Réstisztító fej
- Rozsdamentes acél tartály
- Harmonikaszűrő: Üvegszál
- Tolófogantyú
Felszereltség
- Antisztatikus rendszer
- Védelmi osztály: I
- Fékezhető kerekek
- Porosztály: H
- Tartály anyaga: Rozsdamentes acél
Alkalmazási területek
- Biztonsági porszívó a 22-es zóna robbanásveszélyes területein történő használatra.
- H porosztályú biztonsági porszívó az egészségre ártalmas és rákkeltő porok eltávolításához.
