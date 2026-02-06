Az NT 75/1 Me Ec H Z22 biztonsági porszívót a független és elismert IBExU vizsgálóintézet a 2014/34/EU kötelező érvényű ATEX-irányelv szerint tanúsította a 22-es zóna robbanásveszélyes területein a H porosztályba tartozó éghető és egyéb porok eltávolítására. A nagy teljesítményű, kefe nélküli EC-motor 5000 órás élettartamot garantál. A robbanásbiztos nedves és száraz porszívó teljesen földelt kivitelű, és a megfelelő elektromosan vezető tartozékok megakadályozzák az elektrosztatikus kisülést. A rozsdamentes acélból készült 75 literes tartály és az állítható tolófogantyúval ellátott robusztus alváznak köszönhetően nagy mennyiségű por, durva szennyeződés vagy folyadék könnyen eltávolítható a veszélyes zónából. A biztonsági szűrőkészlet gondoskodik a felszívott anyag biztonságos ártalmatlanításáról. Az NT 75/1 Me Ec H Z22 tartozékai közé tartozik: H porosztályú biztonsági lapos pliszírozott szűrő, amely speciális PTFE bevonatának köszönhetően különösen ellenálló és hosszú élettartamú, ráadásul 99,995%-os porvisszatartó képességet garantál.