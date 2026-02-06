Nedves és száraz porszívó NT 75/1 Me Ec H Z22

A 2014/34/EU ATEX-irányelv szerint tanúsított NT 75/1 Me Ec H Z22 H porosztályú biztonsági porszívó alkalmas a 22-es zónának kijelölt robbanásveszélyes területeken történő használatra.

Az NT 75/1 Me Ec H Z22 biztonsági porszívót a független és elismert IBExU vizsgálóintézet a 2014/34/EU kötelező érvényű ATEX-irányelv szerint tanúsította a 22-es zóna robbanásveszélyes területein a H porosztályba tartozó éghető és egyéb porok eltávolítására. A nagy teljesítményű, kefe nélküli EC-motor 5000 órás élettartamot garantál. A robbanásbiztos nedves és száraz porszívó teljesen földelt kivitelű, és a megfelelő elektromosan vezető tartozékok megakadályozzák az elektrosztatikus kisülést. A rozsdamentes acélból készült 75 literes tartály és az állítható tolófogantyúval ellátott robusztus alváznak köszönhetően nagy mennyiségű por, durva szennyeződés vagy folyadék könnyen eltávolítható a veszélyes zónából. A biztonsági szűrőkészlet gondoskodik a felszívott anyag biztonságos ártalmatlanításáról. Az NT 75/1 Me Ec H Z22 tartozékai közé tartozik: H porosztályú biztonsági lapos pliszírozott szűrő, amely speciális PTFE bevonatának köszönhetően különösen ellenálló és hosszú élettartamú, ráadásul 99,995%-os porvisszatartó képességet garantál.

Jellemzők és előnyök
Nedves és száraz porszívó NT 75/1 Me Ec H Z22: A 2014/34/EU ATEX irányelvben meghatározott 22-es zónára tanúsított (IBExU vizsgálóintézet).
A legmagasabb szintű felhasználói biztonság a 22-es zóna robbanásveszélyes területein. Alkalmas a H porosztályba sorolt veszélyes porok eltávolítására.
Nedves és száraz porszívó NT 75/1 Me Ec H Z22: Kefementes EC motor
Nagy kopásállóság és hosszú élettartam (5000 óra).
Nedves és száraz porszívó NT 75/1 Me Ec H Z22: Antisztatikus rendszer
Folyamatos antisztatikus rendszer elektromosan vezető tartozékokkal.
Biztonsági lapos bordás szűrő
  • Garantáltan 99,995%-os porvisszatartási szint.
  • Különösen rugalmas és tartós a PTFE bevonatnak köszönhetően.
  • H porosztályba sorolt veszélyes típusú porok felszívására engedélyezett.
Specifikációk

Műszaki adatok

Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Légáramlás (l / s) 61
Vákuum (mbar/kPa) 220 / 22
Tartálytérfogat (l) 75
Felvételi teljesítmény (W) max. 1000
Standard névleges átmérő ( ) ID 40
Kábelhossz (m) 10
Kábel anyaga Gumi
Zajszint (dB (A)) 76
Szín ezüst
Súly kiegészítők nélkül (kg) 25,1
Csomagolási súly (kg) 31,9
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 695 x 540 x 1012

A csomag tartalma

  • Biztonsági szűrőzsák: 1 Darab(ok)
  • Szívótömlő hossza: 4 m
  • Szívótömlő típusa: elektromosan vezető
  • Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 550 mm
  • Szívócsövek anyaga: Rozsdamentes acél
  • Könyök: elektromosan vezető
  • Porzsák anyaga: Flíz
  • Nedves/száraz padlófej szélessége: 360 mm
  • Réstisztító fej
  • Rozsdamentes acél tartály
  • Harmonikaszűrő: Üvegszál
  • Tolófogantyú

Felszereltség

  • Antisztatikus rendszer
  • Védelmi osztály: I
  • Fékezhető kerekek
  • Porosztály: H
  • Tartály anyaga: Rozsdamentes acél
Nedves és száraz porszívó NT 75/1 Me Ec H Z22
Videók

Alkalmazási területek
  • Biztonsági porszívó a 22-es zóna robbanásveszélyes területein történő használatra.
  • H porosztályú biztonsági porszívó az egészségre ártalmas és rákkeltő porok eltávolításához.
Tartozékok
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.